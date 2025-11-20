Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM

Общая схема Formula V Line FV-1000GM весьма неплохая, нагрузку БП держит максимальную, штатный вентилятор работает тихо. Есть поддержка нового разъёма для видеокарт 12V-2x6 и десятилетняя гарантия.
+

Оглавление

Вступление

Блок питания играет важную роль в любой компьютерной сборке, а особенно в высокопроизводительной. От качественного и стабильного питания зависит судьба всех остальных компонентов системы, и если изначально не уделить должного внимания питанию, впоследствии можно пожалеть об этом. Хотя бывают некоторые проколы и со стороны производителей, в основном при переходе на новые стандарты, после чего обычно проводится работа над ошибками и выпускается обновлённая продукция, которая становится безопаснее и надёжнее.

На качественные современные БП производители сейчас дают огромные гарантийные сроки, например, 10 лет. С маркетинговой точки зрения звучит это очень солидно, но за 10 лет некоторые стандарты могут поменяться 10 раз. Например, вот эта история с легендарным разъёмом 12VHPWR, который начали устанавливать на самые производительные видеокарты NVIDIA. Кто-то где-то немного просчитался, и пришлось выпускать исправленную версию 12V-2x6. На этом фоне производители блоков питания выпустили обновлённые модели, которые в полной мере соответствуют этому обновлённому стандарту. К тому же, изменения эти можно внести малой кровью, заменив один разъём и коннекторы на кабеле, если блок питания модульный.

За последнее время я рассмотрел несколько различных блоков питания, и у всех новых моделей фигурирует новый стандарт ATX 3.1/PCI-e 5.1. Это объясняется тем, что производители переходят на использование 12V-2x6, причём обеспечиваемая мощность на этом кабеле зависит от номинала самого БП. Например, у моделей на 750 Вт на коннекторе было указано 450 Вт, а на старших моделях обычно указано 600 Вт. Запас, скорее всего, есть, ведь пользователь может оказаться в ситуации, когда необходимо больше, поскольку в стоке RTX 5090 потребляет 575 Вт, а если её немного разогнать, то можно получить 650 Вт. Причём такой разъём на видеокартах, как правило, в одном экземпляре и только за редким исключением их бывает два.

реклама



Сегодня мы изучим ещё одну обновлённую модель компании Formula V Line, которая называется FV-1000GM.

450x334 31 KB. Big one: 1000x743 112 KB

Это полностью модульный блок питания, соответствующий сертификату 80 Plus Gold. Похожую модель от этого производителя я уже рассматривал, поэтому можно посмотреть, что поменялось за это время. Возможно, это обновлённая линейка, которая выпускается на другой платформе. Рассмотрим этот блок и проверим его вместе с GeForce RTX 5090.

Упаковка и комплектация

Через мои руки уже прошла похожая модель, которая называлась Formula V Line APMM-1000GM, и в целом блок был хороший и не очень дорогой. Стиль в оформлении соответствовал всей серии APMM, и это касалось не только упаковки, но и корпуса БП, который получился очень «воздушным» и больше походил на дуршлаг или сито.

Здесь другая серия и соответственно новый дизайн у всего, включая упаковку. Коробка не очень крупная, изначально она обтянута прозрачной плёнкой.

450x369 24 KB. Big one: 1500x1230 141 KB

Фон упаковки чёрный, а ещё она универсальная для нескольких различных моделей. На это намекает упоминание пяти устройств с заявленной мощностью от 650 до 1200 Вт. Также напротив каждой из них присутствует квадрат, где маркером отмечается конкретная модель.

реклама



Спереди на заднем плане присутствует цветное изображение. Сперва может показаться, что это абстракция, но приглядевшись можно разглядеть фрагмент корпуса под необычным углом. В левом верхнем углу присутствует логотип Formula V line.

450x327 32 KB. Big one: 1500x1091 240 KB

Справа есть круглая вставка, которая сообщает о 10-летней гарантии. Ниже под ним есть значок сертификата 80 Plus Gold. В левой части есть небольшое описание основных преимуществ данного устройства. Какие здесь основные тезисы?

Блок полностью модульный с системой APFC, используется схема с LLC и DC-DC преобразователями. Есть несколько элементов защиты таких как OVP, UVP, OPP, SCP, OCP, OTP и ещё поддержка ATX 3.1 и PCI-e 5.1. Упоминается также вентилятор с гидродинамическим подшипником и временем наработки 50 000 часов. Поскольку упаковка универсальная, есть вероятность, что данная информация распространяется на все модели.

450x172 16 KB. Big one: 1500x573 121 KB

С одного бока упоминаются младшие модели, где представлены таблицы характеристик тока по линиям, а также количество различных интерфейсов. С обратной стороны упаковки есть точно такие же таблицы, которые относятся к трём старшим модификациям. Маркером в квадрате отмечена версия, которая оказалась у меня.

