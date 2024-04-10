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Вступление

В лаборатории уже давно не рассматривали новых, интересных и необычных ноутбуков. Такое ощущение, что на рынке наблюдается стагнация и все производители ушли в анабиоз. Все выпускают однотипные модели, в которых обновляется только платформа. Кстати, сами платформы тоже давно не обновлялись. С новым поколением AMD все знакомы и в ближайшее время ничего нового в мобильном сегменте не намечается, а вот Intel недавно обновилась и все ждут чуда от Meteor Lake. Компания обещает прорыв, но верится слабо.

Впрочем, лучше один раз проверить, чем сто раз услышать. Поэтому сегодня будет поистине необычный и уникальный ноутбук, который основан на новой платформе Intel. Это модель не игровая, а предназначена больше для продвинутых и обеспеченных пользователей, которые могут себе позволить такое. Модель основана на новеньком флагманском процессоре Intel Core Ultra 9 185H и оснащена двумя экранами с тачскрином. Кто может нас удивить таким устройством? Конечно, компания ASUS, ведь их девиз: «В поисках невероятного». Модель называется ASUS Zenbook DUO (2024) (UX8406M). Можно сказать, что это премиальная модель и стоит освежающе дорого.

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Посмотрим, каких успехов достигли инженеры компании, что нового и интересного они предлагают, как это чудо техники работает, насколько производительной получилась платформа. Вопросов много, и мы попробуем на них ответить.

Технические характеристики

Модель ASUS Zenbook DUO (2024) (UX8406M) Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core Ultra 9 185H Видеопроцессор Интегрированный Intel Arc Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7467 МГц Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2 Экран Два экрана 14", FHD (1920 x 1200) OLED 16:10, время отклика 0.2 мс, 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 500 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1 000 000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 500, 1.07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, глянцевый, на 70% меньше синего света, сенсорный, относительная площадь экрана: 91%, поддержка стилуса Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11 ax); Bluetooth v5.3 Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 75 Вт*ч Размеры 313.5 x 217.9 x 19.9 мм Масса 1.65 кг Цена ~235 000 рублей

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Если не вдаваться в детали, то характеристики не поражают. Основная фишка новинки – это два абсолютно одинаковых экрана OLED с тачскрином и неплохими характеристиками. Из этого вытекают такие габариты, особенно толщина. Ещё может отпугнуть цена. Дороговато, но это не рядовая модель, а премиум в необычном исполнении, поэтому инженерам пришлось изрядно потрудиться, чтобы всё это великолепие разместить в таком корпусе.

Кроме того, здесь используется новая платформа Intel, что добавило дополнительных сложностей с компоновкой. Остается лишь добавить, что верхняя и нижняя крышки металлические, а подробнее устройство мы рассмотрим далее.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление очень простое и с ходу не скажешь, что ноутбук достаточно дорогой. Нет никакой цветной полиграфии и ручка здесь бумажная, как и гарантийная наклейка на верхней крышке.

Судя по всему, упор сделан на использование биоразлагаемых материалов, таким образом производитель заботится об окружающей среде.

Никаких изображений на коробке нет. Есть лишь стандартная предупреждающая вставка с информацией о том, что здесь есть аккумулятор.

Также присутствуют стандартные наклейки с наименованием модели, некоторыми характеристиками и массой различных штрихкодов.

Одна наклейка находится с передней части, а другая в торце коробки.

Внутри коробки есть ещё две, и специальный отсек, где скрывается папка-чехол для транспортировки ноутбука.

Комплект поставки достаточно интересный. Его нельзя назвать очень богатым, но самое необходимое присутствует. Есть специальный чехол, о котором упоминалось ранее.

В отдельной коробке идет компактный адаптер питания на 65 Вт и устройство рукописного ввода ASUS Pen 2.0.

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Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 3.25 А, что соответствует 65 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но тут этого достаточно. Полная зарядка длится немногим более 1.5 часов.

