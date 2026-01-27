Сайт Конференция
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая

Я сделал подборку альбомов, которые меняют музыкальные вкусы людей и делают их меломанами. Потрясающие, ошеломляющие, невероятно красивые и меланхоличные, они покорили слушателей со всего мира. Надеюсь, они понравятся и вам.
+

Хорошую музыку нужно было искать всегда. Во времена винила, кассет, дисков. Во времена бума FM-радиостанций и кабельных каналов. Ты мог весь день слушать радио, смотреть музыкальные спутниковые каналы, брать диски у друзей, но не найти того, что понравилось бы тебе по-настоящему. Можно было пойти легким путем и слушать то, что слушают все. Благо поп-музыка к этому располагала. Но если ты всё же выбирал путь поиска, рано или поздно ты находил альбом, который тебе по-настоящему нравится. Расширял рамки восприятия жанров и знакомил с чем-то новым. И доказывал, что другая музыка существует.

Я решил собрать подборку из 100 альбомов и сборников, которые позволяли людям иначе посмотреть на музыку. Удивляли, шокировали, меняли вкусы и разрушали стереотипы. Превращали в меломанов и ценителей разной музыки.

Я вспомнил, какие альбомы удивляли меня, спросил друзей, почитал тематические форумы. И вот, подборка готова. В неё вошло всё, от экстремального металла до поп-музыки и японского фанка. Надеюсь, эта подборка поможет вам стать меломаном и расширит вашу фонотеку.

1. Mujuice – Downshifting

2. Mujuice – Melancholium

И начнем мы эту подборку с альбома, который буквально стал лидером по превращению людей в меломанов. На моей памяти почти все мои друзья и знакомые так или иначе были очарованы альбомом Downshifting исполнителя Mujuice. И для многих из них он стал окном в мир «другой музыки». Представляющий собой смесь из электроники и русского рока, Downshifting звучит так, что найти параллели с чем-то легко, но при этом похожую музыку вы не найдете. У него буквально нет аналогов. При этом «заслушать до дыр» Downshifting нельзя, он всегда звучит как новый и свежий релиз. Во всех этих песнях про привидений, танцполы, смерти и обещания на всю жизнь можно проследить уникальную эстетику, чем-то напоминающую ту, что есть у готов или эмо. Но при этом она скорее напоминает дизайн-код какого-то проекта, который вместо арта был выражен словами.

Альбомы Mujuice выполнены в разных жанрах: IDM, minimal techno, garage. Поэтому у Downshifting нет даже близкого аналога. Точнее, не было. В 2023 году вышел альбом Melancholium, который звучит буквально как Downshifting 2. Прекрасное начало для серьезного погружения в музыку.

3. Dalek – Absence

4. Dalek – Abandoned Language

Многие люди относятся к хип-хопу крайне предвзято. Они считают его примитивным, скучным и сильно зависящим от лирики, из-за чего отметаются любые попытки послушать что-то на другом языке. Я не буду расписывать, почему такой подход неверен, а просто скажу, что есть очень много рэп-исполнителей и групп, чья музыка звучит по-настоящему удивительно, даже если вы не понимаете лирику. Одна из таких групп — Dalek. Они совмещают тяжелое грязное звучание с чистым агрессивным хип-хопом, создавая удивительные звуковые коллажи из нойза, трип-хопа, фонящих гитар и тяжелых битов. Но это не рэпкор или альтернатива, это именно хип-хоп.

Dalek всегда были андеграундом, о них знали только меломаны. Даже молодое поколение любителей хип-хопа о них не знает, потому что у них есть похожий проект – Death Grips. Но Death Grips – это скорее панк-рок от хип-хопа, а Dalek читали рэп в лучших традициях жанра.

Альбом Absence – это тяжелая и разнообразная по звучанию пластинка. В ней звуки удаляющихся электричек смешаны с эмбиентом, биты звучат так, будто хотят проломить стены, а воодушевляющие сэмплы то и дело становятся главными мотивами треков. Альбом Abandoned Language является полной его противоположностью. Он более мягкий, чистый, в нем больше обычных хип-хоп битов и разнообразных сэмплов. Лишь трек Paragraphs Relentless напоминает о предыдущем альбоме своей перегруженностью и грустным воем волынок.

После музыки Dalek люди меняют свое отношение к хип-хопу и открывают для себя его альтернативное направление.

5. Paradise Lost – Draconian Time

Во многих играх существуют такие места, как warp-зоны. Это участки, откуда можно попасть на другие уровни игры, минуя целые уровни или главы. В музыке есть похожие по свойствам альбомы. Послушав их, можно сразу понять, какая музыка вам нужна, а не тратить много лет, переслушивая всё подряд.

Paradise Lost — это культовая группа, известная тем, что играет красивый готик-рок и дум. Однако группа любила эксперименты и на альбоме Host заиграла синти-поп.

