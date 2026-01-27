На военном параде в Дели в честь Дня Республики Индия впервые публично продемонстрировала новейшую противокорабельную гиперзвуковую ракету большой дальности LR-AShM собственной разработки, предназначенную для поражения надводных целей, включая авианосные группы, на расстоянии свыше 1500 км в рамках стратегии сдерживания флотов Китая и Пакистана.

26 января 2026 года в Нью-Дели на параде в честь 77-й годовщины Дня Республики Индия впервые публично продемонстрировала новейшую противокорабельную ракету большой дальности LR-AShM (Long-Range Anti-Ship Missile). Разработка Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) представлена на мобильной пусковой установке на шасси 12х12, предназначенной для развёртывания в береговых ракетных комплексах ВМС Индии. Каждая установка транспортирует и запускает одну ракету в транспортно-пусковом контейнере.

Может быть интересно

Согласно заявлению Министерства обороны Индии, ракета способна нести различные боевые части на дальность более 1500 километров. По открытым данным, её длина составляет около 14 метров, диаметр около 1,4 метра, а масса менее 20 тонн. Ракета оснащена двухступенчатым твердотопливным ракетным двигателем. Заявлено, что на конечном участке траектории она летит на малой высоте для затруднения обнаружения корабельными и наземными РЛС. Используемая система наведения включает разработанные в Индии «высокоточные комплексы» для поражения как стационарных, так и движущихся целей. По неподтверждённым данным, на терминальном участке может применяться активная радиолокационная ГСН на базе технологий сверхзвуковой ПКР «Брамос».

Ранее LR-AShM характеризовалась как оснащённая гиперзвуковым планирующим боевым блоком (ГПББ), однако визуальное оформление ракеты, представленной на параде, ставит это под вопрос. Внешний вид, включая крупные аэродинамические поверхности, скорее указывает на конструкцию квазибаллистической ракеты, способной на манёвры по «ныряющей» или «скользящей» траектории. По индийским данным, ракета развивает максимальную скорость до М=10, а средняя скорость на всей траектории составляет около М=5. Это достигается за счёт совершения нескольких «прыжков» в атмосфере. Такие характеристики, включая высокую скорость и маневрирование, создают серьёзные проблемы для средств противоракетной обороны.

Первое подтверждённое испытание ракеты состоялось в ноябре 2024 года с острова Абдул Калам у восточного побережья Индии. Министерство обороны тогда подтвердило успешное выполнение манёвров и высокоточное попадание в цель. Текущий статус программы разработки официально не раскрыт; после испытаний 2024 года отмечалось, что для готовности к серийному производству и развёртыванию требуются дальнейшие испытания и доработки.

Развёртывание LR-AShM рассматривается как ключевой элемент в наращивании возможностей ВМС Индии в рамках стратегии ограничения доступа к району (A2/AD), направленной против крупных надводных кораблей, включая авианосцы. Ракета значительно превосходит по дальности и скорости существующую ПКР «БраМос» (примерно 190 км в базовой версии), хотя и уступает ей по гибкости способов базирования. В перспективе обсуждаются варианты адаптации LR-AShM для пуска с надводных кораблей, самолётов и, возможно, для применения в сухопутных войсках, в том числе с оснащением специальными боевыми частями.

Появление LR-AShM демонстрирует стремление Индии войти в ограниченную группу государств, обладающих гиперзвуковыми ударными системами, и усилить потенциал сдерживания в условиях наращивания военно-морских сил Китая и Пакистана. Пакистан, в свою очередь, в ноябре 2025 года провёл испытание собственной противокорабельной баллистической ракеты SMASH.