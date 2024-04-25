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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка SK hynix подскочила в два с половиной раза благодаря памяти HBM
От убытков компания избавилась впервые за пять кварталов.

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Квартальный отчёт SK hynix, если судить по публикации CNBC, принёс инвесторам сразу несколько поводов для радости. Во-первых, впервые за пять предыдущих кварталов компания избавилась от убытков и получила операционную прибыль в размере $2,1 млрд, лишь немного уступив историческому сезонному рекорду. Во-вторых, выручка компании взлетела на 144% до $9 млрд, продемонстрировав второй по величине результат со второго квартала 2022 года.

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Источник изображения: SK hynix

Капитальные затраты в этом году SK hynix собирается увеличить ради наращивания производства памяти типа HBM разных поколений, но делать это будет разумно, чтобы не оказаться в затруднительном финансовом положении. Вообще, представители компании считают, что если производители памяти бросятся выпускать HBM, от этого может возникнуть дефицит других типов памяти. Эксперты считают, что по итогам текущего года выручка SK hynixможет вырасти до $44 млрд, а её норма прибыли превысит 20%. Спрос на корпоративные SSD и серверную DRAM также способствовал восстановлению бизнеса компании в прошлом квартале, так что не всё сошлось на одной только HBM.

#аналитика #финансы #sk hynix #hbm
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