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crazycat21
National Interest: «Ланцет» входит в пятёрку самых смертоносных дронов
Американские эксперты высоко оценили возможности российского изделия.

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Дрон-камикадзе "Ланцет". Фото: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media

Ещё пару десятилетий назад никто даже не мог предполагать какую важную роль будут играть в боевых действиях беспилотные летательные аппараты. Сейчас без них не обходится ни один военный конфликт. Дроны занимаются разведкой, корректировкой огня, доставкой боеприпасов и продовольствия, они же уничтожают цели, в том числе и танки. 

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Американский журнал The National Interest (NI) составил рейтинг из пятёрки самых смертоносных дронов. И в этом рейтинге присутствует российский дрон-камикадзе "Ланцет". Рейтинг выглядит следующим образом:

  • MQ-9 Reaper от компании General Atomics (США)
  • Qods Mohajer-6 (Иран)
  • Bayraktar TB2 (Турция)
  • AeroVironment Switchblade (США)
  • ZALA Lancet (Россия)

"Ланцет" – это барражирующий боеприпас, разработанный компанией ZALA Aero Group (входит в концерн "Калашников"). Как пишет NI, этот ударный беспилотник является приемником дрона "Куб", который построен по схеме "летающее крыло". "Ланцет" имеет два X-образных крыла в передней и задней части фюзеляжа. В движение аппарат приводится при помощи электродвигателя. Беспилотник изготовлен из пластика и композитных материалов, поэтому его масса всего 12 килограммов при массе боевой части 3 килограмма.

Максимальная дальность полёта аппарата – 40 километров, в воздухе он может находится 40 минут. "Ланцет" может выполнять как разведывательные функции, так и ударные. Управление аппаратом осуществляется как при помощи GPS, так и визуально.

Конечно, за океаном оценили "Изделие 51" (он же "Ланцет"), только рейтинг составленный, "экспертами" из США очень некорректный.

Во-первых, в рейтинге представлены беспилотники совершенно разного класса. Специалисты издания смешали тяжёлые разведывательно-ударные беспилотники и дроны-камикадзе. Ближайшим аналогом российскому "Ланцету" является американский Switchblade. И то весьма условно, поскольку этот дрон в версии 300 гораздо меньше и летает всего на 10 километров, а Switchblade 600 гораздо тяжелее российского изделия. Такой аппарат весит 23 килограмма.

Во-вторых, западные эксперты не владеют информацией. Российские "Ланцеты" уже давно летают на дальность более 70 километров. Показательным является случай, когда отечественный дрон-камикадзе уничтожил истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, находившийся на аэродроме Долгинцево. Сам аэродром расположен на весьма приличном расстоянии от линии фронта. Факт уничтожения истребителя произвёл настоящий резонанс в западном экспертном сообществе. Кроме того, российские "Ланцеты" уже способны сами распознавать цели.

В-третьих, "Ланцет" является самым результативным барражирующим боеприпасом в своём классе. Больше целей не набил ни один дрон-камикадзе в мире.

#новости #оружие #беспилотники #военные новости #ланцет #дроны-каимкадзе #беспилотники zala
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