Если этого недостаточно, то внизу есть наклейка с артикулом и штрих-кодом, где также есть упоминание модели.

450x323 30 KB. Big one: 1500x1078 234 KB

Внутри коробки скрывается ещё одна поменьше, а рядом расположен каркас из вспененного полиэтилена, в который зажат сам блок питания. Такое расположение типично для модульных блоков, когда отстёгнутые кабели находятся в отдельной упаковке, а корпус блока зажат в защитный каркас.

450x305 24 KB. Big one: 1500x1015 184 KB

В коробке лежат кабели и остальной комплект поставки, в который входят стяжки, инструкция и четыре крепёжных винта.

450x364 16 KB. Big one: 1500x1213 113 KB

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой.

450x375 15 KB. Big one: 1500x1250 101 KB

Также с блоком поставляется несколько кабелей для внутреннего подключения. Когда я их начал доставать из коробки, мне они показались лёгкими.

реклама





450x260 19 KB. Big one: 1500x866 113 KB
  • 20+4-pin (600 мм) x 1;
  • CPU 8-pin (4+4) (650 мм) x 2;
  • PCI-e 8-pin (6+2) (600 мм) x 3;
  • PCIe 5.1 H++ 12V-2X6 12VHPWR 16 Pin (730 мм, 600 Вт) x 1;
  • SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) x 2;
  • MOLEX (500 мм) + MOLEX (150 мм) + MOLEX (150 мм) + MOLEX (150 мм) x 1.

450x294 32 KB. Big one: 1500x980 210 KB

Основные кабели, ATX 24-pin, PCI-e 8-pin, CPU 8-pin и 12V-2x6 должны быть изготовлены из провода 16AWG. Все кабели, которые поставляются в комплекте? не магнитятся. Сами кабели плоские и без оплётки.

450x244 27 KB. Big one: 1500x814 168 KB

Дизайн и особенности

По сравнению с серией APMM внешний вид претерпел изменения. Их можно было заметить ещё на упаковке, где был фрагмент блока. На этот раз корпус не настолько перфорированный. Отверстия есть, но только в области вентилятора и на задней стенке. Причём там, где вентилятор – они крупные, а сзади – мелкие, поэтому пыль, скорее всего, будет оставаться внутри блока.

450x408 37 KB. Big one: 1500x1359 213 KB

Габариты блока составляют 150 х 140 х 86 мм, масса без кабелей – ~1.325 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0.5 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют несколько наклеек. По бокам – две декоративные. На них есть золотая полоса и логотип Formula V line.

450x411 28 KB. Big one: 1500x1371 171 KB

Также на части поверхности по бокам находится рельеф. Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм крепится при помощи четырёх винтов. Поддерживается гибридный режим работы, когда скорость вращения вентилятора зависит от нагрузки.

450x258 20 KB. Big one: 1500x859 137 KB

С противоположной стороны размещена информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть крупная надпись с названием модели и значок 80 Plus Gold. Тут же присутствует ещё одна наклейка с штрих-кодом и серийным номером.

450x423 35 KB. Big one: 1500x1409 295 KB

Сзади устройства предусмотрены вентиляционные отверстия. Здесь же расположен разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Разумеется, есть четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса. Кнопки переключения гибридного и обычного режимов тут нет, блок работает штатно только в гибридном.

450x259 40 KB. Big one: 1500x862 310 KB

Соответственно вентилятор останавливается, когда нагрузка незначительная. При достижении определённого порога он включается и стартует с минимальных оборотов, примерно 750 об/мин. При этом потребление уже достигает около 400 Вт.

С противоположной стороны от кнопки включения находится панель с коннекторами. Справа можно заметить наклейку с их обозначением. Кстати, расположение напоминает модель Formula V Line APMM-1000GM.

450x259 29 KB. Big one: 1500x863 278 KB

На самом деле сходства между этими блоками питания больше внутри, чем снаружи. Хотя и там отличия всё же есть.

450x450 62 KB. Big one: 1500x1499 383 KB

В очередной раз используется OEM платформа компании Dongguan SANR Electronic Technology (Casecom). О топологии производитель рассказывает прямо на упаковке или на странице сайта, посвящённой данному устройству. Если коротко, то это полумост с LLC-преобразователем и DC-DC конвертером линий 3.3 В и 5 В.

450x419 56 KB. Big one: 1500x1396 334 KB

Есть небольшие отличия в элементной базе, но в остальном по внутреннему устройству они очень похожи. Компоновка внутри достаточно свободная и практически все элементы расположены на одной плате. Также внутри установлен всего один крупный радиатор.

Тем не менее, блок получился легче модели Formula V Line APMM-1000GM на 30 г. Разумеется, без кабелей.

