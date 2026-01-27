Такая проблема будет актуальной как минимум до 2030 года

К 2027 году Вооружённые силы Франции хотят иметь одну полностью боеспособную дивизию, которая сможет рассчитывать на удовлетворение всех логистических потребностей. Предполагается, что для этого необходимо иметь 5 миллионов литров топлива, а также порядка 130 автоцистерн для дозаправки бронетехники, участвующей в боевых действиях. При этом в счёт не берутся официальные данные, что на сухопутные войска приходится лишь пятая часть общих потребностей в топливе, в то время как флот и авиация требуют большую часть нефтепродуктов.

Французское издание Opex360 приводит заявления Службы оперативного энергоснабжения ВС Франции, которая открыто заявляет – они не готовы обеспечить оперативные подразделения армии топливом для интенсивных боевых действий. Причин для этого множество: устаревшая техника, хроническая нехватка кадров и недостаточное финансирование.

По оценкам государственной службы, им в период с 2024 по 2030 год необходимо как минимум 800 новых автоцистерн, в то время как текущие пятилетние планы предусматривают финансирование на закупку лишь 376 единиц. Помимо этого, им необходимо увеличить рабочий штат, но с этим также возникают трудности при текущем уровне финансирования.

Совокупность этих проблем предоставляет пессимистический прогноз: к 2030 году Служба оперативного энергоснабжение не удовлетворит потребность французских военных в топливе для интенсивных боевых действий. Причём ведомство информировало об этом компетентные органы ещё во время планирования пятилетнего плана, но, судя по всему, финансирование ушло на более приоритетные потребности.