Альбом Draconian Time в каком-то смысле является музыкальным ассорти, демонстрирующим широкие интересы группы. Это warp-зона от мира музыки. И, послушав его, легко понять, какой жанр тяжелой музыки вам ближе. На альбоме их несколько – намеки на дум-метал, готик-метал и хэви-метал. Очень часто критики отмечают, что на альбоме почти нет дум-метала, но, как по мне, самые яркие треки альбома – это как раз он самый. Главные хиты этого альбома – это Forever Failure и Hallowed Land, очень тяжелые и красивые треки, которые многих людей заставляют пересмотреть взгляды на метал.

6. VA Pun-Colle – Voice Actresses' Legendary Punk Songs Collection

Однажды звезды озвучивания аниме собрались и спели рок-хиты групп Nirvana, Sex Pistols, Iggy & The Stooges, Ramones и других. Риэ Танака (Голос Нептун, Элинализ Драгонроуд, Махо Нисидзуми и Рэн Микихара) поет Anarchy In The UK. Юко Гото (Мию Касумидзава, Микуру Асахина) — Smells Like Teen Spirit. Каори Симидзу, актриса, озвучившая Лэин Ивакуру, исполнила White Riot и Blitzkrieg Bop. Получился необычный японский трибьют классике панк-рока, в котором энергия и милота прекрасно сочетаются.

Многие любители музыки избегают японских исполнителей. Их отпугивает язык, особенности звучания альбомов, а зачастую и просто стереотипное восприятие японской музыки. Но есть альбомы, которые располагают к себе даже самых стойких скептиков.

7. SotaiseiRiron – Synchroniciteen

8. SotaiseiRiron – Hi-Fi Anatomia

Один из лучших способов полюбить японскую музыку – творчество группы SotaiseiRiron и ее вокалистки Yakushimaru Etsuko. Это очень красивый, нейтральный и, самое главное, цепляющий инди-поп и фанк. Вообще, Эцуко Якусимару работает во множестве жанров, её часто относят к авангардной поп-музыке. SotaiseiRiron же балансируют между фанком и роком, их музыка – это легкое и порой очень веселое сочетание красивых гитарных партий и осторожного вокала Эцуко. В нем нет характерной для подобной музыки эмоциональности, драматизма или надрыва. Она очень веселая, живая и легкая, идеальная для того, чтобы звучать в большом городе. Она не грузит слушателя, она дарит ему настроение. Еще одна характерная черта музыки группы – она очень размеренная и неторопливая, музыканты умеют делать паузы в треках – финальный трек их второго альбома из-за этого длится шесть минут.

Лучшим их альбомом многие фанаты считают Hi-Fi Anatomia, поскольку на нем собраны самые узнаваемые хиты группы. Впрочем, не только они. Многие критики и музыкальные обзорщики находят Hi-Fi Anatomia одним из лучших японских альбомов нулевых.

Альбом Synchroniciteen содержит хит под названием Miss Parallel World. Это, вероятно, лучшая песня, чтобы полюбить японскую музыку. В ней японский и английский язык существуют настолько органично, звонко и живо, что кажется, будто это не японская группа, а какой-то международный проект. Также не стоит пропускать сингл Kamisama no Iu Toori самой Эцуко. Это очень взрослая и безумно красивая музыка.

9. Lesnikov 16 – «Ангелы космоса»

Синти-поп альбом, посвященный храбрым советским космонавтам, надежным советским роботам и инопланетянам, в XXI веке исследующим бескрайние просторы космоса. Это не просто альбом, это сборник фантастических историй, основанный на мечтах о покорении космоса, советской мультипликации, книгах Кира Булычева и видеоиграх. У меня есть отдельный блог про этот альбом.

10. I Set My Friends On Fire – You Can't Spell Slaughter Without Laughter

Предупреждение: это очень тяжелый и агрессивно звучащий альбом. Если вы не любите тяжелую музыку и экстремальный вокал, вам не стоит его включать. 

Конец десятых годов был очень богат на новые жанры. Одним из них был кранккор, жанр, собранный из южного рэпа и экстремального вокала, с сильным влиянием эмо-рока и пост-хардкора. Большая часть групп жанра вряд ли стоит внимания, но один альбом точно стоит послушать. Это You Can't Spell Slaughter Without Laughter группы I Set My Friends On Fire. Характерной особенностью группы была несерьезность в текстах, названиях, клипах и любых других проявлениях творчества. Они создавали безумные тексты под не менее безумную музыку.

