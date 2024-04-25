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Анонс нового издания игры Escape from Tarkov от Battlestate Games, несмотря на первоначально завышенные ожидания, вызвал разочарование среди фанатов. Глава студии Никита Буянов ранее сообщал о подготовке чего-то «значительно лучшего», чем прекратившее свое существование издание Edge of Darkness. И вот недавно было представлено The Unheard Edition, которое обещает игрокам многочисленные бонусы, но его анонс был встречен негативно.
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The Unheard Edition предложит игрокам ряд привилегий:
- Доступ к кооперативному режиму PvE, где достигнутый прогресс не будет утерян даже при очередном «вайпе».
- Расширенный персональный склад (10 × 72 клетки).
- Высокий начальный уровень развития умений персонажа.
- Увеличенные карманы для переноски предметов.
- Дополнительные снаряжения и ресурсы, доступные изначально в складе.
- Индивидуальный идентификатор в игровом мире.
- Уникальный радиоэлектронный элемент «Метка Неизвестных».
- Эксклюзивное холодное оружие и повязка в игре.
- Дополнительное время для хранения сообщений.
- Увеличенное количество слотов на игровом рынке.
- Заслуженное доверие у торговца Скупщика.
- Альтернативный дизайн загрузочного экрана.
- Доступ к серверам для раннего тестирования.
- Бесплатный доступ ко всем будущим дополнениям игры.
Тем не менее, мнение фанатов о The Unheard Edition оказалось в основном отрицательным. Игроки справедливо указали на тот факт, что подобная политика в распространении «ещё более полных изданий» выглядит несправедливо по отношению к давним игрокам и может восприниматься за типичный пример эксплуатирования механики «pay-to-win». Наиболее рассерженные геймеры собрались на Reddit, где один из пользователей выразил недовольство чрезмерно большим преимуществом для владельцев нового издания.
Нынешнее поведение Battlestate Games сравнивают с политикой Electronic Arts и создателей Call of Duty, которые привыкли без особых угрызений совести собирать с игроков деньги в обмен на незначительные цифровые бонусы.
За издание The Unheard Edition придётся выложить серьёзную сумму — 11 тысяч рублей. Причём, в данной ситуации не учитываются разного рода дополнительные сборы. Стоит ли за это платить — решать, конечно, вам.
Разработчики также раскрыли детали грядущего патча 0.14.6.0:
- Игровой сезон перешёл на этап поздней весны.
- Уменьшена базовая сила инерции.
- Ослаблено влияние ряби при получении урона.
- Снижена «тряска» камеры при стрельбе.
- Новая механика пробития брони.