События в мире Михаил Андреев
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
Этот рейс стал для новейших вагонов первым коммерческим.

Пару недель назад пресс-служба «Уралвагонзавода» сообщила о передаче заказчику в лице Федеральной грузовой компании (ФГК) первой партии современных полувагонов модели 12-5991 «Урал». Теперь же, в конце месяца, госкорпорация «Ростех», в состав которой входит «Уралвагонзавод», отрапортовала об отправке первого собранного из вагонов «Урал» состава на Дальний Восток в рамках дебютного коммерческого рейса.

Может быть интересно

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», в первый рейс состав загрузили углём и отправили со станции Линево Западно-Сибирской железной дороги на станцию Смоляниново в Приморском крае.

Напомним, что отличительной особенностью полувагонов «Урал» является то, что это, по сути, накрепко сцепленные особым менее габаритным сцепным устройством стандартные полувагоны. На «Уралвагоне» их называют восьмиосными, но это только в том случае, если расценивать эту сцепку как единый полувагон.

По замыслу, такая компактная реализация сцепки позволяет включить в состав больше вагонов при сохранении стандартной длины самого состава, под которую рассчитаны платформы, маневровые пути и другие элементы железнодорожной инфраструктуры.

#россия #экономика #транспорт #железные дороги
