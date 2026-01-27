С проблемами столкнулись владельцы моделей под брендами Redmi и Poco

После обновления до глобальной версии HyperOS 3 некоторые владельцы смартфонов под брендами Redmi и Poco стали жаловаться на фактическую неработоспособность устройств в связи с циклической перезагрузкой. Как сообщает издание Gizmochina, проблеме подвержены перепрошитые модели с модифицированными ROM-файлами, купленные на «сером» рынке, то есть попавшие за пределы Китая неофициально.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Обновление HyperOS 3 вводит проверку сравнения аппаратного обеспечения смартфона с регионом его программного обеспечения и в случае несоответствия ОС не загружается, входя в циклическую перезагрузку. По мнению Xiaomi, модификация ROM-файлов является несанкционированной, поэтому и вводятся данные ограничительные меры.

К счастью, журналисты издания публикуют способ, который поможет вновь восстановить работоспособность пострадавших устройств — для этого требуется повторить процесс принудительной перезагрузки смартфона 10-15 раз подряд, после чего устройство должно перейти в аварийный режим отката, восстанавливающий предыдущую версию HyperOS, совместимую с модифицированной прошивкой.

После этого смартфон должен загрузиться в обычном режиме. Далее пользователю следует отключить автоматическое обновление в настройках с целью запрета повторного апдейта до HyperOS 3, чтобы вновь не столкнуться с проблемой в будущем.