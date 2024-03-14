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Вступление

Настал тот момент, которого многие ждали. Начали появляться M.2 SSD накопители с новым интерфейсом PCI-e x4 Gen5. С одной стороны, данное событие нельзя назвать какой-то революцией. Скорее это просто дальнейшее развитие накопителей прошлого поколения, где большую роль играл непосредственно контроллер. Понятно, что были модели с буфером и без него, а также с разными чипами памяти.

Среди флагманских моделей по-прежнему можно было видеть большое количество моделей на TLC памяти, а QLC пока ещё не обрела большой популярности. В основном мне попадались чипы производства компании Micron, Toshiba и YMTC. Особняком стоит компания Samsung. У неё свои контроллеры и 3D NAND Flash микросхемы. Правда, в гонке пока эта компания немного отстаёт, и мы не увидели ещё полноценных моделей с интерфейсом PCI-e x4 Gen5, PCI-e x2 Gen5 – не в счёт. Это не значит, что её продукция не пользуется спросом, но лидеры по скорости сейчас поменялись.

Ещё в прошлом поколении остро встал вопрос с охлаждением. В нагрузке контроллеры могли заметно нагреваться, и некоторые производители стали всё более активно прилагать в комплекте какой-нибудь радиатор. Об активном охлаждении думали, но начали внедрять именно на моделях с новым более скоростным интерфейсом. Логика здесь простая. Выше скорость – выше нагрев, особенно если площадь кристалла не меняется, как и технологический процесс его производства. Даже более современный техпроцесс не гарантирует того, что температура автоматически станет ниже.

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На данный момент не так много платформ для создания нового поколения накопителей и поэтому крупным производителям приходится использовать чуть ли не единственный вариант – это связка нового контроллера Phison и 3D NAND Flash памяти производства компании Micron. Даже микросхема DRAM-кэша везде одинаковая от компании SKhynix. Поэтому у пользователей может сложиться ощущение, что все эти модели представлены одной платформой, где главным отличием является прошивка и система охлаждения.

Последнее особенно важно потому, что температуры действительно выросли и теперь уже нужна достаточно производительная система охлаждения, чтобы как-то справится с этой напастью. Например, компания MSI придумала оснастить своё устройство очень массивным радиатором с несколькими тепловыми трубками и традиционно назвала этот охладительный комплекс Frozr по аналогии с видеокартами. Сегодня мы рассмотрим новинку компании MSI, которая называется Spatium M570 PRO Frozr объёмом 2 Тб.

Интересно посмотреть, что из себя представляет это устройство, подробно изучить платформу, на которой оно основано и насколько накопитель быстр в работе.

Упаковка и комплектация

Накопитель MSI Spatium M570 PRO Frozr поставляется в небольшой коробке. Она изготовлена из тонкого плотного картона, фон преимущественно тёмный.

Дизайн немного изменился по сравнению с прошлым поколением. Это объясняется тем, что передняя часть всегда перекликалась с особенностями системы охлаждения. В данном случае тоже есть полоски, символизирующие рёбра радиатора, они тонкие и их много. Спереди мы снова видим фрагмент изображения накопителя. Нет ничего странного, просто сверху надет крупный радиатор.

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В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming. Возможно, накопитель в первую очередь рассчитан на геймеров, ведь игры становятся всё более объёмными, а при таких размерах важной становится скорость загрузки. Поэтому сейчас уже без быстрого накопителя комфортно не поиграешь. Поэтому справа есть наклейка, где указаны скорости чтения и записи. Похоже, что эти результаты производители берут из программы CrystalDiskMark, ориентируясь на верхнюю строчку теста.

Внизу указано, что это PCI-e 5.0 NVMe M.2 накопитель с радиатором называется Spatium M570 PRO с приставкой Frozr. Напомню, что в прошлом поколении флагманом была модель M480. Видимо производитель понимает, что это ещё не предел для интерфейса PCI-e 5.0 и поэтому индекс немного снижен, но появилась приставка PRO. С обратной стороны информации представлено гораздо больше.

Несмотря на это чего-то важного я не нашёл. Нет спецификации, характеристик, а из всего я понял только то, что интерфейс накопителя PCI-e x4 Gen5. Ещё я увидел, что гарантия составляет 5 лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%. Раз уж мы заговорили о ресурсе, то производитель заявляет о 1400 TBW для 2 Тб модели. Это нельзя назвать рекордным показателем.

Чтобы открыть коробку, нужно сперва отклеить или срезать наклейки, удерживающие крышки с двух сторон. Внутри мы видим чёрный лоток из толстого картона.

Он аккуратно сложен в специальный контейнер и такая упаковка теперь называется экологичной. На дне есть пара инструкций, а сам накопитель уже поставляется в сборе с радиатором, что накладывает дополнительные ограничения.

В комплект забыли положить винтик для крепления устройства. Понятно, что на современных материнских платах производителя используется безвинтовое крепление, но с ним у меня случился казус, и поэтому пришлось где-то искать винтик.

Устройство накопителя

Накопитель представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено именно в нём. На него же ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать какие-то супергорячие устройства. Это как раз относится к накопителям с интерфейсом PCI-e x4 Gen5.

Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется сам контроллер. Здесь в комплекте есть огромный радиатор и специальная монтажная пластина, которые уже установлены, а один из винтов защищён гарантийной наклейкой, которую снять незаметно не получится.

Смысла снимать радиатор нет. Возможно, есть какая-то модификация без него и тогда накопитель можно будет засунуть под штатную пластину материнской платы. Правда, для хорошего охлаждения она должна быть достаточно крупной.

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На нижней пластине устройства присутствует наклейка. Производитель пытается подчеркнуть, что устройство принадлежит ему, и не нужно там что-то выискивать, пытаясь выяснить, кто за этим на самом деле стоит. Также сверху радиатора есть декоративная пластина с крупной надписью Spatium и логотипом MSI Gaming.

Радиатор достаточно крупный и массивный. Он состоит из 36 тонких алюминиевых пластин, которые пронизывают три медные никелированные тепловые трубки диаметром 5 мм.

Выглядит всё это круто и вселяет уверенность в том, что такой гигант способен справиться даже с охлаждением процессора Intel Core i9-14900KS.

Однако тут всё не так просто. Начнём с того, что в качестве термоинтерфейса на нижней пластинке и у радиатора используется тонкая пластичная термопрокладка. Толщина её около 0,5 мм, а о её теплопроводности ничего не известно. На мой взгляд, жидкие термопрокладки эффективнее и лучше заполняют все мелкие полости. Зачем это нужно? Дело в том, что здесь прямой контакт теплотрубок.

Я рассчитывал, что они будут соединяться с какой-то теплосъёмной пластиной, но инженеры решили иначе. Стоит ли говорить о том, что трубки не полностью касаются чипа.

Разумнее было бы сделать пластину с разными уровнями. Одна её часть плотно соприкасалась бы с чипом контроллера, а другая через терморезинки с микросхемами памяти. Высота бы при этом увеличилась на 1-2 мм, что здесь уже не так принципиально.

Возможно, я переживаю преждевременно, и всё будет работать идеально, а сам контроллер будет морозить, а не греться как печка. Кстати, что там за контроллер?

Поскольку уже несколько накопителей MSI мы видели на чипах Phison, то чего-то другого уже ждать не приходится. Здесь представлен флагман - Phison PS5026-E26. Он изготовлен по 12 нм техпроцессу на фабрике TSMC, как и предшественник Phison PS5018-E28.

Если заглянуть в спецификации, то сразу бросается в глаза увеличение скорости каждого канала с 1600 МТ/с до 2400 МТ/с. Всего каналов осталось также – восемь. Ещё здесь мы видим буфер оперативной памяти LPDDR4 объёмом 4 Гб для 2 Тб версии, состоящий из одной микросхемы SKhynix, которая распаяна с одной стороны.

Уже с двух сторон распаяны 4 чипа NAND Flash, которые образуют объём 2 Тб. Сами микросхемы здесь 232-слойные 3D NAND TLC производства Micron.

Тестовый стенд

Тестирование SSD накопителя MSI Spatium M570 PRO Frozr проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Процессор: Intel Core i7-14700K;

Охлаждение: AIO Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1030

Накопитель: MSI Spatium M570 PRO Frozr 2 Тбайт;

Накопитель: A-Data XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Результаты тестов

Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.

Дополнительно я устанавливал систему на диск, но особенных результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, на глаз не заметил (даже по сравнению со своим накопителем с интерфейсом PCI-e 4.0). Пора переходить к тестам и цифрам.

Далее я обратился к тестовой утилите CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

4 Гбайт:

8 Гбайт:

32 Гбайт:

64 Гбайт:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

PCMARK10 Full System Drive Benchmark:

3DMark Storage Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 File Benchmark:

HD Tune PRO 5.70 Extra Tests:

HD Tune PRO 5.70 Random Access:

ATTO Disk Benchmark:

Больше всего в нагрузке нагревается микросхема контроллера. Температура доходит до 85°C. Это происходит после длительной работы и приходится использовать активное охлаждение.

Для этого я просто пристроил вентилятор на 120 мм. Иначе можно наблюдать забавный троттлинг, когда скорость чтения сильно не снижается, а вот запись проседает очень значительно.

Конечно, когда в системе два быстрых накопителя, то копирование 75 Гбайт данных занимает считанные секунды, а нагрев – просто плата за скорость.

Заключение

На данный момент MSI Spatium M570 PRO Frozr это флагман компании, который демонстрирует новый уровень производительности. Инженеры выпустили современное устройство SSD M.2 с интерфейсом PCI-e x4 Gen5. Высокая скорость накладывает определённые ограничения и поэтому нужно хорошенько позаботиться об охлаждении. Накопитель основан на восьмиканальном флагманском контроллере Phison PS5026-E26, который выпускается по 12 нм техпроцессу на мощностях TSMC.

По сравнению с прошлым флагманом Phison PS5018-E18 технологический процесс производства не изменился, а скорости выросли по крайней мере в полтора раза. Всё это отразилось на тепловыделении устройства. К чему этот сыр-бор, ну греется микросхема и что? Вон у Intel процессоры тоже разогреваются до 100°C, и это мало кого волнует. Наоборот, хорошо, больше греется, быстрее деградирует, пользователь купит новый. Вроде рабочая схема. Однако тут при нагреве включается защита (троттлинг), производительность падает и поэтому у пользователя есть прямой резон подумать об охлаждении, чтобы быстрый накопитель не превратился в тыкву.

Здесь производитель установил огромный радиатор с тремя тепловыми трубками. Выглядит он мощно и круто, но всё не так однозначно. Это пассивный теплорассеиватель, а в корпусе не всегда гуляет ветер. Кроме того, такой крупный радиатор не везде может разместиться. Ещё один момент связан с конструктивом. После снятия радиатора видно, что тепловые трубки контактируют с микросхемами памяти и контроллером напрямую. Используется тепловые трубки с прямым контактом, но в качестве термоинтерфейса применена обычная термопрокладка. И по итогам продолжительного тестирования мне удалось достичь троттлинга. Видимо, нужно было иначе реализовать отвод тепла от контроллера. Например, сделать дополнительный теплосъёмник, чтобы он непосредственно контактировал с чипами и можно было использовать пасту. Всё это мы уже проходили на графических процессорах, где производители в итоге отказались от прямого контакта.

Контроллер обеспечивает поддержку 232-слойной памяти 3D NAND TLC. Пока я встречал такие чипы у Micron. Модель M570 PRO выпускается объемом 1 Тбайт, 2 Тбайт и 4 Тбайт со сроком службы 700, 1400 и 3000 TBW соответственно. К сожалению, это не опечатка и такие числа заявлены самим производителем в спецификации. Это ещё одна причина, по которой многие избегают флагманов, но на самом деле это всё равно большой срок и в обычных домашних условиях за пять лет его не выработать. Предусмотрен буфер из оперативной памяти LPDDR4 на 2, 4 и 8 Гбайт соответственно. Это положительно сказывается на скоростных характеристиках.

Несмотря на все страхи и опасения, и благодаря огромному радиатору в комплекте нагрев очень умеренный, но датчик, судя по результатам, показывает температуру памяти, а не контроллера. При чтении она разогревается до 48°C, а контроллер уже до 71°C. При интенсивной нагрузке накопитель ведёт себя странно. Мне удалось его разогреть до 85°C. При этом падает скорость записи, но не чтения. В реальных тестах копирования скорость остаётся стабильно высокой. Правда, я копировал с устройства с интерфейсом PCI-e x4 Gen4, и поэтому она могла бы быть выше.

Андрей Понкратов aka wildchaser