Сам ноутбук располагается в отдельной коробке.

Здесь используется уже стандартный механизм, когда при открытии крышки поднимается внутренний лоток и приподнимает сам ноутбук. Под ним предусмотрен специальный лист картона, который складывается в подставку.

В отсеке на дне можно обнаружить набор различных инструкций.

Внешний вид и корпус

Ноутбук представлен всего в одном цвете, который называется Inkwell Gray (серый). Основная особенность этой модели – наличие двух одинаковых экранов типа OLED. Как же при этом можно реализовать полноформатную клавиатуру? Ранее такие модели предлагали второй экран немного поменьше, примерно в половину основного, а нижнюю часть занимала клавиатура.

На этот раз клавиатура – это отдельный независимый модуль, который работает по беспроводному Bluetooth соединению. Это не так сложно, а вот как за экраном разместить материнскую плату, систему охлаждения и аккумулятор? Это задача не менее сложная и поэтому корпус получился достаточно толстым по современным меркам. Если бы второго экрана не было, можно было бы уложиться в стандартную толщину.

Обе крышки изготовлены из алюминиевого сплава. В случае нижней это позволяет лучше отводить тепло. Сам корпус кажется достаточно крепким и прочным.

На нижней крышке ещё находится специальная пластина, которая играет роль подставки. В это трудно поверить, но у неё даже есть свои собственные петли, как у верхней крышки. Это не удивительно потому, что подставка должна удерживать вес ноутбука.

Пластина также изготовлена из алюминиевого сплава и за ней присутствует информационная табличка.

Крышка открывается на 180°. Используются специальные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол.

При этом ориентация экрана может быть книжной или альбомной на двух экранах. Изображение на них можно отображать по-разному, для чего на ноутбуке установлен специальный софт, который позволяет включать/отключать другой экран, а также поворачивать изображение.

Клавиатура представлена отдельным модулем, который снимается. Изначально она обёрнута в специальную плёнку, которая позволяет защитить от царапин оба экрана, ведь клавиатура расположена между ними.

На левой грани можно увидеть один разъём USB 3.0 Type-A и два USB 3.1 Type-C для вывода изображения, зарядки и передачи данных. Индикаторы зарядки и работы накопителя, а также кнопка включения, находятся рядом с левой петлёй верхнего экрана.

На правой грани видим полноценный HDMI видеовыход и разъём 3.5 мм для гарнитуры. С двух сторон также можно заметить крупные отверстия для выхлопа горячего воздуха.

Разъёмов здесь получается не так уж много, поэтому придётся использовать разветвитель портов USB, чтобы подключать больше устройств. Я использовал такой и никаких проблем у меня не возникло. Хватает питания даже для внешнего жёсткого диска; правда, у меня в боксе для него установлен SATA SSD накопитель размера 2.5”.

Чтобы снять нижний поддон, нужно сначала снять пластину, которая является подставкой. Далее уже можно открутить винты поддона и аккуратно снять его. Все винты с шлицом Torx.

Крышку нужно снимать очень аккуратно, иначе от усердия может треснуть экран. Сначала нужно ещё открыть специальный лючок, который скрыт под пластиной-подставкой. Под ним доступно совсем не то, что можно подумать. Это не отсек для SSD M.2 накопителя или установки оперативной памяти. Здесь прячутся два разъёма, куда подключаются два шлейфа. Один для экрана, а другой для подключения аккумулятора.

Чтобы снять крышку, оба придётся отсоединить. Самое главное – первым делом отключить аккумулятор, чтобы не повредить цепи питания на материнской плате.

Поддон держится на защёлках, которые фиксируются к пластиковой рамке на экране. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить экран. Кстати, снимается именно он, а основная материнская плата остаётся с поддоном. Поэтому снимается тут не поддон, а второй экран.

Почему так? Тут мало пространства и поэтому заднюю крышку логичнее использовать как силовой каркас и все петли закрепить к ней. Напомню, что здесь два комплекта петель.

