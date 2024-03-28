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Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI

В лабораторию попала одна из доступных и продуманных моделей на флагманском чипсете Intel Z790, которая может неплохо разгонять оперативную память.
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Оглавление

Вступление

На рынке материнских плат образовалось затишье до анонса новых платформ, и пользователи выбирают из того, что есть. Надо сказать, что выбор сейчас огромный. Представлены как очень дорогие, так и бюджетные устройства. Я уже перепробовал много различных плат на разных платформах, включая самые бюджетные на Socket AM5. Там действительно нет смысла переплачивать за какие-то флагманские модели потому, что самые популярные процессоры не такие горячие и потребление у них небольшое.

По-другому дела обстоят с платформой Intel, хотя хайповые Intel Core i5-12400F тоже могут работать практически на любой «доске». Начиная с модели Intel Core i5-12600K начинается заметный жор, который возрастает, если постепенно двигаться вверх по линейке. Апофеозом стал новый процессор Intel Core i9-14900KS. Что такое Intel Core i9-13900KS – я уже испытал, а этот вообще бьёт все рекорды по потреблению. Разумеется, для таких CPU нужна неплохая плата с хорошей подсистемой питания, ведь не все модели среднего уровня могут вывезти такую мощность. Разумным выходом станет присмотреться к какой-нибудь недорогой модели на флагманском чипсете, поскольку они зачастую изначально рассчитаны на использование флагманских процессоров.

На данный момент таким чипсетом является Intel Z790. Он мало чем отличается от Intel Z690, но платы на его основе позволяют по каким-то непонятным причинам лучше разгонять оперативную память типа DDR5. Сейчас практически все материнские платы на флагманском чипсете выпускаются с поддержкой именно этого типа памяти, а DDR4 пока встречается в среднем сегменте и используется почти на всех платах с чипсетом Intel H610. Геймеры часто выбирали платы на этом чипсете в связке с процессором Intel Core i5-12400F.

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Однако после выхода процессоров AMD Ryzen 5 7500F ситуация немного поменялась. И в целом платформа на AM5 получалась дороже в основном из-за памяти типа DDR5, но именно она её и популяризировала. В итоге цены на неё немного снизились, а на горизонте уже замаячили модули объёмом 64 Гбайт. Производители материнских плат оперативно подготовили обновление BIOS для своих моделей, и поэтому в обозримой перспективе уже можно будет поставить себе 256 Гбайт, прямо как на старенькой платформе LGA 2066, но там это можно было сделать при помощи восьми модулей на 32 Гбайт.

Несмотря на то, что AMD Ryzen 7 7800X3D считают лучшим игровым процессором, некоторые пользователи по-прежнему выбирают Intel, чтобы можно было поработать и поиграть. Остаётся лишь выбрать подходящую плату, чтобы сильно не переплачивать. Например, у компании MSI всем известны линейки плат MAG, MPG и MEG. А есть ещё PRO. Я же нашёл модель, которая не относится ни к одной из них и называется MSI Z790 Gaming Plus WIFI.

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Это модель среднего уровня, которая предлагает отличный внешний вид и хорошую функциональность. Нам обещают много фаз питания, добротное охлаждение и приемлемую стоимость. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности и как новинка проявляет себя в работе.

Упаковка и комплектация

Внешнее оформление заметно отличается от других устройств этой компании. Фон упаковки преимущественно чёрный, а спереди мы видим полный минимализм. Только россыпь каких-то точек и наименование модели.

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Никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу. Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI Z790 Gaming Plus WIFI. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В середине есть крупное изображение платы. Слева и справа от него размещены две группы значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Ниже есть небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую белую коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней скрыта антенна беспроводного модуля. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;
  • Регистрационная карта;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.

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Диска я давно уже не видел в комплекте, но здесь производитель зачем-то его положил, хотя все драйвера и софт можно скачать с сайта.

Вот такие аксессуары идут в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводного модуля.

Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате. Комплект скромный и содержит все самое необходимое.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление чем-то особенным не выделяется. Всё выполнено в тёмных цветах. Печатная плата тёмно-коричневая, а радиаторы тёмно-серые, со светлыми надписями и узорами.

У этой платы есть близнец – модель MSI PRO Z790-P WIFI. Основные отличия кроются в основном в радиаторах. Данная плата выглядит интересно, благодаря вырезу в форме трапеции в области портов SATA.

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Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате достаточно, но в основном это надписи около разъёмов.

