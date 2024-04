Ну, понять можно.

Анонс нового издания игры Escape from Tarkov от Battlestate Games, несмотря на первоначально завышенные ожидания, вызвал разочарование среди фанатов. Глава студии Никита Буянов ранее сообщал о подготовке чего-то «значительно лучшего», чем прекратившее свое существование издание Edge of Darkness. И вот недавно было представлено The Unheard Edition, которое обещает игрокам многочисленные бонусы, но его анонс был встречен негативно.

The Unheard Edition предложит игрокам ряд привилегий:

Доступ к кооперативному режиму PvE, где достигнутый прогресс не будет утерян даже при очередном «вайпе».

Расширенный персональный склад (10 × 72 клетки).

Высокий начальный уровень развития умений персонажа.

Увеличенные карманы для переноски предметов.

Дополнительные снаряжения и ресурсы, доступные изначально в складе.

Индивидуальный идентификатор в игровом мире.

Уникальный радиоэлектронный элемент «Метка Неизвестных».

Эксклюзивное холодное оружие и повязка в игре.

Дополнительное время для хранения сообщений.

Увеличенное количество слотов на игровом рынке.

Заслуженное доверие у торговца Скупщика.

Альтернативный дизайн загрузочного экрана.

Доступ к серверам для раннего тестирования.

Бесплатный доступ ко всем будущим дополнениям игры.

Тем не менее, мнение фанатов о The Unheard Edition оказалось в основном отрицательным. Игроки справедливо указали на тот факт, что подобная политика в распространении «ещё более полных изданий» выглядит несправедливо по отношению к давним игрокам и может восприниматься за типичный пример эксплуатирования механики «pay-to-win». Наиболее рассерженные геймеры собрались на Reddit, где один из пользователей выразил недовольство чрезмерно большим преимуществом для владельцев нового издания.

Нынешнее поведение Battlestate Games сравнивают с политикой Electronic Arts и создателей Call of Duty, которые привыкли без особых угрызений совести собирать с игроков деньги в обмен на незначительные цифровые бонусы.

За издание The Unheard Edition придётся выложить серьёзную сумму — 11 тысяч рублей. Причём, в данной ситуации не учитываются разного рода дополнительные сборы. Стоит ли за это платить — решать, конечно, вам.

Разработчики также раскрыли детали грядущего патча 0.14.6.0: