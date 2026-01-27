Автор популярного YouTube-канала JayzTwoCents опубликовал новый ролик, посвященный распространенной проблеме среди пользователей мощных графических карт — оплавлению контактов разъемов 12V-2×6. Это явление часто становится причиной поломок дорогостоящих компонентов и снижает срок службы оборудования.
Для своего исследования автор видеоролика использовал топовую игровую видеокарту ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral. Используя устройство для мониторинга распределения тока (Power Monitoring Device — PMD), автор протестировал несколько разных типов силовых кабелей, используемых для подачи энергии на графический процессор.
Во-первых, JayzTwoCents установил видеокарту с двумя последовательно соединенными кабелями: первый шлейф подавал питание непосредственно от блока питания к устройству PMD, второй же передавал энергию от измерителя к самой карте. Такая схема показала равномерное распределение нагрузки на контакты 12V-2×6.
Однако при подключении видеокарты напрямую новым силовым кабелем, поставляемым вместе с мощным блоком питания Corsair HX1500i, ситуация оказалась иной. Несмотря на новизну изделия, распределение мощности оказалось далеко от оптимального — отдельные контакты получали значительно больше напряжения, что потенциально могло привести к повреждению оборудования.
Далее экспериментатор перешел к проверке кабеля премиум-класса от известного производителя CableMod серии C-Series StealthSense. Этот кабель обеспечил практически идеальный баланс напряжения на всех пинах 12V-2×6-разъема, что позволило считать его безопасным решением для требовательных геймерских конфигураций.
Но даже высококачественный кабель оказался подверженным негативному влиянию внешних факторов. Когда CableMod использовался совместно с дополнительным старым кабелем от бренда FastGear, включённым в цепь измерения тока, равномерность пропадала вновь, вызывая дисбаланс мощностных нагрузок.
JayzTwoCents пришел к выводы, что как износ, так и качество самих проводов оказывают значительное влияние на стабильность работы устройств. Даже новые кабели, особенно от менее известных брендов, могут оказаться уязвимы к неравномерному распределению электрического потенциала.
Итоговые рекомендации эксперта заключаются в постоянном мониторинге показателей тока на каждом контакте 12V-2×6, что позволит избежать дорогостоящих поломок и продлить срок службы компонентов системы.