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Это модель среднего уровня. Мы видим развитую систему охлаждения, а подсветки здесь не предусмотрено. Вместо этого есть разъёмы для подключения лент.

Разъёмы задней панели закрывает массивный радиатор. На нём находится знакомый дракон серии MSI Gaming и надпись MSI.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут быть втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъёмов встречается на производительных платах, которые предназначены для флагманских моделей процессоров. Видно, что производитель неплохо позаботился о питании. Рядом с основным коннектором 24-pin ATX предусмотрена группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С двух сторон здесь используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот друг от друга.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 7200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимально допустимый объём 256 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 14+1+1. Девять каналов сверху и семь каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы LGA 1700 среднего уровня.

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На каждый из 14 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Alfa&Omega AOZ5311. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 55А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема Richtek RT3628AE.

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Плата MSI Z790 Gaming Plus WIFI позиционируется больше, как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит неплохо, но как она будет справляться с топовыми процессорами? Это могут показать только тесты. Однако нужно понимать, что потребление будет больше 300 Вт и тут важно подумать, чем охлаждать такой процессор. Да, в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке и вполне может укладываться в 250 Вт. Использование процессора для вычислений, рендера или какой-то другой работы может существенно повысить потребление.

При первом запуске и входе в BIOS предлагается выбрать один из трёх вариантов охлаждения и если выбрать AIO систему, то автоматически лимиты будут сняты. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь хорошая и готова к серьёзной нагрузке, даже если Intel Core i9-14900K потребует 400 Вт.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они не связаны друг с другом тепловой трубкой. Пластикового кожуха тут нет, как и подсветки.

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Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки с разной толщиной. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из четырёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний слот M.2 получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0.

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Все остальные также поддерживают этот стандарт, а нижние два могут ещё работать с SATA интерфейсом. От последних двух слотов тепло отводит всего один радиатор.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя пластиковыми клипсами на пружинках.

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В качестве термоинтерфейса используется серая термопаста. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790. Все его достоинства мы изучили в прошлых материалах.

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В данном случае реализовано шесть портов SATA. Четыре из них выведены вбок справа, а два других расположены по нижнему краю платы.

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Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу расположены разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, два разъёма для подключения RGB лент, два порта SATA3 и разъём для установки TPM модуля. Рядом можно заметить контакты сброса настроек ClrCMOS.

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Левее расположены две колодки USB 2.0, ещё одна USB 3.0.

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Затем можно увидеть два разъёма 4-pin FAN для вентиляторов и два разъёма RGB 12В для подсветки.

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В левом нижнем углу предусмотрено отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897.

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Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V распаяна с обратной стороны платы.

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На этой плате мы видим четыре слота расширения: три - PCI-e x16 и один PCI-e x1. При установке видеокарт с крупными системами охлаждения, часть из них может быть перекрыта.

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Верхний слот PCI-e x16 обрамлён металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются уже чипсетом. Кроме этого, остальные слоты PCI-e x16 ограничены до x4 аппаратно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 есть четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

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Все могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а два из них ещё в режиме SATA. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

Остается привести перечень интерфейсов задней панели.

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  • Один разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Два разъёмов USB 3.2 Gen1;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Шесть аудиоразъёмов типа minijack;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX211.

Технические характеристики

Модель MSI Z790 Gaming Plus WIFI
Поддерживаемые процессоры 12, 13, 14-е поколение Intel Core i3, i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z790
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 7200 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
2 - PCI-e x16 Gen4 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen4
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 4x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX211
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel Z790)
USB 3.2 Gen1 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
1 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2;
1 x RJ45;
6 x 3.5 мм Jack;
2 x Ant. Out;
1 х HDMI;
1 x DP;
1 x BIOS Flashback
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё та же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет.

Хороший инструментарий для разгона находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась, что будет удобно при переходе с другой модели MSI. Для большинства пользователей достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

На месте список изменений, внесенных перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений либо что-то случайно меняешь по ошибке.

Материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Еще стоит отметить два пункта предустановок для оперативной памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой – просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-13900KS;
  • Охлаждение: Deepcool LT720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: MSI Z790 Gaming Plus WIFI, версия BIOS H.30;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1030;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Тестирование

Производитель заявляет о шести слоях металлизации, поэтому я не рассчитывал на какой-то хороший разгон памяти, но в итоге всё получилось лучше, чем ожидалось. У тестовых модулей штатные тайминги на частоте DDR5-7200 составляют 34-45-45-115 при напряжении 1,4 В.