450x418 59 KB. Big one: 1500x1393 373 KB

Понятно, что вес не является гарантией высокого качества или невероятной мощности, но это косвенные признаки качественного блока питания. Многие уделяют этому внимание, хотя на надёжности это никак не отражается.

450x394 60 KB. Big one: 1500x1312 375 KB

Фильтрация начинается прямо на входе с обратной стороны розетки и продолжается на основной плате, где в общей сложности используются четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующие катушки индуктивности.

450x444 49 KB. Big one: 1500x1479 307 KB

Некоторые конденсаторы припаяны непосредственно к контактам розетки переменного тока, без дополнительной опорной платы. Присутствуют два мостовых выпрямителя, которые используют один маленький радиатор, больше напоминающий пластину.

450x351 37 KB. Big one: 1150x897 174 KB

Есть ли тут легендарные японские конденсаторы? В глаза бросаются два крупных цилиндра от компании Toshin Kogyo на 420 В/330 мкФ для каскада APFC, которые размещаются рядом с одним большим фильтрующим дросселем.

Кстати, в модели Formula V Line APMM-1000GM использовались немного другие «банки» – 420 В/390 мкФ от той же компании. Разница есть, но она не очень значительна. Активными компонентами PFС являются два мосфета CWS60R125AZ и один диод.

450x385 31 KB. Big one: 1500x1283 263 KB

Основную часть защиты берёт на себя микросхема Developer Microelectronics DP2358. Она объединяет функции блокировки по пониженному напряжению (UVLO), защиты от повышенного напряжения VDD (VDDOVP), ограничения тока (OCP), защиты от перегрузки (OLP), встроенного теплового отключения (OTP), плавного пуска и ограничения напряжения VDD.

Два мосфета образуют синхронный полумостовой инверсионный каскад LLC по направлению к главному трансформатору.

450x299 46 KB. Big one: 1500x998 286 KB

Шесть мосфетов 1D44L генерируют одну линию 12 В на другой стороне трансформатора. Преобразователи DC-DC для линий напряжения 5 В и 3.3 В можно увидеть рядом, за небольшим алюминиевым экраном, который также выполняет функцию отвода тепла.

450x357 75 KB. Big one: 1500x1189 478 KB

Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм. На информационной наклейке информации о нём немного, но известно, что у него гидродинамический подшипник. Его максимальная скорость вращения составляет 1800 об/мин.

450x401 31 KB. Big one: 1500x1338 199 KB

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090;
  • Накопитель: MSI Spatium M570Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: Formula V Line FV-1000GM, 1000 Ватт.

450x298 47 KB. Big one: 1500x993 336 KB

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

При старте системы вентилятор на блоке питания включается, но затем останавливается. У меня это совпало с загрузкой операционной системы.

В данном случае одним процессором вентилятор запустить не получилось, и только в тандеме CPU+GPU он заработал.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 18 таких ламп, которые в совокупности потребляют 990 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

В моём случае вентилятор включился при достижении 605 Вт на минимальной скорости 800 об/мин. Однако при пуске он почему-то сначала стартует до более высоких оборотов, а потом их снижает. Возможно, это особенности конкретного экземпляра.

КПД при разной нагрузке
%


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
3.3В, 5В, 12В


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения крыльчатки вентилятора
об/мин


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Уровень шума
расстояние 30 см, дБ


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Тепловизор показывает, что блок питания в нагрузке греется не так сильно. Это объясняется тем, что вентилятор работает постоянно. Его минимальная скорость составляет 800 об/мин. Шум при этом с расстояния 30 см – 29.2 дБ, что достаточно тихо.

450x200 30 KB. Big one: 1500x667 150 KB

Как ни странно, кабели заметно не нагревались, даже 12VHPWR (12V-2x6). После продолжительной нагрузки заметно прогрелась только дополнительные четыре провода разъёма ATX 20+4-pin. И то это было всего 41°C. Температуры остальных кабелей и разъемов оставались в пределах обычных рабочих.

450x200 26 KB. Big one: 1500x667 130 KB

Основные зоны нагрева находятся в области нижних разъёмов PCI-e и на корпусе с обратной стороны. Ничего критичного там нет, температура достигает 56°C, но это уже где-то после 15 минут нагрузки.

Заключение

Formula V Line FV-1000GM внутри очень сильно напоминает Formula V Line APMM-1000GM, который я уже рассматривал ранее. Разумеется, это не полная копия и отличия всё же есть. Например, бывает белая модификация Formula V Line FV-1000GM. Соответственно корни этой платформы уходят ещё дальше к Dongguan SANR Electronic Technology (Casecom).

Изменения по сравнению с Formula V Line APMM-1000GM незначительные и сводятся в основном к катушкам и конденсаторам. Было два конденсатора 420 В, 390 мкФ, а стало два 420 В, 330 мкФ, причём от той же компании Toshin Kogyo. Также немного меньше радиатор у мостовых выпрямителей. Даже по массе между двумя блоками разница невелика, но новинка немного легче, хотя корпус у неё не такой сетчатый. Возможно, это связано с тем, что металл внешнего корпуса не такой толстый.