Половину пространства под экраном занимает аккумулятор. Он не очень крупный, но достаточно ёмкий. Модель C41N2306, литий-полимерный с напряжением 15.56 В и ёмкостью 4 680 мАч.

Всё остальное разместилось менее чем на половине общей площади. Материнская плата перевёрнута к нам обратной стороной. Это значит, что поменять накопитель тут будет затруднительно. Для этого придётся разобрать всё до последнего болта.

Дискретного видеочипа нет, но корпус тонкий и нужно как-то вывести тепло за его пределы. Поэтому от процессора расходятся две тепловые трубки влево и вправо. На концах есть небольшие радиаторы и очень плоские вентиляторы. Они съёмные. Их можно демонтировать, прочистить и продуть. Оба турбинного типа, но они разные.

Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в свой обычный разъём.

Внизу по углам размещены два небольших динамика. Они не симметричны, но на качество звука это не влияет. Звук есть, но особенным его не назовёшь. Это стандартное решение для компактной модели.

Аккумулятор здесь на 75 Вт*ч. Это хороший показатель. К тому же нет дискретного видео и процессор не очень прожорливый. Поэтому такой ёмкости должно хватать на весь рабочий день.

Возможности апгрейда есть, но достаточно ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2 накопитель и даже это сделать трудно

Клавиатура и тачпад

Клавиатура здесь – отдельный модуль со своим аккумулятором, разъёмом для зарядки и выключателем. Она может работать по беспроводной сети Bluetooth, а также есть специальные контакты для соединения с ответным разъёмом на корпусе. В таком варианте она работает как проводная и такой вариант тоже предусмотрен.

Клавиатура очень тонкая и лёгкая. В нижней её части есть небольшое утолщение. Скорее всего, в этом месте находится аккумулятор.

Фиксируется клавиатура к корпусу при помощи магнитов. Магниты очень сильные и клавиатура держится как прикрученная. Ещё внизу предусмотрен крупный тачпад с двумя кнопками по нижним углам.

Сама клавиатура мембранного типа с ножничным механизмом кнопок и оборудована тремя уровнями подсветки. Также у некоторых кнопок есть свои индикаторы, например, Bluetooth, микрофон и CAPS. Ее корпус достаточно жёсткий и лёгкий. Поскольку ноутбук относительно компактный, то цифрового блока нет.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Клавиатура удобная, используется обычная белая подсветка с тремя уровнями яркости.

Экран

Уже понятно, что дисплеев здесь два, но пока неясно, что они полностью одинаковые. Их характеристики: 14", FHD (1920 x 1200) OLED 16:10, время отклика 0,2 мс, 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 500 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1 000 000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 500, 1.07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, глянцевый, на 70% меньше синего света, сенсорный, относительная площадь экрана: 91%, поддержка стилуса. Используются две одинаковые панели производства компании Samsung.

Модель ATNA40CT02. Оба экрана поддерживают охват цветового пространства DCI-P3 100% и могут похвастать близким к профессиональному качеством «картинки».

Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками.

Чёрный действительно выглядит как чёрный, но это OLED панели и поэтому все так и должно быть. Кстати, ASUS – одна из первых компаний, которая начала активно внедрять OLED панели в свои массовые модели ноутбуков. Поэтому сегодня такие матрицы удивления не вызывают, разве, что в игровых моделях.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Есть режимы для защиты глаз с уменьшением свечения синего.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 380.64 0 ∞ 50 218.51 0 ∞ 0 4.1 0 ∞

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает отличный уровень контрастности.

Изначально у экрана не идеальная калибровка для работы с графикой, но это легко можно поправить и сделать профиль.

В целом это универсальная модель для работы, и если необходимо, то устройство можно откалибровать.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты.

Калибровать экран я не стал потому, что результат вполне приемлемый для работы, а профессионалы могут всё настроить для идеальной цветопередачи, благо цветовой охват огромный.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 Pro. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что весь софт и драйверы уже предустановлены в системе. Фирменного софта тут много. Есть даже утилиты для того, чтобы расширить функциональность второго экрана.

