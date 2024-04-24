Это ещё не марафонский забег украинской армии, но всё ещё впереди

Сражение за Очеретино перевернуло шахматную доску боёв на Украине, что на 100% доказали прошедшие выходные. О непростой ситуации с упавшим моральным духом украинских военнослужащих решили разобраться в свежей публикации Forbes.

Военные обозреватели журнала с пугающей констатацией отмечают, что ВСУ, бывшие ранее примером исключительной стойкости, теперь представляют собой «соревнующихся» между собой в беге «на средние дистанции» воинских подразделений. Такими в боестолкновениях за злосчастный посёлок стали сразу две украинские бригады.

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47-я механизированная бригада относящаяся по праву к одной из элитных больших групп ВСУ, получила в свое распоряжение, как лучший армейский коллектив, существенное количество американской бронетехники и прошла обучение по программам подготовки блока НАТО. По словам авторов публикации, 47-я на деле показала, что такое скорость и ярость, действуя даже в сложной оперативной обстановке. В среде украинских военных она даже получила неформальный статус «пожарников», отправляемая украинским Генштабом на самые сложные боевые участки. Но на выходных даже ей пришлось отступить во время плановой ротации, когда на её место должна была заступить 115-я механизированная бригада ВСУ. И вот в их момент пересменки ситуация стала критической, на что работники прессы не находят адекватного объяснения.









Как заявил старший офицер ВСУ Николай Мельник 47-й бригады, 115-я МБр просто побежала.

И уже как рассказали российские передовые группы разведчиков, они, планируя будущие участки прорыва, ожидали увидеть окопы, туго «набитые» военнослужащими «Сто пятнадцатой», но вместо этого лицезрели сияющие пустотой свободные траншеи.

И что хуже всего для украинского командования, это уже не первый подобный случай. «Первооткрывателями» стали солдаты и офицеры якобы тоже «элитной» 67-й мехбригады, бросившие свои позиции без приказа в районе Часов Яра.

Публикация заканчивается тем, что какой смысл в новой американской помощи, если не будет множества мотивированных и подготовленных украинских военных, способных быть стойкими.