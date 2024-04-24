БПЛА Mojave компании General Atomics, вооруженный шестиствольными миниганами Dillon Aero DAP-6, успешно поразил несколько целей в ходе демонстрации. Компания имеет планы по дальнейшему развитию этой модернизации для предложения новой вооруженной разведывательной платформы армии США.

Дрон короткого взлета и посадки Mojave компании General Atomics, вооруженный парой шестиствольных авиационных пулеметов (миниганов) Dillon Aero DAP-6, уничтожил несколько статических целей в ходе первой в своем роде демонстрации с боевой стрельбой в начале этого месяца. У компании уже есть планы по дальнейшему развитию этой модернизации. Это также связано с тем, что после отмены армией последней программы вооруженных разведывательных вертолетов компания надеется предложить армии США что-то вроде гибрида Mojave и MQ-1C Grey Eagle в качестве новой вооруженной разведывательной платформы.

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Mojave, с прикрепленными к нему DAP-6, поразил несколько наземных целей во время двух отдельных вылетов, согласно пресс-релизу и видео, представленному ниже, которое General Aeronautical Systems, Inc. опубликовала сегодня. В какой-то момент видео видно, как взрывается пикап Chevy. Патроны 7,62x51 мм, которыми стреляет миниган, не взрывоопасны, но пикап мог быть загружен взрывчаткой, либо топливо внутри могло воспламениться.





Всего за все 7 проходов было сделано 10 000 выстрелов патронами 7,62х51 мм, что в среднем составляет около 1428 выстрелов за проход.

Максимальная емкость магазина DAP-6 составляет 3000 патронов, что дает общее время стрельбы 60 секунд. В капсулу можно загрузить меньше боеприпасов, чтобы уменьшить ее общий вес. Пустой DAP-6 весит 73,5 кг, но при полной загрузке масса увеличивается примерно до 158,8 кг.