Чем, собственно, интересен этот альбом – он совмещает эмоциональный кранккор с качественным и мелодичным пост-хардкором. Объяснить, что такое пост-хардкор в те годы, довольно тяжело, поскольку под этим термином прятались самые разные группы – от поп-панка с экстремальным вокалом до нойз-рокеров с пианино. Конкретно ISMFOF очень любили тяжелые размеренные гитарные партии, качающие хип-хоп биты, красивые припевы и цепляющие электронные вставки, что точечно вписывались в треки. Ярчайший пример их творчества – трек Ravenous, Ravenous Rhinos. В конце трека в нем буквально появляется танцевальный фрагмент с электроникой, хотя сам трек больше располагает к слэму под брейкдауны. Несмотря на несерьезность и мрачную лирику, альбом звучит очень позитивно и бодро, заряжая слушателя энергией.

11. Fort Royal – «Не ангел, не демон»

Fort Royal — это одна из немногих российских рок-команд, играющих по-настоящему красивую музыку без излишней тяжести. Сильный и проникновенный вокал Олега Авдеева многих слушателей сбивает с толку — они принимают его за популярного певца, не имеющего отношения к року.

Хорошо помню, как мой друг-металлист позвонил мне в три часа ночи и закричал в трубку: «Нафига ты мне попсу подкинул?». На заднем плане тем временем играла песня «Вид на небо». Уже потом друг послушал кассету «Не ангел, не демон» полностью и согласился, что это очень хороший хард-рок.

Для многих людей музыка Fort Royal стала неповторимым идеалом – она очень красивая и проникновенная, но совершенно нетяжелая. Рок для тех, кто ищет красоты и эмоций, а не излишних децибел. Но при этом она не примитивна, как поп-рок или продюсерские проекты. Такой музыки много на Западе, потому что она востребована. Но в России её играют лишь те, у кого к этому есть талант. И Fort Royal – это таланты, которые заслуживают куда большего внимания.

12. Jewel – 0304

Джуэл Килчер всю свою музыкальную карьеру играла кантри и поп-музыку, но в 2003 году вышел альбом, который очень удивил меломанов. В нем можно было найти самые разные жанры – от R&B до электропопа, что было совершенно не похоже на старую Jewel. 

Особенно выделялась песня Intuition, взорвавшая чарт MTV. Есть мнение, что песня должна была стать пародией на популярный в те годы типаж исполнительниц, но вместо этого стала ярчайшим примером песни о девушке, что всего добилась сама. Иронию никто не понял. А почитатели творчества были шокированы сменой имиджа. Однако, это был один из немногих хитов того времени, что смог заставить далекую от поп-музыки аудиторию заинтересоваться такой музыкой. Потому что он звучал по-настоящему круто. И возможно, 0304 занял бы первое место в чарте Billboard 200, но его обогнала Metallica с ню-металлическим экспериментом St. Anger. Впрочем, есть мнение, что этот альбом разрушил карьеру Jewel, что для меня странно.

13. Newcleus – Jam On Revenge

Появление драм-машин, синтезаторов и микшеров в 80-х настолько сильно изменило музыку и культуру, что эти изменения нашли свое отражение в другом искусстве. Однако многие важные жанры того времени сегодня забыты. Электро – один из первых популярных жанров, возникших благодаря электронным инструментам. Для него характерно пресное, кристальное звучание синтетических битов, растянутые или ускоренные голоса, искаженные звуки инструментов и «голоса роботов», танцевальный ритм и длинные куски треков без вокала. Электро был очень близок к хип-хопу и оказал огромное влияние на него. А сам впоследствии породил такие жанры, как майями-басс и брейкбит.


Когда говорят об электро, чаще всего вспоминают музыку Afrika Bambaataa. Но я хочу предложить другой альбом. Группа Newcleus из Нью-Йорка — это довольно необычная команда. Они представляли себя как космических путешественников, которые поют и танцуют под песни компьютерной эры. Это был идеальный саундтрек для киберпанк-романов. Простые сэмплы и эффекты, робо-ритмы и голоса, песни про компьютеры и их роль в жизни. Несмотря на это, даже сегодня альбом звучит свежо и живо, будто записан вчера.

14. Точка Росы – «Два Ветра»

«Точка Росы» обычно относят к русскому року, что для меня странно. Я бы отнес ее к инди-попу, причем очень качественному и эмоциональному. И хотя на прежних альбомах группы можно найти даже альтернативу («Фа-минор»), альбом «Два ветра» — это хороший пример лиричных песен, достаточно светлых и легких, чтобы его можно было слушать широкой аудитории, с роком не знакомой.

«Два Ветра» — это альбом, что дарит слушателям чувство искренней радости, надежды, светлой грусти. Он учит принимать и ценить прошлое, помнить о былом и начинать все с начала. В нем почти нет депрессивных песен. Исключение — песня «300 шагов». Но она тут одна такая. Это одна из самых лиричных пластинок в этом блоге.

15. Dado – Y?

Группа Dado многим запомнилась благодаря своей песне про лето. Но я запомнил их прежде всего из-за альбома 2000 года. На нем были как крутые песни для дискотек, так и лиричные поп-хиты. Трек Cat-Pat тогда звучал как что-то невероятное, какая-то клубная музыка из будущего. Возможно, кого-то удивит наличие этого альбома здесь. На мой взгляд, хорошие поп-альбомы достойны такого же внимания, как и любые другие. Особенно если они малоизвестны или были записаны давно.

К сожалению, я не смог найти обложку альбома в хорошем качестве.

16. Animal ДжаZ – «Шаг Вдох»

17. Animal ДжаZ – «1:0 в пользу осени»

У российской альтернативной музыки долгое время была проблема неумения создавать хиты. Ты мог ездить на концерты любимой группы, дико слэмиться под их музыку, но стоило им выпустить первый альбом, и ты понимал, что слушать его не хочешь. Вместо гитарного шквала и драйва ты получал песни в духе поп-групп с радио, только с тяжелыми риффами и характерным басом. Но многие группы в середине нулевых эту проблему решили. Одна из них — питерская Animal ДжаZ, выпустившая сразу два невероятных альбома. «Шаг Вдох» — это традиционный рок-альбом с пронзительной лирикой, душевными страданиями и любовными переживаниями. А «1:0 в пользу осени» — акустический альбом, который звучит ничуть не хуже. Некоторые песни с предыдущего альбома были записаны в акустике и стали звучать еще интереснее.

18. Jay-Jay Johanson – Poison

19. Jay-Jay Johanson – Antenna

Шведский певец Jay-Jay Johanson благодаря своему глубокому баритону и меланхоличным песням в начале нулевых стал главным символом тоски в музыке. Это даже породило ряд городских легенд, но внезапно для всех альбом Antenna 2002 года начинался с веселого танцевального синти-попа, а фанаты задолго до альбома могли услышать сингл Automatic Lover, который звучал как музыка к рождественской распродаже в крупном ТЦ.


Изменился певец и внешне – ранее грустный парень в рубашке стал похож на андроида с цветными волосами, пришедшего прямиком из киберпанк-рассказов 80-х. Столь большая разница двух альбомов не должна вас вводить в заблуждение – всё это трип-хоп, причем невероятно качественный и интересный. Но если Poison – это богатое звучание и текстурированный звук, то Antenna – это более примитивная и простая музыка. Но внимание к деталям поражает. Чего только стоит трек Open Up – у нас тут меланхоличный и неторопливый трип-хоп с джазовым звучанием, но при этом в нем есть агрессивный скретчинг в духе Linkin Park и заменяющее его завывание призраков.

Самое близкое, что можно найти в музыке в таком же ключе, это Unkle, Gorillaz, Blue Foundation и, возможно, Антоха МС.

20. Hard Fi – Once Upon a Time in the West

У британской группы Hard Fi есть удивительная способность записывать запоминающиеся и невероятно прилипчивые песни. Второй альбом группы в этом плане самый удачный. На нем каждый трек — это хит. В альбоме ирония и обеспокоенность несправедливостью соседствует с душевными терзаниями и переживаниями.


Порой их легко перепутать с группами из высшей лиги, по типу Stereophonics. Настолько живо и органично они звучат, их лирика отточена и понятна любому слушателю. Просто представьте – вы включаете альбом и не замечаете, как он кончается. Настолько он идеальный. Иногда он звучит как типичные песни из кино, иногда как прорыв в инди-роке, но чаще всего это просто прекрасно аранжированная рок-музыка, которая не забывается сразу после прослушивания. Не последнюю роль в этом играют богатые бэк-вокалы и скрипка. Альбом неподдельно искренний и эмоциональный. И в этом плане найти ему аналог будет очень сложно.

21. Maximo Park – Our Earthly Pleasures

И закончить этот блог я хотел бы альбомом инди-рокеров Maximo Park. На самом деле здесь мог стоять любой их альбом, поскольку люди, которые упоминали музыку этой группы, чаще всего упоминали отдельные треки с разных альбомов. Но я решил выделить именно этот из-за его запоминающихся песен. У Maximo Park нет хитов в привычном понимании этого слова, они не умеют делать треки, которые хочется поставить на радио. Зато они умеют играть быстрый, живой и мелодичный инди-рок, в котором не последнее место играют клавиши. Под него можно потанцевать, куда-то идти и просто слушать, размышляя о чем-то важном. Во всех трех случаях музыка будет подходящая.

Похожую музыку играют множество коллективов – The Fray, The Editors, The Coral, The Starsailor, Forward Russia и многие другие британцы. Но у Maximo Park есть динамика, которая у большинства подобных групп отсутствует. Примечательно также то, что в популярности группы огромную роль сыграла песня Russian Literature, из-за которой группу многие критики причисляли к интеллектуальному року.

Продолжение следует…

