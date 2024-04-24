Кроме золота клад содержит драгоценности, а общая стоимость всех ценностей выше 230 миллионов долларов.

Культура и традиции многочисленных народов на нашей планете сильно отличается друг от друга, но есть общие мотивы, которые присутствуют практически везде. К числу общих черт можно отнести тягу к ценностям, а особенно интересны клады, которые в разные эпохи прятали наиболее состоятельные члены того или иного сообщества. Кто-то закапывал свои сокровища в землю, другие – предпочитали прочные стены гробниц, тогда как немалая часть ценностей ушла на дно вместе с их владельцами. Довольно долго человечество использовало для транспортировки золота и других ценностей из Америки деревянные корабли, ну а даже сегодня никто не знает, сколько сокровищ скрыто на дне океана. Иногда удачливые кладоискатели находят ценности, но чаще всего раскопки приводят к незначительным результатам. Тема поиска кладов чрезвычайно популярна в кинематографе, ну а многие обыватели мечтают найти сокровище, получение которого позволит вести безбедный образ жизни.

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Ну а поскольку многие страницы нашей истории остаются нераскрыты, то всегда есть шанс натолкнуться на клад там, где шли активные боевые действия. По крайней мере так утверждает Юин Фу Т из Вьетнама, которые верит в то, что река в городе Фантхьет скрывает поистине несметные сокровища. Не так давно этот кладоискатель обратился к властям провинции Бинь Туан с просьбой разрешить ему провести поисковую экспедицию. 42-летний житель района утверждает, что река скрывает около 3000 килограмм золотых слитков и большое количество драгоценностей. Сам кладоискатель согласен внести залог в размере 23 тысяч долларов, которые отойдут государству в случае, если раскопки приведут к негативным последствиям для местной экологии. Юин Фу Т уверен, что во время оккупации Вьетнама со стороны Японской империи на дне реки были погребены тонны золота и драгоценностей. Исторические документы не сохранились, но есть и другие свидетельства. Например, о кладе отступающей армии знают местные жители. Ну а Юин Фу Т утверждает, что его предки нашли сокровище очень давно, а сам он ещё будучи подростком мечтал о проведении экспедиции с целью подъёма всех ценностей на поверхность.

В случае успеха кладоискателя ждёт ценная выплата в размере 30%. Если учитывать только вес золота, то стоимость драгоценного металла равна 223 миллионам долларов. 30% от всего этого составляет больше 70 миллионов долларов, а это очень большая сумма. Неясно, получит ли Юин Фу Т разрешение на раскопки, поскольку местные законы требуют соблюдения всех процедур. Ну а для того, чтобы иметь государственную лицензию, нужно предоставить информацию, подтверждающую существование клада в реальности, а не слухи и догадки. Также требуется составить план разработки и внести залог для решения возможных экологических проблем. После выполнения этих процедур документы будут отправлены в ведомство на экспертизу. Если все требования будут удовлетворены, департамент представит документы властям провинции на рассмотрение и утверждение. Юин Фу Т просит сделать исключение, поскольку не может предоставить точных доказательств. Документальных подтверждений просто не существует, но в данном случае достаточно только информации о месторасположении клада. Оказывается, уже есть некие партнёры, которые готовы покрыть все расходы на раскопки, а безопасность работ может на себя взять полиция.

Услуги оплатят спонсоры, ну а чиновники смогут получить довольно крупную сумму, которая пойдёт на развитие провинции и позволит решить массу финансовых проблем. Стоит отметить, что это не первый случай подобного рода запросов в данном регионе. Несколько лет назад другой местный житель также обратился к властям с просьбой получить разрешение на разведку. В то время мужчина получил разрешение от властей провинции Бинь Туан на разведку 4000 тонн золота. Тогда кладоискатель уверял, что сокровище зарыто у подножья горы Тау, но так и не смог ничего обнаружить. Более тринадцати лет назад другой местный житель из Хошимина также сообщил о сокровище, содержащем 4000 тонн золота. Сокровища должны были храниться под тремя прибрежными древними колодцами в коммуне Фуок района Туйфонг, недалеко от Нуйтау. Увы, но и в тот раз кладоискатель ушёл ни с чем. Вполне возможно, что Юин Фу Т окажется более удачливым, чем предыдущие кладоискатели. Что любопытно, родственники мужчины уверяют, что ничего не слышали о сокровищах и не знают, откуда Юин Фу Т вообще узнал о кладе.