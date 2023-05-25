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5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600

Видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600 вызывают у обзорщиков недоумение. Видеокарты получились настолько неудачными по целому ряду параметров, что уже поставили несколько антирекордов.
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Уже пару десятилетий видеокарты с цифрой "6" в названии становятся самым оптимальной покупкой для практичного геймера. Они всегда позволяли поиграть во все новые игры и при этом стоили умеренно, что обеспечивало им популярность, что подтверждается статистикой Steam, где уже много лет видеокарты с цифрой "6" становятся самыми распространенными моделями. 

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Точкой отсчета для "шестых" видеокарт от красных можно назвать модель ATI Radeon 9600 Pro, вышедшую 20 лет назад, а еще из популярных видеокарт этого уровня можно назвать модели Radeon X1600 Pro, Radeon R7 260X и современные Radeon RX 6600. Стоит отметить, что сейчас AMD стала позиционировать "шестые" видеокарты ближе к "шестеркам" от NVIDIA, а многие годы место "народных" видеокарт занимали "седьмые".

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А вот у NVIDIA позиционирование "шестых" было более точным и народными хитами становились GeForce FX 5600 Ultra, GeForce 6600 GT, GeForce 7600 GT, GeForce 8600 GT, GeForce 9600 GT, GeForce GTX 260, GeForce GTX 460, GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 760, GeForce GTX 960, GeForce GTX 1060, GeForce RTX 2060 и еще довольно свежая GeForce RTX 3060.

Но что практически всегда было неизменным, так это прирост производительности с каждым новым поколением видеокарт. Иногда эта традиция давала сбой, как, например, в случае с GeForce GTX 960, которая лишь чуть опережала GeForce GTX 760, но после этого NVIDIA исправилась и выпустила удачнейшую GeForce GTX 1060, которая до сих пор, спустя почти семь лет после выхода, остается одной из самых популярных видеокарт в Steam. GeForce GTX 1060 опережала GeForce GTX 960 почти в два раза, но стоила уже не 199, а 299 долларов.

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Все изменил грянувший в 2017 году массовый майнинг бум, показавший производителям видеокарт, что они могут получать баснословные доходы и без геймеров. Внезапный конец майнинг бума 2017 года оставил склады и магазины, забитые никому не нужными видеокартами, обвалив акции и доходы производителей видеокарт и когда начался майнинг бум 2021 года, они были к нему готовы. Как и к его окончанию, ведь уже прошел почти год, как он закончился, а цены на видеокарты так и не пришли в норму.

Мало того, новые модели предлагают практически ту же производительность, что и прошлое поколение, за те же деньги. GeForce RTX 2060 получила рекомендованную цену в 349 долларов, а GeForce RTX 3060, совсем немного оторвавшаяся от нее по производительности, и находящаяся почти на одном уровне с GeForce RTX 2060 SUPER, официально стоила 329 долларов, но в реальности первый год продаж за нее просили практически двойную цену.

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Но несмотря на это, GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti стали популярными видеокартами, и GeForce RTX 3060 находится сейчас на третьем месте среди пользователей Steam. Но преемницу GeForce RTX 3060 Ti — видеокарту GeForce RTX 4060 Ti, вряд ли ждет подобный успех и сегодня мы разберем пять причин этого.  

Низкая производительность

GeForce RTX 4060 Ti совсем немного оторвалась от GeForce RTX 3060 Ti, в разных обзорах усредненная разница в производительности составляет около 10-12%. А некоторые обзорщики и вовсе заметили парадоксальную ситуацию, когда GeForce RTX 4060 Ti отстает от GeForce RTX 3060 Ti, например, на канале i2HARD в игре God of War.

Отстала новинка от GeForce RTX 3060 Ti и в игре Hogwarts Legacy в обзоре techspot.com.

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Да, видеокарты шестой серии бывали разными, но, чтобы уступить видеокарте предыдущего поколение — такое случилось впервые.

