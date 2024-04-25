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JumboMax и массовый бан аккаунтов Xbox

Пришло время сжечь ведьму на костре и рассказать всю правду о махинациях на консолях Xbox. Терпеть подобное - это не уважать ни себя ни других.
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Когда деньги и правда встречаются в узком проходе, возникают небольшие трения. Ни громогласные вскрики, не уверенный взгляд, ни конкуренция не раскроют всей правды. Xbox в России - это лакомый кусочек, где русский дух и чувство халявы перебивают запах зловония.

Предисловие

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— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля…

Пришло время надеть резиновые перчатки и покопаться в навозе. Ибо запах стоит ужасный и надо что-то менять. Слишком много лжи, вбросов и провокаций. Большие деньги требуют большой ответственности. Сегодня разберу несколько тезисов. Объясню - что это вброс и сделаю некоторые выводы, опираясь на собственный опыт.

Xbox Game Pass - и почему его так любят в России? А очень просто - много барыг на нем делает денег и им нужна регулярная реклама сервиса.

Серая зона

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Это условное обозначение некоторых действий, которые не регулируются законодательством и не прописаны в правилах. Технически, что не запрещено, то разрешено. Из-за подобного недоразумения есть некоторые условности. Создавать несколько аккаунтов запрещено. Система автоматически проверяет подобные нарушения. Предполагается, что вы честный человек и будите использовать достоверную информацию. Но как только вы вносите изменения в свои данные, система не способна отличить одно от другого. Например, вы можете использовать email адрес xbox@gmail.com и x.bo.x@gmail.com. Для большинства систем регистрации - это два разных почтовых ящика. Небольшие инсинуации и вы обошли "систему". Вы ничего не нарушили, а использовали недоработки программного обеспечения. Подобных вариантов огромное количество.

В приобретении цифровых товаров регулярно используются подобные "лайфхаки". Microsoft не может их запретить или отследить. Точнее... может, но на это нужно время и специально созданные алгоритмы проверки.

Ограничение доступа к аккаунтам Xbox

Это рядовое событие. По приблизительным оценкам каждый день отправляются отдохнуть около 50 000 аккаунтов. За мошенничество. Неподобающее поведение. За взлом и кардинг. Сотни различных причин и поводов. Аккаунты Microsoft содержат в себе множество цифровых товаров, что ценятся на вторичном рынке. От простого - отправить спам и бесплатно позвонить в другую страну, до майнинга и покупок физических товаров с привязанной кредитки. Почти 2 млрд устройств работают по одной схеме и легко монетизируются "специалистами". Банальная история с "вирусами и кражей данных" - это то самое и неведомое.

Я просто парень из деревни

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Подавляющее число рядовых граждан не знает о ширине и глубине серой зоны. Это как сказки о DarkNet. Все о нем слышали, но никто не видел. Уловок и манипуляций в современном мире существует бесчисленное множество. Подобное не освещается и не публикуется в открытом доступе. Копирайтеры и блогеры не говорят о таком и не просвещают народ. Знания скудные и опосредованные. Из-за подобного легко втирать дичь простачкам и глубинному народу. Проверить не смогут. Верьте на слово, так как другой информации у вас нет.

Ниже будет несколько тезисов. Все они, с большой долей вероятности, не соответствуют действительности. Так как не находился в "тусовке", мне не ведомы все тайны мироздания. Но обрывочные сведения дают представление о картине мира.

Волна блокировок коснулась нескольких продавцов

Самая большая ложь и главный вброс из всего сказанного за последнее время. Не оспариваю вопрос того, что у нескольких продавцов в период с 14 по 18 апреля были клиенты с блокировкой аккаунтов. Оспариваю вопрос, что все они произошли по одной и той же причине. Как и говорил ранее - ежедневно блокируется несколько десятков тысяч аккаунтов. В любой день можно найти пользователей с проблемами. При таких объемах и целенаправленном поиске можно найти все что захочется. Только это не означает, что причина общая. Если магазин накосячил - это не означает, что у других подобная ситуация. 

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Отсюда вывод - выгораживание себя и магазина. Это очень некрасиво. Вопрос - это идея JumboMax или продавцов?

Манипуляции с кредитными картами

Не верю в манипуляции, но должен отметить еще одну "хитрость". Цитата: "Ни на одном заблокированном аккаунте нет возврата средств". После блокировки на аккаунте (по моим данным на 2020 год) не производится ни каких движений и записей. Если был возврат средств и блокировка, то последняя операция может не отображаться из-за наложенных ограничений. Этот аргумент регулярно всплывал в разговорах, но он в корне неверен и вводит людей в заблуждение. Но на основании этой информации отфутболиваются варианты "скама" и "кардинга". Неприятный запашок.

Если профиль в блоке - то сделайте запрос на возврат. Хуже ему уже не будет. Заодно и проверите изменения в журнале и актуализируете информацию.

Если бы хотели обмануть, то давно сбежали

Это называется "домыслы". Предполагается, если не сбежали, то и не обманывали. Интересно, как при таких вводных существовали рынки в 90-х, когда покупателей регулярно обвешивали. Раз продавцы не сбегали, значить и не обвешивали. Л-логика.