Система охлаждения была выбрана не случайно. Это одна из немногих систем, которая хоть как-то может справляться с процессором Intel Core i9-13900KS без лимитов по мощности. Многих, конечно же, поразит температура 98°C, но нужно посмотреть при этом на потребление, которое составляет около 330Вт.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory:

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AIDA64 CPU Queen:

450x323 48 KB. Big one: 1381x990 312 KB

Cinebench R23:

450x382 37 KB. Big one: 1298x1103 208 KB

Cinebench 2024:

450x418 25 KB. Big one: 1400x1299 151 KB

3DMark CPU Profile:

450x263 30 KB. Big one: 1000x585 107 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x302 34 KB. Big one: 1000x670 121 KB

Crystal Disk Mark 8.0.1:

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Corona 1.3:

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Память работает стабильно на XMP профиле во всех приложениях и тестах, что уже я считаю хорошим результатом, и в целом на этом можно было закончить и расходиться. Однако нужно ещё проверить разгон.

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В основном на производительность больше влияют вторичные и третичные тайминги, в особенности tREFI. Там значение, наоборот, нужно выставлять как можно больше. Это оказывает влияние не только на стабильность, но и на нагрев при интенсивном использовании.

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на неё через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

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Секрет тут очень простой – это крупные радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

MSI Z790 Gaming Plus WIFI – это одна из доступных по цене моделей на флагманском чипсете Intel Z790, которая может неплохо разгонять оперативную память. На ней не так много слотов расширения, но это общий тренд. И почти все слоты поддерживают PCI-e 4.0. Хотя некоторые из них будут перекрыты огромной системой охлаждения видеокарты уровня GeForce RTX 4090. Стоит отметить хорошие функциональность и подсистему питания вкупе с системой охлаждения. Крупные радиаторы справляются с охлаждением цепей питания, чипсета и накопителей. Вся конструкция хорошо продумана, сборка системы проходит без каких-либо сюрпризов.

Помимо стандартных возможностей модель предлагает современные сетевые интерфейсы. А печатная плата содержит шесть слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона есть всё самое необходимое, только он трудноосуществим из-за высокого тепловыделения топовых процессоров в штатном режиме. Другое дело – оперативная память и здесь, на мой взгляд, всё получается неплохо. Подсветки на плате нет, но можно подключать RGB-ленты, для чего есть несколько соответствующих разъёмов. Синхронизация осуществляется через приложение MSI Center. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске.

Перед нами современная, универсальная и функциональная модель, которая подойдёт не только для геймеров. Придраться к чему-либо тут сложно, поэтому MSI Z790 Gaming Plus WIFI станет отличным вариантом для сборки новой системы на платформе Intel LGA 1700.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Это не агрессия, а раздача пиздюлей бандеровцам. Омерика же не агрессивная страна и РФ тоже.
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nukemall
10:55
Это разработка фирмы Cadillac Gage на основе их броневика V-100 Commando представленного в 1963 году и широко применявшегося во Вьетнаме.
Украина впервые на поле боя потеряла американский БТР M1117
kauksi
10:55
Возьми уже на Озоне народную Zotac 4070 за 49 тыщ и не надо ни супер ни 4080 для 2к все летает, не говоря уже про 1080
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
FelsheR-BAN100712
10:55
Согласен - но так на войне принято, ответочка не понравилась - сорян, горящим в доме профсоюзов тоже не нравилось, да и москалякам на гиляках. В грузии когда была извините весна? В Чечне все знаем ког...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Артём Николаев
10:53
Microlab жив!
Компания Bowers & Wilkins представила фирменные колонки премиум-класса Series 700
Александр
10:49
Амеры по япошкам ядренбатоном вдарили и теперь те их лучшие друзья. Так что идёт процесс дружбы народов по американски, но более мягкий.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Юрий Баринов
10:46
Со времён Петра Первого на русском флоте вся терминология на голландском, и что-то не забыли русский за 300 лет
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
FelsheR-BAN100712
10:46
Дебил, это точно не главное. И даже не на повестке дня. Не надо такими производствами страну засирать, если есть Китай. Денег у РФ до жопы, все купим.
В Китае насчитывается 129 производителей электромобилей и гибридов
Cowboy Huggies
10:45
Денег просто надо админу
Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов считает Telegram угрозой национальной безопасности
Юрий Баринов
10:45
За границу ваш батюшка летал тоже без знания английского?
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
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