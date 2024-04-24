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Microsoft ведет переговоры о выходе Helldivers 2 на Xbox, но это не точно

У Фила Спенсера есть какой-то план и он его придерживается. В чем состоит план - никому не известно.
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В трудные времена на помощь может прийти толстый кошелек. Очень толстый кошелек. И у Microsoft есть такая супер сила. Фил Спенсер может купить все, что позволено и не позволено. Вот только захочет он это делать или нет...

Предисловие

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В январе 2022 году Фил Спенсер объявил о приобретении Activision Blizzard, что создало реальную угрозу экосистеме конкурирующей платформы. В одних руках сконцентрировалось несколько главных франшиз  в жанре шутера. Это создало негативные перспективы для игрового подразделения Sony. Говорящие головы закричали: "Пусть PlayStation воскрешает свои старые франшизы, у японцев много классных боевиков". Два года шли бурления и надувание щёк. А в феврале 2024 на PlayStation вышел прямой конкурент Call of Duty.

Фил "балабол" Спенсер

При любом удачном релизе появляются глава Xbox с поздравлениями и наилучшими пожеланиями. С одной стороны - это проявление вежливость. С другой - это мнемонический прием при котором все положительные эмоции ассоциируются с определенными людьми. Вокруг главы Xbox формируется определенная "аура" и ассоциации. При любом значимом событии светится имя Фила Спенсера. Только за 2023 год насчитал 18 подобных поздравлений.

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Но и это не все. Помимо поздравлений регулярно появляются высказывания на ту или иную тему. Представитель игрового подразделения искренне не понимает, почему популярные игры обходят стороной Xbox и кому такое может быть выгодно. Он регулярно оставляет комментарии о том, что эксклюзивность это плохо и игры должны быть доступны всем в равной степени. 

Некоторые пользователи так и могут подумать: "Фил за все хорошее и против всего плохого". Очень красивая риторика и выгодная позиция. Никто не будет обсуждать "нюансы" и подводные течения, полностью противоречащие обстоятельствам.

Как пример, есть магазин Epicgames. Вы можете относиться к нему как вам удобно, но он перерос своими масштабами Microsoft Store. В этой торговой точке практически нет лотов от внутренних студий Microsoft. Почему? Ведь нам вещают о равенстве и братстве. Или другой пример со всеми любимым Steam - в нем нет Minecraft. Разве это не увеличит выручку? Подобные аналогии можно приводить до бесконечности. Игры появляются там, где это нужно корпорации, а не там, где выгодно пользователям.

Helldivers

У меня игровая консоль PlayStation 4, на постоянной основе, прописалась в 2016 году. Была возможность покупать игры за ноль рублей и к такому "способу" взял игровое устройство. Большая библиотека без устройства смотрелась несолидно. Старался брать лоты от внутренних студий или связанных с брендом Sony. На ажиотаже опробовал ВСЕ тайтлы и первая часть Helldivers была в их числе. Обычный изометрический шутерок с небольшим бюджетом. Игра есть в Steam с положительным рейтингом около 90%. За 7 лет с момента выхода о ней ни кто не вспоминал. За демократию против жуков воевали тихо-мирно и никому не было дела. Пока не грянул в феврале 2024 года.

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Концептуально, вторая часть ничем не отличается от первой. Все основные механики остались на своем месте. Единственное отличие - изометрию перенесли в 3D.

Немного шума вокруг Helldivers 2. Никто не понял, что произошло на самом деле. Народ изголодался? Тестостерон возобладал над разумом? Смазливые радужные единороги в Call of Duty изменили расположение звезд на небе?

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Доподлинно не известноНо стоит отметить, что первая часть игры не была проходняком в полном смысле этого слова. Общий тираж маячил в районе 1,5 млн копий - отличный результат для небольшой поделки. У проекта были свои поклонники и многие знали, что шведские разработчики делали на самом деле. Внезапность была для людей, далеких от тематики видеоигр. Фанатское сообщество и репутация сделали свое дело.

Конкурент

8 февраля 2024 года идет старт проекта, а 15 февраля 2024 года Фил Спенсер объявляет, что игры от внутренних студий будут выходить на платформе конкурента и уже 16 числа выходят дифирамбы новому проекту от японской корпорации. За 7 суток, пока Фил Спенсер придумывал отмазки для своих поклонников, появился прямой конкурент самой успешной франшизе в истории видеоигр. Пиковый онлайн у игры без активной рекламной поддержки превысил суммарный онлайн всех игр от внутренних студий Microsoft в Steam. Стоит добавить, что Helldivers 2 - это не игра на 30-50 часов. Высокий онлайн может поддерживаться месяцами. Только что завершилась сделка на 75 млрд баксов, а у самой дорогой франшизы появился настоящий соперник.

