Блок питания играет важную роль в любой компьютерной сборке, а особенно в высокопроизводительной. От качественного и стабильного питания зависит судьба всех остальных компонентов системы, и если изначально не уделить должного внимания питанию, впоследствии можно пожалеть об этом. Хотя бывают некоторые проколы и со стороны производителей, в основном при переходе на новые стандарты, после чего обычно проводится работа над ошибками и выпускается обновлённая продукция, которая становится безопаснее и надёжнее.

На качественные современные БП производители сейчас дают огромные гарантийные сроки, например, 10 лет. С маркетинговой точки зрения звучит это очень солидно, но за 10 лет некоторые стандарты могут поменяться 10 раз. Например, вот эта история с легендарным разъёмом 12VHPWR, который начали устанавливать на самые производительные видеокарты NVIDIA. Кто-то где-то немного просчитался, и пришлось выпускать исправленную версию 12V-2x6. На этом фоне производители блоков питания выпустили обновлённые модели, которые в полной мере соответствуют этому обновлённому стандарту. К тому же, изменения эти можно внести малой кровью, заменив один разъём и коннекторы на кабеле, если блок питания модульный.

За последнее время я рассмотрел несколько различных блоков питания, и у всех новых моделей фигурирует новый стандарт ATX 3.1/PCI-e 5.1. Это объясняется тем, что производители переходят на использование 12V-2x6, причём обеспечиваемая мощность на этом кабеле зависит от номинала самого БП. Например, у моделей на 750 Вт на коннекторе было указано 450 Вт, а на старших моделях обычно указано 600 Вт. Запас, скорее всего, есть, ведь пользователь может оказаться в ситуации, когда необходимо больше, поскольку в стоке RTX 5090 потребляет 575 Вт, а если её немного разогнать, то можно получить 650 Вт. Причём такой разъём на видеокартах, как правило, в одном экземпляре и только за редким исключением их бывает два.

Сегодня мы изучим ещё одну обновлённую модель компании Formula V Line, которая называется FV-1000GM.

Это полностью модульный блок питания, соответствующий сертификату 80 Plus Gold. Похожую модель от этого производителя я уже рассматривал, поэтому можно посмотреть, что поменялось за это время. Возможно, это обновлённая линейка, которая выпускается на другой платформе. Рассмотрим этот блок и проверим его вместе с GeForce RTX 5090.

Упаковка и комплектация

Через мои руки уже прошла похожая модель, которая называлась Formula V Line APMM-1000GM, и в целом блок был хороший и не очень дорогой. Стиль в оформлении соответствовал всей серии APMM, и это касалось не только упаковки, но и корпуса БП, который получился очень «воздушным» и больше походил на дуршлаг или сито.

Здесь другая серия и соответственно новый дизайн у всего, включая упаковку. Коробка не очень крупная, изначально она обтянута прозрачной плёнкой.

Фон упаковки чёрный, а ещё она универсальная для нескольких различных моделей. На это намекает упоминание пяти устройств с заявленной мощностью от 650 до 1200 Вт. Также напротив каждой из них присутствует квадрат, где маркером отмечается конкретная модель.

Спереди на заднем плане присутствует цветное изображение. Сперва может показаться, что это абстракция, но приглядевшись можно разглядеть фрагмент корпуса под необычным углом. В левом верхнем углу присутствует логотип Formula V line.

Справа есть круглая вставка, которая сообщает о 10-летней гарантии. Ниже под ним есть значок сертификата 80 Plus Gold. В левой части есть небольшое описание основных преимуществ данного устройства. Какие здесь основные тезисы?

Блок полностью модульный с системой APFC, используется схема с LLC и DC-DC преобразователями. Есть несколько элементов защиты таких как OVP, UVP, OPP, SCP, OCP, OTP и ещё поддержка ATX 3.1 и PCI-e 5.1. Упоминается также вентилятор с гидродинамическим подшипником и временем наработки 50 000 часов. Поскольку упаковка универсальная, есть вероятность, что данная информация распространяется на все модели.

С одного бока упоминаются младшие модели, где представлены таблицы характеристик тока по линиям, а также количество различных интерфейсов. С обратной стороны упаковки есть точно такие же таблицы, которые относятся к трём старшим модификациям. Маркером в квадрате отмечена версия, которая оказалась у меня.

Если этого недостаточно, то внизу есть наклейка с артикулом и штрих-кодом, где также есть упоминание модели.

Внутри коробки скрывается ещё одна поменьше, а рядом расположен каркас из вспененного полиэтилена, в который зажат сам блок питания. Такое расположение типично для модульных блоков, когда отстёгнутые кабели находятся в отдельной упаковке, а корпус блока зажат в защитный каркас.

В коробке лежат кабели и остальной комплект поставки, в который входят стяжки, инструкция и четыре крепёжных винта.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой.

Также с блоком поставляется несколько кабелей для внутреннего подключения. Когда я их начал доставать из коробки, мне они показались лёгкими.

