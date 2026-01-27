В некоторых играх разницы вообще нет.

AMD Ryzen 7 9850X3D появится в продаже за рубежом 29 января по рекомендованной цене 499 долларов, но некоторым покупателям удалось заполучить процессоры раньше срока, в результате чего в Интернете стали появляться результаты первых пользовательских тестов.

Пользователь Reddit под псевдонимом dobum сообщил, что успешно запустил процессор на материнской плате MSI с самой новой версией BIOS от декабря 2025 года. На стандартных настройках при включении режима PBO процессор 9850X3D набрал 568 баллов в однопоточном тесте Cinebench 2026. Столько же набирает 9800X3D.

Другой пользователь под псевдонимом kronoseedlc решил проверить недавние слухи о стабильной работе процессора на частоте 5,75 ГГц по всем ядрам, но, несмотря на все свои попытки, ему это не удалось. Использовалась материнская плата MSI MPG X870E Carbon WiFi с новейшей версией BIOS, доступной на момент тестирования.

Стоит отметить, что технически новейшие BIOS, выпущенные на момент написания, поддерживают более новые процессоры Ryzen, но не гарантируют 100% стабильности. Производители материнских плат, вероятно, внедрят дополнительные оптимизации для 9850X3D в новых версиях BIOS, релиз которых планируется после старта продаж этого процессора, пишет Wccftech. Это может помочь 9850X3D показать более высокую производительность, чем мы видим в первых тестах.

Пользователь социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимами @g01d3nm4ng0 и chi11eddog опубликовал график, на котором сравнивается производительность Ryzen 7 9850X3D и 9800X3D в семи разных играх. Точный источник неизвестен, но, если эти цифры достоверны, новый процессор не обеспечит значимого прироста производительности. В тестовой конфигурации использовалась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090, игры тестировались в разрешении 1080p.

Новый процессор лишь немного опережает 9800X3D в нескольких играх. Производительность находится на одном уровне в таких проектах, как Battlefield 6, Monster Hunter Wilds и Doom: The Dark Ages. В GTA V: Enhanced, Final Fantasy 14 Downtrail и Cyberpunk 2077 преимущество 9850X3D составляло от 3,53% до 4,95%. Наибольшая разница наблюдалась в Counter-Strike 2, в этой игре 9850X3D оказался быстрее на 6,38%. Это очень небольшой прирост производительности, который в большинстве случае останется незамеченным.

Авторы Wccftech ожидают, что 9850X3D будет лишь немного быстрее 9800X3D, и то не везде, а только в тех приложениях и играх, которые хорошо «откликаются» на рост тактовой частоты. Единственное преимущество 9850X3D над 9800X3D — на 400 МГц более высокая тактовая частота в режиме ускорения (Boost).

