Гравированная карта России, некогда украшавшая первый британский картографический атлас мира, является уникальным и единственным в своём роде произведением

Одним из главных лотов предстоящих онлайн-торгов, организованных петербургским отделением аукциона «Литфонд», станет уникальная старинная карта России, созданная в 1676 году знаменитым английским мастером-картографом Фрэнсисом Лэмбом. Карта выполнена методом гравюры на меди с последующей ручной раскраской акварелью и отличается прекрасным состоянием сохранности.

Может быть интересно

Данный экземпляр карты представляет собой копию знаменитой «Tabula Russiae», изданной голландцем Хесселем Герритсом еще в 1613 году. Как свидетельствуют источники, создание этой карты было вдохновлено ныне утраченным проектом русского царя Бориса Годунова, выполненного руками его сына Федора Борисовича Годунова.

Изображение охватывает обширную территорию Российской империи, простирающуюся от берегов Белого моря до побережья Каспия. Особенностью композиции являются шесть небольших карт-врезок, самая крупная из которых показывает детальное изображение Московского Кремля с прилегающими территориями Белого города и Китай-города. Другие вставленные карты представляют важнейшие объекты русской истории и культуры: Императорский дворец в Кремле, крупнейший морской торговый порт Архангельска, оборонительную цитадель Нарва, традиционную баню и ветряную мельницу.

Помимо уникального исторического документа, покупателям будут предложены разнообразные раритеты из области библиографии и антиквариата: рукописные письма исторических деятелей, оригинальные экземпляры книг с владельческими пометками и первыми публикациями произведений классиков отечественной литературы. Среди выставленных лотами выделяется книга выдающегося ученого-психолога XIX столетия Ивана Михайловича Сеченова «Психологические этюды», опубликованная впервые в 1873 году.