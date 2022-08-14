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10 самых популярных игр в Steam в августе 2022 года

Популярнейшему игровому сервису Steam скоро исполнится 20 лет, а количество геймеров в сети в августе 2022 года достигает 25 миллионов в сутки. Давайте посмотрим, в какие игры они играют.
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Официальный запуск игрового сервиса Steam, разработанного компанией Valve, состоялся в 2003 году, но популярность он стал набирать в 2004 году, после выхода игры Half-Life 2, требующей установки Steam-клиента в обязательном порядке. С тех пор сервис эволюционировал, менялся и набирал популярность среди геймеров, количество которых, использовавших его хотя бы раз в месяц, превышало 120,4 миллиона уже в 2020 году. Из средства удобной покупки и запуска игр Steam превратился в явление, которое уже заметно влияет на ПК-гейминг и игровую индустрию в целом, и именно ему мы должны быть благодарны за огромное количество увлекательных инди-игр, которые появились на ПК.

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Стоит внимания и неуклонное продвижение сервисом Steam возможности играть в ПК-игры на операционной системе Linux, что делает ПК-платформу более независимой от корпорации Microsoft и ОС Windows. Средство запуска игр под Linux - Valve Proton, становится все удобнее и стабильнее, а количество запускаемых игр достигает уже нескольких тысяч.
На 14 августа 2022 года суточный максимум геймеров, подключенных к Steam, достигает почти 26 миллионов пользователей, а минимум - почти 18 миллионов. Несмотря на то, что в Steam можно поиграть уже в более, чем 50000 игр, основное число геймеров концентрируется на нескольких популярных играх, доводя количество одновременно подключенных к ним пользователей до нескольких сотен тысяч. 

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Даже такой неприятный для пользователей ПК момент, как сбор телеметрии, в Steam превращен в удобное средство, с помощью которого мы можем узнать на каких компьютерах, и в какие игры играют геймеры мира. И благодаря статистике Steam в этом блоге мы взглянем на 10 самых популярных игр августа 2022 года.

Counter-Strike: Global Offensive

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На первом месте по популярности находится многопользовательский шутер Counter-Strike: Global Offensive, с максимальным количеством игроков в стуки, достигающим 895423. В этом месяце популярнейшей игре о противостоянии спецназа и террористов исполняется 10 лет и то, что она до сих пор занимает первое место с большим отрывом от конкурентов - отличное достижение и показатель качества игры.

Dota 2

Второе место с 680751 игроков занимает популярнейшая игра в жанре MOBA, Dota 2. Выросшая из пользовательской карты-модификации DotA для игры Warcraft III: Reign of Chaos, Dota 2 уже 9 лет не надоедает игрокам, сражающимся за множество разных героев командами 5 на 5 человек.

Apex Legends

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На третьем месте игра в жанре многопользовательского шутера от первого лица и королевской битвы, Apex Legends, с максимальным количеством игроков в сутки, достигающим 453705. Apex Legends сталкивает на одной карте до 60 игроков, действующих группами по три человека, а действие игры происходит в той же самой вселенной, что и действие игр Titanfall и Titanfall 2.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Знаменитой королевской битве, с которой у многих геймеров и ассоциируется этот жанр уже исполнилось пять лет, но, несмотря на это, любовь игроков к PUBG не падает и она занимает четвертое место с максимальным числом игроков в сутки, равным 383900.

Grand Theft Auto V

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Скорее всего, феномен знаменитой игры с открытым миром Grand Theft Auto V, проданной в количестве 160 миллионов копий на всех платформах, будут изучать в будущем, как пример того, как надо делать качественные игры. В новостях появляется все больше слухов о шестой части франшизы - Grand Theft Auto 6, но вот сумеет ли она побить популярность пятой части, большой вопрос. Тем временем в Grand Theft Auto V играют 175676 человек в сутки и она занимает пятое место в рейтинге самых популярных игр Steam.

Lost Ark

На шестом месте - фэнтезийная MMORPG, которая объединяет жанры Action-RPG и Hack and slash, очень напоминая такие игры, как Diablo и Path of Exile и при этом позволяя игрокам сражаться на PvP аренах или зачищать подземелья с друзьями в режиме PvE. Максимальный суточный онлайн Lost Ark достигает 131118 игроков.

Team Fortress 2

На седьмом месте расположилась игра-долгожитель, Team Fortress 2, которой скоро исполняется уже 15 лет. Впервые этот многопользовательский шутер был выпущен в сборнике The Orange Box в 2007 году вместе с такими играми, как Source: Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two и Portal. Интересный мультяшный стиль и множество режимов игры в мире, где противостоят организации «Союз инженеров-наёмников» и «Королевские раскопки и снос» до сих пор нравится игрокам, максимальное количество которых доходит до 108080 в сутки.

Monster Hunter Rise

Ролевой экшен Monster Hunter Rise, который позволяет охотиться на монстров в одиночку или с друзьями, появился в Steam совсем недавно, в январе 2022 года. Игра является частью серии Monster Hunter и уступает Monster Hunter: World размахом событий и масштабами истории, а также сюжетом, который здесь выполняет исключительно формальную функцию. Но, несмотря на это, сложная охота на разнообразных монстров в живописных локациях выполнена на великолепном уровне. А возможность улучшать оружие и снаряжение и осваивать разные тактики охоты захватывают игроков и Monster Hunter Rise попадает на восьмое место рейтинга с максимальным суточным количеством игроков, достигающим 119000.

Rust

На девятом месте рейтинга самых популярных игр Steam расположился симулятор выживания Rust, играть в который в раннем доступе игроки начали еще в 2013 году. За это время игра обзавелась огромным количеством контента и сменила движок и добралась до полноценного релиза только в 2018 году. В Rust вы оказываетесь на острове, где постепенно научитесь создавать разнообразные укрытия, предметы и оружие. После известий об уязвимости в защите Steam Web API в 2018 году, стало известно, что количество геймеров хотя бы раз поигравших в Rust, превысило 9 миллионов человек. Ну а в августе 2022 года каждые сутки в Rust играют максимум 116210 человек.

Naraka: BladePoint

И на 10 месте у нас еще одна свежая королевская битва, Naraka: BladePoint, вышедшая всего год назад. Игру отличает интересный сеттинг и азиатский стиль персонажей и локаций, напоминающий игры Ghost of Tsushima или Sekiro: Shadows Die Twice, а битвы ведутся с преобладанием холодного оружия, мечей для ближнего боя, и луков - для дальнего. В Naraka: BladePoint играет довольно много игроков, число которых достигает 96911.

 

Самые популярные игры в Steam отличают довольно скромные системные требования и чтобы поиграть в них, хватит самых недорогих видеокарт стоимостью до 17000 рублей. В этом ценовом диапазоне в Ситилинке популярны такие модели, как ASUS Phoenix Radeon RX 6400, Palit GeForce GTX 1630 Dual и Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro.

Пишите в комментарии, есть ли в этом списке ваши любимые игры?

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steam игры grand theft auto v apex legends dota 2 counter-strike: global offensive team fortress 2 lost ark статистика steam pugb
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