Медленная память

Низкая производительность GeForce RTX 4060 Ti прямое следствие неудачно выбранной скорости памяти, она подключена 128-битной шиной, что даёт пропускную способность в 288 Гбайт/с. Для примера, у GeForce RTX 3060 Ti пропускная способность памяти почти в два раза выше и составляет 448 Гбайт/с. Из-за медленной памяти GeForce RTX 4060 Ti сильно сдает позиции по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti уже в разрешении QHD, не говоря уже о 4K. За счет того, что видеопамять очень медленная, видеокарту не спасет и ее удвоенный объем в версии GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, которая будет стоить на 100 долларов дороже.

Небольшой объем памяти

Вдобавок к низкой скорости памяти на GeForce RTX 4060 Ti установлено слишком мало памяти, всего восемь гигабайт. Такой объем видеопамяти появился на GeForce GTX 1070 и Radeon RX 480 еще в 2016 году, семь лет назад. А сегодня такого объема памяти не хватает для новых игр даже в разрешении Full HD, например, в The Last of Us Part I или ремейке Resident Evil 4. Запаса по памяти у GeForce RTX 4060 Ti нет уже на старте, а дальше дело будет только хуже. 

Всего 8 линий PCI Express

Вдобавок к медленной памяти небольшого объема GeForce RTX 4060 Ti имеет всего 8 линий PCI Express. Это значит, что на системах с PCI Express 3.0, которых большинство, при полной загрузке видеопамяти видеокарта будет активно качать данные через шину PCI Express, что выльется в статтеры, фризы и просадки FPS.

Высокая цена

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti стоила 399 долларов и когда на новинку — GeForce RTX 4060 Ti, повесили такой же ценник, большинство потенциальных покупателей восприняли это со скепсисом. Практически за ту же производительность, что у GeForce RTX 3060 Ti, нам предлагают заплатить ту же цену, что и в 2020 году, как будто время застыло на месте и никакого прогресса нет. А если посмотреть, сколько GeForce RTX 4060 Ti стоит в наших магазинах, желание покупать эту видеокарту пропадает у любого более-менее опытного геймера.

А что с Radeon RX 7600?

Компания AMD почти потеряла рынок видеокарт и, казалось бы, на фоне таких фейлов конкурента, как GeForce RTX 4060 Ti, стоит выпустить добротную видеокарту среднего уровня с хорошей производительностью и достаточным объемом видеопамяти, чтобы получить хорошие продажи. Но AMD умудрилось создать конкурента, достойного GeForce RTX 4060 Ti — Radeon RX 7600. 

У Radeon RX 7600 память тоже со 128-битной шиной, что даёт пропускную способность в 288 Гбайт/с, а ее объем составляет те же 8 ГБ. Скорость Radeon RX 7600 в играх лишь чуть выше, чем у Radeon RX 6650 XT, а иногда уступает Radeon RX 6600 XT, но выше и цена — одним словом, смысла в покупке Radeon RX 7600 еще меньше, чем в покупке GeForce RTX 4060 Ti.

Итоги

Единственное, что могут сделать геймеры в этой ситуации, когда производители подсунули нам такие новинки — не покупать их. Это единственный язык, который понимают NVIDIA и AMD, и низкие продажи GeForce RTX 4070 уже заставили NVIDIA сокращать поставки этой модели. "А что тогда покупать?" - спросите вы. На фоне новинок совсем неплохо смотрятся старые GeForce RTX 3050, Radeon RX 6650 XT или GeForce RTX 3060, отлично подходящие для игр в Full HD. А вскоре магазинам придется снижать цены на эти модели, чтобы новинки хоть как-то продавались.

Пишите в комментарии, а что вы думаете о новых видеокартах?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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amd nvidia видеокарты цены geforce rtx 3060 ti критика производительность geforce rtx 4060 ti radeon rx 7600
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