Это виртуальная клавиатура и специальные панели, которые заменяют цифровой блок клавиатуры и модули различных настроек. Всё сделано красиво, качественно, удобно и функционально.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет, поскольку, несмотря на графику Intel Arc Graphics, похвастать особо нечем. Кстати, не все утилиты работают корректно, где-то пришлось повозиться с настройками.

CPU-Z:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

PCMark 10:

3DMark Time Spy:

3DMark Fire Strike:

3DMark Night Raid:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 6.10:

7-Zip 21.07:

Corona 1.3:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Storage Benchmark:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 75 ватт*час. Для подобного устройства – показатели отличные. Полная зарядка занимает 1 час 43 минуты. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, но в пределах разумного.

Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 11 часов 30 минут с одним экраном на яркости 80% и 7 часов 54 минуты с двумя экранами на максимальной яркости.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура корпуса не поднимается выше 38°C.

Можно заметить, что нагрев не равномерный, самое горячее место – в вентиляционных отверстиях с обратной стороны, где температура доходит до 51°C в максимальной нагрузке.

При этом в местах расположения вентиляторов устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

Что касается шума, то пик его достигается в режиме, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2500 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 36.3 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

Заключение

ASUS Zenbook DUO (2024) (UX8406M) – это крутой и современный ноутбук с двумя полноценными одинаковыми экранами. Такое встречается нечасто, поэтому и цена соответствующая, учитывая, что это не игровая модель с дискретной графикой. Однако инженерам пришлось сотворить невероятное и приложить множество усилий, чтобы сделать такую модель. Когда-то давно тонкие, изящные и необычные ноутбуки выпускала компания Sony. У меня была одна такая модель Vaio TX с экраном 11.1”, мощной (на тот момент времени) начинкой и крышкой из углеродного волокна. По тем временам она тоже стоила дорого, более $2000 и казалась невероятной по возможностям для своих размеров.

Сейчас я уже второй раз испытал подобные ощущения при знакомстве с моделью компании ASUS. Всё здесь сделано на грани технологических возможностей и для своих характеристик и особенностей ноутбук достаточно тонкий, лёгкий и производительный. Однако не всем нужны два экрана, и для кого-то важнее большая портативность, поэтому у производителя много различных моделей под любой вкус и каприз покупателя. Приятно видеть, что инженеры не боятся ставить новые вызовы, не клепают одни и те же версии, экспериментируют и выпускают поистине необычные устройства.

Ноутбук получился очень удобным в работе, все функции работают как надо. Поскольку это не игровой ноутбук, то чудес в плане графической производительности ждать не стоит. Также немного напрягают новые драйвера компании Intel. Где-то приходится сталкиваться с трудностями, благо их легко разрешить. Весь софт хорошо знаком по другим моделям компании, за исключением утилиты, необходимой для настройки работы экранов. Оба дисплея очень яркие и сочные, оснащены тачскрином и глянцевой поверхностью. Лично я не люблю глянцевые экраны, но тут это всё из-за тачскрина и защитного стекла. Клавиатура отстёгивается и является отдельным элементом, со своим аккумулятором и даже подсветкой кнопок. Всё продумано до мелочей, поэтому в комплекте идет специальный стилус для рукописного ввода. Адаптер питания компактный и лёгкий, а сам ноутбук можно заряжать от совместимой зарядки с интерфейсом USB Type-C.

Новая платформа Intel у меня не вызвала восторга и трепета, но производитель просто не мог использовать в своём передовом продукте прошлые поколения платформ. Возможно, на AMD было бы лучше и быстрее, зато здесь автономность на высоте. Ещё раз стоит отметить, что ноутбук не дешёвый, но по-другому тут быть не могло.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ASUS Zenbook DUO (UX8406) получает награду: