Обновление вносит оптимизации для ARC Raiders: Headwind Update и Arknights: Endfield, а также исправляет ряд технических проблем.

Компания Nvidia представила очередной крупный апдейт для владельцев видеокарт GeForce. Game Ready Driver версии 591.86 WHQL уже доступен для загрузки и приносит поддержку ряда новых проектов, а также несколько важных исправлений.

GeForce Game Ready Driver

Главная новость обновления — официальная оптимизация под две игры, использующие апскейлер DLSS 4: ARC Raiders: Headwind Update и Arknights: Endfield. Для них драйвер обеспечит максимальную производительность и стабильность. Кроме того, добавлена поддержка игры Highguard, в которой можно задействовать DLSS Super Resolution для повышения частоты кадров.

Помимо игровых улучшений, обновление устраняет несколько проблем. В Total War: Three Kingdoms исправлены графические артефакты, которые могли возникать при включенных отражениях (Screen Space Reflections). Решена и системная ошибка, вызывающая появление цветных полос (color banding) при просмотре SDR-видео в Windows с активированной опцией автоматического управления цветом. Также исправлен сбой, из-за которого ноутбуки Asus ROG Zephyrus G14 могли зависать при загрузке в режиме Ultimate Performance.

Однако, не все проблемы решены. В списке известных ошибок остаётся проявление искажения изображения в Call of Duty: Modern Warfare после установки программного обеспечения. Nvidia обещает исправить это в будущих версиях.

Драйвер поддерживает широкий спектр видеокарт — от актуальных моделей на архитектуре RTX 50 до карт прошлых поколений: RTX 40, RTX 30 и RTX 20 и GTX 16. Полный список совместимых десктопных и мобильных GPU опубликован на сайте компании.