Общая схема весьма неплохая, нагрузку БП держит максимальную, но для разгона GeForce RTX 5090 с выходом на 600 Вт я бы смотрел что-то посолиднее. Упаковка отличная, провода средние по длине, комплект стандартный. Нагрев при работе умеренный. Функции отключения вентилятора нет, но здесь он работает тихо, хотя его максимальная скорость может достигать 1700 об/мин.

Соединительные кабели также очень похожи, они плоские, только у жил нет имитации оплётки, поэтому смотрятся они проще. У всех без исключения кабелей жилы не магнитятся. Есть поддержка нового разъёма для видеокарт 12V-2x6. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Однако, покупатель такой дорогой видеокарты как RTX 5090 будет подыскивать себе блок посерьёзнее, хотя, справедливости ради, с ней блок справляется. Также в комплекте есть классические кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Особого нагрева заметить не удалось, поскольку вентилятор работает постоянно. Гарантия на этот блок питания составляет 10 лет, о чём производитель сообщает прямо на упаковке. Такой большой срок более актуален для пользователей, которые не так часто обновляют компьютер, а за 10 лет может произойти всё, что угодно. Например, появится очередной стандарт, и блок придётся снова менять либо использовать переходники.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser блоки питания 1000 ватт formula v line formula v line fv-1000gm

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
+
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
8
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
39
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
4
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
9
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
6
В поездах дальнего следования появятся пижамы для пассажиров
3
Во Франции мужчина нашел в своем саду клад из золотых слитков и монет на 700 тысяч евро
+
Сенсорные чехлы для будущих iPhone Pro могут расширить возможности смартфонов
+
Опрос показал желание геймеров играть в однопользовательские игры вместо многопользовательских
1
Смартфоны Samsung серии Galaxy S26 могут оказаться заметно тоньше и легче моделей iPhone 17
+
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
6
Немецкий оверклокер разогнал память DDR5 до 13 322 МТ/с
+
Неизвестный смартфон Realme с Android 15 появился в базе данных Geekbench
+
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
Илон Маск и Тим Суини раскритиковали Microsoft за изменение ряда функций Windows не в лучшую сторону
1
Суд отказал Microsoft в запрете перепродажи лицензий на Windows и Office
+
AMD и Nvidia могут повысить цены своих видеокарт из-за роста стоимости памяти
2
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
Адвокат Айвар рассказала о возможных последствиях покупки и стриминга игр серии S.T.A.L.K.E.R. в РФ
6
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
4
В Epic Games Store появилась функция дарения подарков
+

Сейчас обсуждают

Опричник
10:37
>>>отсеет китайских хлам<<< Скорее, "китайский хлам" будет стоить как нормальный товар, а цена на нормальный улетит в космос.
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
Kommunist7304
10:31
Англицизм "судов-систершипов" вместо понятного всем "однотипных судов" или "серийной модели" показывает уровень образования писавшего статью.
Porsche представила электромобиль Cayenne Electric мощностью 1156 л. с.
inchaos75
10:22
Так я про это и говорю, но нет появляются вот такие вот статьи, где нет ни конфигурации, ни реальных тестов, а чисто графики нарисованные от руки )))))))
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Миха Евсеев
10:19
На пи_3дешь похоже, как память + 40фпс отрисовывает?
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Иван Иванов
10:14
Почему провал? Старые игры нормально идут, а вот новые технологии прикрученные к старым играм как то не очень идут, возможно проблема в руках прикрутивших новые технологии
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
Иван Иванов
10:11
Ну что сказать, такова реальность, новые технологии имеют место быть, раньше чип генерировал кадры, теперь ему помогает нейросеть, ретрограды и дегенераты не довольны, мыло, кадры ненастоящие, а вот р...
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
Петр
10:04
Ребята все ещё витают в облаках по поводу современной и будущей войны, а облака эти заняты дронами. Эту хрень быстро обнаружат и разнесут наши операторы. Поря уже перестраиваться под новые реалии.
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
Hunter Bows
10:01
Мы тут тебе бабки платим. Я в том числе дам тебе денег, если мне понадобится какой-то софт, который ты хорошо сделаешь. А раз я заказчик, то я тебе и буду условия диктовать. Я использую атомарный дист...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Андрей Жуков
09:59
Чувак, эта тема уже измусолена блогерами от и до! Включи Ютуб и там всякий и хороший и бородатый ютубер тебе сксжет - "Борис, ты не прав!"
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Илья Высоцкий
09:57
RTX 3090 втыкал, в Rust было 30 кадров стабильных, с упором в проц.
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter