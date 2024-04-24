Модель Pura 70 Pro+

Компания Huawei анонсировала скорый старт продаж в Китае своих новых камерофонов линейки Pura 70. Как и прежде, в весенних флагманах основной упор Huawei делает на возможности камеры. Однако ещё одна яркая черта смартфонов – антисанкционные процессоры Kirin, производство которых с прошлого года Huawei с помощью SMIC смогла наладить в Китае.

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В Pura 70 эти процессоры получили первое обновление и выдают слегка более высокие показатели в тестах. Наконец, есть весомая вероятность, что Pura 70, в отличие от предыдущих смартфонов с новыми Kirin, могут поступить в продажу за пределами Китая.

Название, модели, отличия Pura 70 от P60

Для новых смартфонов Huawei внезапно сменила название. Вместо «P» отныне её весенние флагманы называются Pura. Так что на смену Huawei P60 приходит семейство Pura 70.

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Если линейка P60 в прошлом году предлагала базовую модель, версию Pro и самую продвинутую модель Art, то в семействе Pura моделей уже четыре. Это базовая версия, модели Pro и Pro+, а также самая ультимативная модификация Ultra, которая сильно отличается главной камерой.

Все модели объединяет общий дизайн блока камер, но у стандартных версий (на фото) плоские экраны и боковые грани

Базовая версия Pura 70 предлагает плоский 6,6’’ LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2500 нит. Остальные модели Pura 70’’ оснащаются схожими по характеристикам экранами, но уже слегка изогнутыми и подросшими до 6,8’’.

От прошлогодних P60 новинки отличаются не только улучшенными дисплеями и заменой американского процессора Snapdragon 8+ Gen 1 на Kirin 9000s1 и Kirin 9010. Девайсам также заметно нарастили объёмы оперативной и флеш-памяти, оснастили новыми, более крупными матрицами главных камер, а ещё слегка увеличили батареи и мощность зарядки.

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Среди других преимуществ можно отметить переход всех моделей на новое защитное стекло. Pura 70 и 70 Pro получили стекло Kunlun Glass второго поколения вместо первого. В свою очередь, в моделях 70 Pro+ и 70 Ultra установлена ещё более продвинутая защита Basalt Kunlun Glass, которую Huawei применяет впервые.

Экран базовых версий и его характеристики

Подобно HarmonyOS вместо Android и Kirin вместо Snapdragon, собственное защитное стекло Huawei также пришло на смену Gorilla Glass от американской Corning. Дополнительно компания окончательно перешла на китайские дисплеи вместо Samsung и LG. А ещё явно старается заменить матрицы камер Sony на неподвластные санкциям китайские OmniVision.

Камеры – главная «изюминка» Pura 70

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Камера – главный элемент линейки Pura 70, и её характеристики весьма интересны. Как и в случае прошлогодних P60, на новых Pura 70 вы не найдёте логотипа немецкой Leica. Из-за санкций компании больше не сотрудничают, а Huawei полагается на собственный бренд XMAGE. Он появился ещё в Mate 50.

Тогда же в объективы флагманов Huawei впервые добавили и механизм переменной апертуры f/1.4-4.0, который компания развивает в Pura 70. Идея здесь перекликается со зрачком человеческого глаза, который сужается, когда светло, и наоборот, расширяется при недостаточном освещении.

Версии Pura 70 Pro предлагают тонкие рамки вокруг дисплея, усиленный процессор и улучшенные вспомогательные камеры, включая фронтальную

Помимо крайних значений f/1.4 (максимально расширен) и f/4.0 (максимально сужен), пользователь может выбирать промежуточные позиции, экспериментируя с получаемыми результатами. Эффект получается интересный.

Задумка понравилась конкурентам: Xiaomi и Honor добавили в свои флагманы переменную диафрагму уже спустя год. К слову, справедливости ради, первой эту идею в Android-смартфонах и вовсе начала Samsung. Переменная апертура была во флагманах Galaxy S9 (2018) и Galaxy S10 (2019), но, видимо, обходилась производителю дорого, а пользователи не обращали на неё должного внимания. В итоге в S20 эта функция исчезла.

Условная иллюстрация принципа переменной апертуры от Samsung времён Galaxy S9

Что касается Huawei, то в прошлом году их главная проблема была с матрицами. В линейке P60 были неизвестные сенсоры Sony размером около 1/1,43" и 1/1,55". А флагманам Mate 60 повезло ещё меньше: там внезапно обнаружился некий сенсор Samsung, причём его габариты были даже более скромными. И это плохо, так как площадь сенсора, несомненно, важна для качества съёмки.

Поэтому главная новинка серии Pura 70 – новый и крупный сенсор 1/1,28" от OmniVision. Судя по всему, это некое полузаказное решение на базе сенсора OV50H.

Эта матрица по каким-то причинам показалась очень впечатляющей, из-за чего заказные решения на её основе активно начали использовать другие китайские компании, на которых нет никаких санкций. Например, она установлена в Xiaomi 14 и 14 Pro, в iQOO 12, во флагманский Vivo X Fold 3 Pro, а также во все модели Honor Magic 6.

Pura 70 Pro (слева) рядом с S24 Plus. Последний на сегодняшний день является лидером по минимизации рамок

Xiaomi называет данный сенсор «Light Hunter 900», намекая на его высокие способности по захвату света. Вариант для флагманов Honor проходит под обозначением OVH9000, а сама Honor проводила впечатляющие демонстрации того, насколько хорошо сенсор работает по движущимся объектам. Якобы там, где другие сильно смазывают картинку, данная матрица выдаёт чёткий снимок.

Схожая тема есть и у Huawei. Много внимания здесь также уделяется движущимся объектам. Только если у Honor это были падающие яблоки, то Huawei для Pura 70 показывает съёмки одного автомобиля из другого:

Фотография автомобиля, движущегося на скорости около 200 км/ч, сделанная предположительно из другого автомобиля

Таким образом, главная камера трёх из четырёх Pura 70 – это сочетание новой крупной и технологичной матрицы на базе OV50H с фирменным объективом, оснащённым переменной диафрагмой. Сюда же можно прибавить и программные алгоритмы обработки изображений, которые у Huawei традиционно сильны.

Основную камеру во всех моделях дополняет оптическая стабилизация и система лазерного автофокуса. Впрочем, в этом ничего необычного уже нет.

Теперь несколько слов о вспомогательных камерах. В Pura 70 помимо основного модуля дополнительно есть сверхширокоугольная и телефото камера-перископ. Причём Huawei не жадничает и устанавливает телефото-перископ во все модели линейки.

Модель Pura 70 Pro+ не отличается от Pro камерами, зато у неё слегка другой дизайн, 16 ГБ ОЗУ вместо 12, усиленное защитное стекло и расширенные функции спутниковой связи (увы, актуально в основном для Китая)

В базовой версии Pura 70 телевик представлен модулем 12 Мп с честным пятикратным оптическим зумом. В версиях Pro зум уменьшен до 3,5x, но зато используется крупный сенсор с разрешением 48 Мп и необычно широкой для такого телевика апертурой f/2,1. Это позволяет обеспечивать так называемый зум без потерь (lossless zoom) на уровне 7x.

Фронтальная камера всех моделей имеет повышенный угол обзора, чтобы умещать больше объектов в кадр, а начиная с модели Pura 70 Pro, «фронталка» дополнена встроенным автофокусом.

Камера Pura 70 Ultra

Особняком от остальных моделей идёт Pura 70 Ultra, так как её главная камера совершенно другая, и именно она вызывает наибольший интерес у энтузиастов.

Впервые у Huawei основная камера здесь полагается на огромный по мобильным меркам сенсор формата 1,0’’. Причём Huawei объединяет его с объективом, оснащённым переменной апертурой от f/1,6 до f/4,0. Связка 1,0’’ матрицы и апертуры f/1,6 открывает колоссальный для мобильного устройства уровень захвата света.

Визуально Pura 70 Ultra можно отличить от других моделей семейства по вынесенной за пределы блока камер вспышке. Видимо, ей там просто не хватило места

На сегодняшний день существует только один смартфон, способный похвастать схожими характеристиками, – это Xiaomi 14 Ultra. Однако решение Huawei с технической точки зрения куда более «навороченное»:

Объектив P70 Ultra имеет стеклянные и пластиковые элементы. У Xiaomi – только пластиковые. Стеклянные линзы значительно лучше, но обходятся производителю в разы дороже. К сравнению, в iPhone стеклянные линзы в главной камере впервые появятся в этом году и только в версиях iPhone 16 Pro;

Камера P70 Ultra поддерживает продвинутую стабилизацию со сдвигом сенсора. У Xiaomi задействована традиционная OIS;

Помимо главной камеры, Pura 70 Ultra отличается от Pro+ продвинутым «шириком» с разрешением 40 Мп и автофокусом, а также увеличенной до 5200 мАч батареей

Сенсор размером в 1’’ у Huawei – это полузаказное решение, не встречавшееся прежде на рынке. Изготовитель неизвестен, это Sony либо OmniVision. Сенсор имеет субпиксельный слой RYYB, что позволяет ему захватывать больше света. У Xiaomi применяется традиционный RGGB датчик;

Главная камера Pura 70 Ultra умеет выдвигаться из корпуса (обещают не менее 300 000 срабатываний), что увеличивает качество съёмки и, предположительно, обеспечивает гаджету небольшой, но качественный зум на основной модуль. Что-то подобное было разве что в Tecno Phantom X2 Pro, но там двигалась телефото-камера, а не основная.

Увы, огромной ложкой дёгтя модели Pura 70 Ultra, даже если она доберётся до России, станет её цена. 10 000 юаней в России с учётом наценок могут обернуться очень неприятным ценником. Впрочем, в следующем году матрица 1,0’’ может быть уже в версиях Pro или даже во всей линейке Pura 80. Это даёт надежду на стоимость в полтора или даже в два раза меньше.

Съёмка на основную камеру Galaxy S24 Ultra (вверху) и Huawei Pura 70 Ultra, сделанная известным инсайдером Ice Universe

Процессор Huawei Pura 70: импортозамещение по-китайски

«Сердце» всех Huawei Pura 70 – процессоры Kirin 9000s1 и Kirin 9010. И это, безусловно, самая обсуждаемая часть смартфона, которую неизбежно будут муссировать на сайтах и в социальных сетях.

Pura 70 – это уже вторая флагманская линейка, после выпущенных осенью Mate 60 с Kirin 9000s, оснащённая возрождёнными процессорами Huawei. Главный плюс: Kirin не просто вернули к жизни. Теперь это уже действительно полностью китайский процессор, разрабатываемый и производимый внутри Китая.

Главный минус: с производительностью сейчас всё неоднозначно. С одной стороны, её предостаточно для обычной работы смартфона и часто достаточно для игр. Однако флагманы Qualcomm всё же предлагают уже ощутимо более высокий уровень. В различных тестах новые Kirin уступают не только нынешним флагманским Snapdragon, но и прошлогодним.

Все четыре версии Pura 70. Kirin 9000s1 достался лишь базовой модели (справа), остальные три оснащены немного более мощным Kirin 9010

Почему? Неужели Huawei разучилась делать процессоры? Нет, причина кроется в санкциях. Китай сейчас может полагаться только на собственные полупроводниковые мощности, которые [пока] ограничены 7-и нанометровым техпроцессом. В свою очередь, Apple и Qualcomm имеют доступ к мощностям тайваньской TSMC, которая может производить им решения на базе 5, 4 и даже 3 нм.

Увы, на данный момент Huawei ничего с этой ситуацией поделать не может. Из 7 нм техпроцесса, который с прошлого года освоил её главный партнёр в лице SMIC, компания и так «выжимает» практически всё. Если обстоятельства сложатся для Huawei и SMIC хорошо, то что-то значительно более мощное мы сможем увидеть этой осенью в линейке Mate 70.

Что касается нынешних Kirin 9000s1 и Kirin 9010 из Pura 70, то они всё так же производятся по 7 нм техпроцессу.

Появление у Китая 7 нм чипов обеспокоило США, запустив ряд расследований, и заставило чиновников, отвечающих за санкции, объяснять, почему их оказалось недостаточно

Если смотреть на сухие цифры характеристик, то Kirin 9000s1 и Kirin 9010 по сравнению с прошлогодним 9000s стали даже хуже: тактовые частоты всех ядер CPU стали ниже, а частота GPU не изменилась.

Однако Huawei точно внесла какие-то положительные изменения, усилив эти ядра, потому что во всех тестах производительности виден очевидный прогресс, хоть и небольшой.

Так, например, выросли показатели в GeekBench. В сети уже есть несколько результатов, где для Kirin 9010 по сравнению с осенним 9000s виден прирост примерно на 8-10% как в тесте одного ядра CPU, так и в суммарном многоядерном тесте.

Если более конкретно, то Kirin 9010 выдаёт результаты ~1442 и ~4471 балл. К сравнению, старый флагман Snapdragon 8 Gen 1 показывает 1661 балл для одноядерного и 4002 для многоядерного теста, тем самым выигрывая в первом, но ощутимо отставая во втором. Процессор Snapdragon 8 Gen 1, напомним, производился Samsung на базе 4 нм.

«Содержимое» прошлогоднего Kirin 9000s. Некоторых рецензентов особо впечатлил крупный блок ISP (вверху), необходимый для работы камеры

Впрочем, это не значит, что 7 нм от SMIC и Huawei так хороши. Скорее плох был Samsung, и как раз поэтому все новые флагманы Snapdragon, начиная с 8+ Gen 1, Qualcomm доверяла уже TSMC. Тайваньская компания способна обеспечить куда более высокую плотность транзисторов, и именно с ней придётся тягаться альянсу Huawei и SMIC в будущем.

Но вернёмся к Pura 70 и новым Kirin. Подросли и результаты в AnTuTu. Если Kirin 9000s там набирал ~901 000 баллов, то Kirin 9010 показал около ~965 500. Это, опять же, близко к уровню Snapdragon 8 Gen 1 – флагмана Qualcomm из 2022 года.

При этом результаты могут сильно варьироваться от теста к тесту. Более того, AnTuTu иногда вообще не может протестировать GPU новых Kirin и ставит 0 баллов, тем самым сильно снижая общую оценку. Хотя в других ситуациях тест проходит успешно, и за GPU новые Kirin получают сверху ещё около 200 000 баллов. С чем связано такое поведение бенчмарка – неизвестно.

Результаты теста Pura 70 Pro в актуальной версии AnTuTu

Напомним, в прежние времена Huawei и вовсе устанавливала в модели P прошлогодние процессоры серии Mate, делая ставку именно на камеры, а не на основное «железо». На этот же раз компания сделала хотя бы небольшой апгрейд.

Как Huawei выживает под санкциями

Экстремальные санкции США против Huawei начались ещё в 2019-м, когда компании перекрыли доступ к Android. Так на свет быстро появилась фирменная Huawei HarmonyOS. Поняв, что китайцы «выкрутились», уже через год по компании был нанесён радикально более сильный удар: ей запретили поставлять любое оборудование и услуги, где используются американские технологии.

Не единственный, но самый главный итог этих ограничений: тайваньский супергигант TSMC, абсолютный лидер полупроводникового производства в мире, отказался продолжать производить для Huawei её процессоры Kirin. И это даже несмотря на то, что Huawei была вторым по величине клиентом TSMC, уступая лишь Apple.

Разбитая санкциями Huawei в какой-то момент из производителя смартфонов № 2 падала в конец первой десятки. А подразделение HiSilicon, разрабатывающее Kirin, хотели продать или распустить. К счастью, сейчас начался этап восстановления

Помимо TSMC, ещё одной компанией, которая на тот момент освоила передовые 7 и 5 нм, являлась корейская Samsung. Но и она испугалась проблем, не став помогать Huawei. При этом в самом Китае лучшая полупроводниковая компания – SMIC в 2020-м могла производить для Huawei только самые простенькие чипы Kirin 710A, созданные на базе 14 нм техпроцесса.

Чтобы не остаться почти без смартфонов, Huawei пришлось пойти на огромные компромиссы. Компания согласилась использовать в своих P, Nova и Mate вместо Kirin американские Snapdragon от Qualcomm. При этом поставки Snapdragon для Huawei были сильно ограничены в количестве. Также под запрет попали 5G-модемы от Qualcomm, а свои без TSMC компания выпускать не могла.

Выход из ситуации нашёлся спустя 3 года, когда китайская SMIC внезапно, перескочив несколько поколений, сделала рывок от 14 сразу к 7 нанометрам. Именно это и позволило Huawei возродить производство относительно мощных Kirin, которые получили название Kirin 9000s (не стоит путать с Kirin 9000, которые в 2020-м производились у TSMC на базе 5 нм). SMIC также помогла Huawei произвести и вернуть в свои девайсы фирменные 5G-модемы.

SMIC – главная надежда китайской полупроводниковой отрасли. И хотя компания уже «осилила» 7 нм, делает она их на иностранном оборудовании. Собственные станки позволяют Китаю производить в лучшем случае только 28 нм

Новые санкции, к слову, продолжаются и по сей день. Поняв, что спасение Huawei – это китайский полупроводниковый гигант SMIC, американцы со всей силы стали бить именно по нему, блокируя поставки в Китай самого главного – передового литографического оборудования. Его ключевой поставщик и, по сути, почти монополист рынка – голландская ASML.

Сперва американцы заставили ASML прекратить поставку в Китай своих лучших литографических станков, потом запреты распространились уже на «среднее» оборудование, даже несмотря на то, что Китай платил за него огромные деньги. Совсем недавно США пошли ещё дальше и запрещают этой европейской компании даже обслуживать и чинить уже проданные ранее станки.

Между тем свои самые передовые машины ASML сейчас поставляет Intel, чтобы та вперёд всех могла освоить нормы ниже 2 нм, тем самым надёжно потеснив не только Китай, но и Samsung с TSMC

Победоносное возвращение Kirin продолжается

Заметим, что Pura 70 стала очередной серией продуктов, где Huawei заменила американские чипы Qualcomm на возрождённые Kirin. Напомним последовательность этого китайского импортозамещения:

09.2023 – анонс флагманских смартфонов Mate 60, 60 Pro, 60 Pro+ и RS Ultimate;

09.2023 – анонс складного Fold-смартфона Mate X5;

09.2023 – анонс флагманского планшета MatePad Pro 13.2;

11.2023 – анонс флагманского планшета MatePad Pro 11 (2024);

12.2023 – анонс среднебюджетных смартфонов Nova 12, 12 Pro и 12 Ultra;

02.2024 – анонс складного Flip-смартфона Pocket 2;

04.2024 – актуальный анонс моделей Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ и Ultra.

Во всех этих случаях американские процессоры Snapdragon, произведённые на Тайване силами TSMC, замещались на полностью китайские Kirin 9000s и его модификации, разработанные и произведённые в Китае. Ещё в январе сообщалось, что одна только линейка Mate 60 достигла планки в 30 миллионов проданных единиц.

Mate 60 Pro+. Из-за ажиотажного спроса в Китае в глобальной продаже эти модели практически не наблюдались

На сегодняшний день Huawei перевела уже практически все свои самые важные продукты на собственные процессоры. Из пока ещё оставшегося отметим разве что базовые модели планшетов MatePad, более продвинутые MatePad Air, упрощённые модели смартфонов Nova, а также складные Xs, складывающиеся экраном наружу.

Работа над новыми Kirin также идёт. Самую главную новинку мы увидим осенью в составе линейки Mate 70. Есть немалая вероятность, что это будет уже решение класса 4-5 нм. Также Huawei работает над упрощёнными новыми Kirin для недорогих и бюджетных смартфонов. В последнем случае речь может идти про замену совсем старенького Kirin 710A.

Однако, так как SMIC под санкциями весьма тяжело даётся масштабирование производства, наиболее бюджетные модели Kirin, увы, мы увидим в последнюю очередь.

Huawei Pocket 2 – несмотря на название, уже третья Flip-раскладушка компании. Она получила Kirin вместо Snapdragon, а также большой апгрейд экрана, камер и батареи

Статус Huawei в Китае и проблемы у Apple

Ещё один фактор, который следует знать, если вы интересуетесь «сражением» на рынке смартфонов, – это культовый статус Huawei в Китае, причём именно в премиальном сегменте. Да, в Китае есть Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor и много других компаний, однако у них нет такой грандиозной популярности в категории премиум, как у Huawei.

Именно по этой причине, когда на Huawei были наложены сильнейшие санкции и она начала резко сокращать производство, вверх пошли не перечисленные китайские бренды, а Apple. За последние годы яблочная компания, пользуясь фатальными проблемами Huawei, сумела сильно увеличить своё присутствие в Китае.

Один из множества фирменных магазинов Huawei в Поднебесной

Впрочем, ещё с прошлой осени, после релиза Mate 60, для Apple наступило время «расплаты». Компания уже сейчас быстро теряет позиции. В глазах китайцев бренду Apple удалось перевесить Xiaomi, Oppo, Vivo и остальных, но сила Huawei радикально выше. И эту схватку американцы проигрывают, причём после анонса Huawei Pura компании из Купертино станет ещё тяжелее.

Более того, китайский рынок настолько огромен, что неудачи там серьёзно отображаются и на глобальной статистике Apple. Так, по свежим данным аналитического агентства IDC, в первом квартале 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023 года поставки iPhone упали на 9,6%. При этом практически все китайские бренды в плюсе, а Samsung стоит на прежних позициях.