По состоянию на 24 апреля в Steam пиковый онлайн в Helldivers 2 превышает весь онлайн от всех игр серии Call of Duty, включая бесплатную версию. Пользователи Xbox были удивлены и обескуражены настолько, что создали петицию о портировании на Xbox. Это крупнейшая петиция по играм из известных человечеству.


Финансовая сторона вопроса

Поклонники Xbox регулярно высказывают мнение, что аудитория Xbox может принести много денег и издатели сильно ошибаются, не выпуская свою игру на зеленой коробке. Веский аргумент, что рушится о действительность.


Для начала стоит взять калькулятор и озвучить сухие цифры. На сегодняшний день у Microsoft реализовано 24 млн консолей. Примерная целевая аудитория составит 1,7 млн человек (это примерная пропорция от проданных консолей PS5 и озвученных копий игры)Выручка достигнет 1,7 млн *40 баксов - 30 % (комиссия) = 47 млн баксов. Большая сумма, но не существенная. 

В противовес этому японцы могут портировать свою игру на Sony PlayStation 4. Активная аудитория у устройства на сегодняшний день около 75 млн устройств. Составляя туже пропорцию, мы получаем целевые 5,3 млн человек. Дальнейшие расчеты выдают нам 5,3*40 = 212 млн баксов.

Это самый простой расчет, где мы можем увидеть заинтересованность корпорации в портировании игры. Что появится с большей вероятностью, версия для старой PS4 или новой Xbox series?

Скрытая угроза

Теперь стоит поговорить о том, что не озвучивают блогеры. Три года у Xbox series  дела идут не самым лучшим образом. Приобретение конторки Бобби Котика и нескольких франшиз не оказали яркого и заметного влияния на ситуацию. Более того, пока шло разбирательство на платформе не появилось ни одного систем-селлера. Starfield не оправдал надежд. В феврале 2024 озвучили планы на обозримое будущее и пообещали, что игры от собственных студий будут выходить на платформе конкурента. Скажу больше. Игры от внутренних студий не только выходят на платформе конкурента, но их еще и бесплатно раздают в подписке. Такие моменты стараются не афишировать, ибо не надо нервировать пользователей.

В сложившейся ситуации возникает прямая и явная угроза, что адепты продадут свою приставку и переедут на платформу конкурента. Представьте, что из 1,7 млн пользователей, 20% решаться сменить консоль? Вам кажется, что 300 тысяч человек это капля в море? А вы добавьте к этому число их друзей и знакомых, что они могут потянуть за собой. И снова цифры. 1 человек за год тратит примерно 120 баксов на игры. Средняя продолжительность активного использования составляет 7 лет:

Итого имеем 0,3 млн человек *7 лет *120 баксов = 252 млн баксов выручки принесут перебежчики. И снова смотрим на выгоды, которую Sony может получить от портирования игры на платформу конкурента. Стоит ли ей делать лишние телодвижения или нет?

Прямая атака

На профильном ресурсе по Xbox тематике появился инсайд, что Sony ведет переговоры с Microsoft о скором выпуске шутера на коробоксе. Моментально десятки крупных блогеров и СМИ перепечатали новость и провели сотни стримов. Сеть заполонили слухи и "раскадровки" о спасении Xbox. Корпорация самостоятельно ничего не может сделать, но конкурент подаст руку помощи.

Очередная волна скоординированная Microsoft. Только дельцы из Редмонта могут создавать настолько мощные волны на пустом месте. И их понять можно. Слухи остановят исход и сократят потери. Вернут сомневающихся в домашнее лоно. 

Может ли Фил Спенсер договорится с синим лагерем о выходе популярной игры на своей платформе? Теоретически, имея безграничные финансовые возможности, он может сделать предложение от которого сложно отказаться. Многие не помнят, но PUBG: Battlegrounds появился у Xbox на 9 месяцев раньше, чем у самураев. Если надо спасти мир... 


Послесловие

Слухи вокруг Helldivers 2 - это лишь маленькая частичка консольных войн в 2024 году. Прямо сейчас идет несколько параллельных событий требующих пояснений. Сказать, что у кого-то горит пятая точка - это умолчать о том хаосе, что бушует в стане Xbox. Одновременно идут три сюжетные линии, плюс судебные разбирательства вокруг антимонопольных органов США по поводу CoD.  Новостей вагон и маленькая тележка.

Другие темы автора https://overclockers.ru/blog/Dante


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