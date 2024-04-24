Последнее идеально для ослепления чувствительной оптики оппонента и перехвата БПЛА

Новейшие физические принципы лягут в основу передовых разработок вооружения для белорусской армии, в том числе военных лазерных излучателей. О прогрессе в разработке и физическом создании мощных генераторов светового излучения на VI Международной военно-научной конференции, проходящей в Минске, поделился сведениями действующий армейский офицер в высоком чине полковника Виктор Тумар.

Последний рассказал, что в Белоруссии никогда не забывали между разработками «классического» военного характера, уделять пристальное внимание и передовым теоретическим измышлениям, на 100% подходящим в определение вооружения, функционирующего на новейших физических принципах.

реклама





Источник фото: inbusiness.kz





По словам замруководителя Генштаба по научной работе, Белоруссия находится в числе флагманов радиоэлектронной борьбы, создании передовых РЛС и некоторых других подобных высокотехнологичных систем. И очень скоро миру стоит ожидать готовых образцов лазерного оружия, сделанного на территории республики,- сообщается в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.