Правду знают двое

Среди участников инцидента есть только двое, что знают всю правду:

  • Microsoft;
  • Магазин;

В этот момент у нас возникают некоторые подозрения. Почему "Магазин" не обратился в "Microsoft" за разъяснениями? Покупки совершал "Турок" в "Турецком" магазине. В Турции служба поддержки работает. Самый большой и лучший магазин не знает куда обращаться? Где создаются тикеты? Ответ от платформодержателя даст зацепку. Или это секретная информация, которую нельзя оглашать?

Обычный пользователь может написать, но у него могут потребовать номер кредитной карты и выписку из банка, для подтверждения информации. Он не сможет предоставить подобного. Данные от своего аккаунта он уже оставлял магазину и ему не составит труда повторить действие. В этом месте возникает "мутная" ситуация. Мало верю в положительный исход, но данная информация должна была появиться еще в первый день. Разговоры о том, что Microsoft не ответит и не расскажет - это байки для бедных.

Бан Xbox series X

Из бункера, зарытого на целине, достоверно стало известно о блокировке консоли. Секретные документы гласят, что это крайне редкое событие и бывает в исключительных случаях (в отличие от sony playstation 5). Цитата с официальной страницы: "имели место неоднократные и вопиющие нарушения". Это не случайная волна блокировок. Не плановое мероприятие. Это жесточайшее "попадалово". Ни разу до этого не слышал о подобном. Более того, из разговоров JumboMax не было подтверждений, что у остальных продавцов также отлетели устройства. Не смог прослушать ВСЕ стенания и сплетни, но в кратком пересказе подобной информации не встречалось. Если это ФАКТ, то все разглагольствования про множество магазинов - обычное очковтирательство.

Где правда и кому верить

Дело темное, но у меня есть ответ:

  • Microsoft крайне редко ошибается. Если пошли блокировки - были СЕРЬЕЗНЫЕ нарушение. Ошибка и случайность сведены к манимому. В данной ситуации  верю Филу Спенсеру на 100%
  • Парень из деревни - слишком часто проводит стримы и его слова никогда не расходились с делом. Кредит доверия на 147% и нет ни капли сомнения, что говорит все, что знает. Не говорю, что правду, а именно "все что знает".
  • Магазин - как наблюдатель со стороны и не ангажированный наблюдатель уверен в магазине на 90%. Есть сомнения в его честности, но они есть всегда. Пять лет работы и они не знают как решать подобные вопросы? Вот тут много странности. Мутноватненько.

Так что случилось, если никто не виноват

У нас есть четвертая сторона. О ней никто ни разу не говорил, что странно. Люди с большим опытом знают о ее существовании и учитывают в своей деятельности. Это покупатели-читеры.

Такая прослойка пользователей, что создает аккаунт и играет в одну единственную игру с нарушением правил. Им регулярно дают блокировку, но они снова и снова создают новые аккаунты. Это может быть одна единственная платная игра или Free-to-play с донатом. С подобными пользователями невозможно бороться, так как они ни к чему не привязаны. Создал аккаунт - потерял аккаунт - создал новый аккаунт. Бесконечный цикл. 

У крупных сетей есть система "рейтингов". Когда вы создаете аккаунт, помимо логина и пароля, к нему привязываются дополнительные данные. Кредитка, IP-адрес, регион, железо, предпочитаемое разрешение и настройки в игре, часовой пояс и прочее. Параметров очень много. Это цифровой след или цифровой отпечаток. Имея подобные данные можно отследить человека БЕЗ логина и пароля. 

Когда вы делаете покупку, то вашу кредитную карту запоминают и связывают с регистрационными данными. Если аккаунт отправился в блокировку, то кредитке дают отрицательный балл. Если вы оплатили с одной кредитки сотню аккаунтов "нарушителей", то карта ассоциируется как средство платежа "нарушителя" и блокируется в сервисе. Подобным образом "нарушитель" - "параметр" создаются десятки связей. Нарушитель теряет не только свое цифровое имущество, но и возможность его создавать. 

А теперь мы вспоминаем про игровую консоль. На ней были оплачены сотни и тысячи покупок. Пару десятков или сотен читеров к ней прилипло. В отличие от браузера и персонального компьютера у коробокса есть идентификационный номер. Система 100% знает с какого устройства заходили неблагонадежные пользователи и заблокировало его.

Дальше пошла цепная реакция - все кто пользовался консолью считаются неблагонадежными. Если рейтинг был чистым, как слеза младенца, то статус "подозреваемого" оставался на высоком уровне, но не пересекал черту. К самой консоли можно добавить негатив от кредиток. Негатив от геолокации. Негативные баллы только с этих  "аргументов" могли отправить человека отдохнуть. Все работает в автоматическом режиме и не требует вмешательства человека.

Спусковой механизм - получение "блокировки" у очередного читера. И пошла волна как эпидемия.

Если магазин был честен перед покупателями, то подобная теория мне кажется наиболее достоверной. Она увязывает все известные мне факты в одно целое. 

Другие темы автора: https://overclockers.ru/blog/Dante


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