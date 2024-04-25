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Пять оптимальных связок процессора и материнской платы для экономных геймеров весной 2024 года

Грамотно подобранные процессор и материнская плата — это уже полдела в выборе конфигурации хорошего игрового ПК и сегодня мы подберем для вас самые выгодные комплекты.
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Процессор и материнская плата — это фундамент вашего игрового компьютера и, если вы подберете их правильно, учтя энергопотребление процессора и возможности системы питания платы — то считайте, что большая часть дела по созданию ПК сделана. Все остальное — оптимальную видеокарту, оперативную память, корпус и блог питания, подобрать гораздо проще, а при желании их очень легко заменить. А вот платформа ПК, состоящая из процессора и материнской платы, как правило остается с нами надолго, на три года и более. И часто переживает апгрейд видеокарты через несколько лет, а иногда — и процессора, превращая ваш ПК в систему совершенно другого уровня производительности.

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Что обходится гораздо дешевле, чем если бы мы меняли ПК целиком. И сегодня мы с вами посмотрим на самые выгодные и оптимальные комбинации процессоров и материнских плат для недорогих сборок ПК, которые отлично подойдут практичным геймерам, которые не привыкли переплачивать за всякие "финтифлюшки", типа разгонного потенциала, Wi-Fi модулей или возможности установки топовых процессоров с 16-ю ядрами, которые еще много лет не понадобятся в игровом ПК. 

Процессоры и платы мы подберем из ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет, но при желании вы сможете найти эти модели и в более удобных для вас магазинах. И начнем с самых бюджетных моделей, которые обеспечивают минимальную производительность для новых игр, которые стали за последние годы очень требовательными к процессору.

Core i3-13100F и ASUS PRIME H610M-R D4-SI

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Уже много лет в бюджетных сборках на платформе Intel LGA 1700 геймерами использовался четырехъядерный процессор Core i3-12100F, но сегодня его наконец-то сменит новинка — Core i3-13100F. Различий между ними немного, но пара сотен мегагерц частоты лишней не будет, особенно — в плохо оптимизированных играх, которые не могут загрузить более двух-четырех ядер. И если вы видите Core i3-13100F по цене Core i3-12100F, как в нашем случае — берите без сомнений.

Идеальной платой для Core i3-13100F станет недорогая ASUS PRIME H610M-R D4-SI, ведь несмотря на столь низкую цену, у нее есть слот m.2 и поддержка шины PCI Express 4.0.

Ryzen 5 5500 и ASUS PRIME A520M-K

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Ryzen 5 5500 стоит немного дороже Core i3-13100F, и имеет шесть полноценных ядер, но есть у него и серьезный минус, который заставляет приличную часть экономных геймеров жертвовать количеством ядер и выбирать процессор от Intel. Дело в том, что Ryzen 5 5500 поддерживает только шину PCI Express 3.0 и, если вы собираете сборку под видеокарту Radeon RX 6500 XT, то потеряете приличную долю производительности. Да и более шустрые Radeon RX 6600 или GeForce RTX 4060 с восемью линиями PCI Express тоже потеряют до 10-12% FPS, особенно в играх, где им не хватает видеопамяти. Но для заметно подешевевших GeForce RTX 3060 с полноценным интерфейсом PCI Express Ryzen 5 5500 будет отличным выбором.

В бюджетных сборках важна каждая тысяча рублей, поэтому на плате для холодного и экономичного процессора Ryzen 5 5500 можно смело сэкономить. Взяв, например, ASUS PRIME A520M-K на чипсете AMD A520. Но обделенным с этой платой вы себя чувствовать не будете, все, что нужно недорогому игровому ПК, у нее есть.

Ryzen 5 5600 и MAXSUN Terminator B550M

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А вот его старший брат — шестиядерный Ryzen 5 5600, не ограничен в шине PCI Express и имеет в два раза больший кэш памяти третьего уровня, что дает гораздо более высокий уровень производительности, достаточный даже для видеокарты уровня GeForce RTX 4060 Ti. И за это определенно стоит доплатить 1500 рублей. За такую цену Ryzen 5 5600 выглядит прости идеальным выбором для шустрой бюджетной сборки, особенно если вы найдете для него материнскую плату на чипсете AMD B550, как в нашем случае. 

Комментаторы под блогами очень не любят такие материнские платы, как MAXSUN Terminator B550M, но за свою цену она предлагает поддержку шины PCI Express 4.0, а то, что настройки BIOS у нее не самые широкие — не беда. Нам от этой платы потребуется только включить XMP-профиль для оперативной памяти и все, можно переходить к играм.

Core i5-12400F и Asus PRIME B660M-K D4

Если вы предпочитаете процессоры от Intel, то я вас сильно обрадую. Популярный шестиядерник
Core i5-12400F уже можно найти по цене всего в 11006 рублей, и за такую цену он составляет серьезную конкуренцию Ryzen 5 5600. Особенно, если учесть, что и по более высокой цене Core i5-12400F раскупали как горячие пирожки, и он был самым популярным процессором на рынке очень долго. О чем я недавно писал в блоге 12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок.

Для Core i5-12400F нужна плата с системой питания заметно мощнее, чем для Core i3-13100F, ведь параметр "турбо TDP" у этого процессора составляет 117 ватт. Asus PRIME B660M-K D4 — одна из самых недорогих плат на чипсете Intel B660, которая имеет радиатор на системе питания и не будет иметь никаких проблем с Core i5-12400F в игровой нагрузке. А брать более дорогую материнскую плату в нашем случае нерационально, ведь даже эта модель по стоимости уже приближается к цене самого процессора.

Ryzen 5 5600G и MSI B450 GAMING PLUS MAX

Шестиядерный процессор Ryzen 5 5600G с мощной встроенной графикой Vega 7 не теряет популярности даже после выхода новых APU от AMD — Ryzen 5 8500G и Ryzen 5 8600G, которые в некоторых играх обгоняют этот процессор в два раза. Но Ryzen 5 5600G стоит гораздо дешевле и получить процессорную часть от Ryzen 5 5500, да еще за доплату в 3000 рублей сверху получить встроенную видеокарту уровня GeForce GTX 1050 — это очень заманчиво для бюджетных игровых сборок, где не требуется большая производительность в играх.

Так как Ryzen 5 5600G ограничен только третьей версией шины PCI Express, то на первый взгляд выбор материнской платы для него прост — бери самую дешевую на чипсете AMD B450 или AMD A520 и пользуйся, но есть важный нюанс. Такие процессоры со встроенной графикой сильно нагружают фазы питания SoC, который обычно располагаются выше процессора и часто не накрыты радиатором, даже если у платы есть радиатор на основных фазах. И, если вы не хотите получить перегрев VRM и троттлинг по питанию, и собираетесь не только смотреть видео на таком процессоре, но и активно играть — то стоит чуть доплатить за более качественную материнскую плату с хорошей системой питания, например, как у MSI B450 GAMING PLUS MAX. Такая плата позволит еще и хорошо разогнать процессор и встроенную графику, а гонится она у Ryzen 5 5600G очень хорошо.

Итоги

Вот такие связки у нас сегодня получились и, надеюсь, этот блог поможет вам сэкономить и сделать правильный выбор. Пишите в комментарии, может быть вы знаете еще более оптимальные материнские платы для процессоров из блога? А еще я порекомендую вам парочку своих новых блогов:

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Как собрать мощный игровой компьютер для игр 2024 года, не переплачивая лишнего.

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows


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