20+4-pin (600 мм) x 1;

CPU 8-pin (4+4) (650 мм) x 2;

PCI-e 8-pin (6+2) (600 мм) x 3;

PCIe 5.1 H++ 12V-2X6 12VHPWR 16 Pin (730 мм, 600 Вт) x 1;

SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) x 2;

MOLEX (500 мм) + MOLEX (150 мм) + MOLEX (150 мм) + MOLEX (150 мм) x 1.

Основные кабели, ATX 24-pin, PCI-e 8-pin, CPU 8-pin и 12V-2x6 должны быть изготовлены из провода 16AWG. Все кабели, которые поставляются в комплекте? не магнитятся. Сами кабели плоские и без оплётки.

Дизайн и особенности

По сравнению с серией APMM внешний вид претерпел изменения. Их можно было заметить ещё на упаковке, где был фрагмент блока. На этот раз корпус не настолько перфорированный. Отверстия есть, но только в области вентилятора и на задней стенке. Причём там, где вентилятор – они крупные, а сзади – мелкие, поэтому пыль, скорее всего, будет оставаться внутри блока.

Габариты блока составляют 150 х 140 х 86 мм, масса без кабелей – ~1.325 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0.5 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют несколько наклеек. По бокам – две декоративные. На них есть золотая полоса и логотип Formula V line.

Также на части поверхности по бокам находится рельеф. Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм крепится при помощи четырёх винтов. Поддерживается гибридный режим работы, когда скорость вращения вентилятора зависит от нагрузки.

С противоположной стороны размещена информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть крупная надпись с названием модели и значок 80 Plus Gold. Тут же присутствует ещё одна наклейка с штрих-кодом и серийным номером.

Сзади устройства предусмотрены вентиляционные отверстия. Здесь же расположен разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Разумеется, есть четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса. Кнопки переключения гибридного и обычного режимов тут нет, блок работает штатно только в гибридном.

Соответственно вентилятор останавливается, когда нагрузка незначительная. При достижении определённого порога он включается и стартует с минимальных оборотов, примерно 750 об/мин. При этом потребление уже достигает около 400 Вт.

С противоположной стороны от кнопки включения находится панель с коннекторами. Справа можно заметить наклейку с их обозначением. Кстати, расположение напоминает модель Formula V Line APMM-1000GM.

На самом деле сходства между этими блоками питания больше внутри, чем снаружи. Хотя и там отличия всё же есть.

В очередной раз используется OEM платформа компании Dongguan SANR Electronic Technology (Casecom). О топологии производитель рассказывает прямо на упаковке или на странице сайта, посвящённой данному устройству. Если коротко, то это полумост с LLC-преобразователем и DC-DC конвертером линий 3.3 В и 5 В.

Есть небольшие отличия в элементной базе, но в остальном по внутреннему устройству они очень похожи. Компоновка внутри достаточно свободная и практически все элементы расположены на одной плате. Также внутри установлен всего один крупный радиатор.

Тем не менее, блок получился легче модели Formula V Line APMM-1000GM на 30 г. Разумеется, без кабелей.

Понятно, что вес не является гарантией высокого качества или невероятной мощности, но это косвенные признаки качественного блока питания. Многие уделяют этому внимание, хотя на надёжности это никак не отражается.

Фильтрация начинается прямо на входе с обратной стороны розетки и продолжается на основной плате, где в общей сложности используются четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующие катушки индуктивности.

Некоторые конденсаторы припаяны непосредственно к контактам розетки переменного тока, без дополнительной опорной платы. Присутствуют два мостовых выпрямителя, которые используют один маленький радиатор, больше напоминающий пластину.

Есть ли тут легендарные японские конденсаторы? В глаза бросаются два крупных цилиндра от компании Toshin Kogyo на 420 В/330 мкФ для каскада APFC, которые размещаются рядом с одним большим фильтрующим дросселем.

Кстати, в модели Formula V Line APMM-1000GM использовались немного другие «банки» – 420 В/390 мкФ от той же компании. Разница есть, но она не очень значительна. Активными компонентами PFС являются два мосфета CWS60R125AZ и один диод.

Основную часть защиты берёт на себя микросхема Developer Microelectronics DP2358. Она объединяет функции блокировки по пониженному напряжению (UVLO), защиты от повышенного напряжения VDD (VDDOVP), ограничения тока (OCP), защиты от перегрузки (OLP), встроенного теплового отключения (OTP), плавного пуска и ограничения напряжения VDD.

Два мосфета образуют синхронный полумостовой инверсионный каскад LLC по направлению к главному трансформатору.

Шесть мосфетов 1D44L генерируют одну линию 12 В на другой стороне трансформатора. Преобразователи DC-DC для линий напряжения 5 В и 3.3 В можно увидеть рядом, за небольшим алюминиевым экраном, который также выполняет функцию отвода тепла.

Вентилятор размера 120 х 120 х 25 мм. На информационной наклейке информации о нём немного, но известно, что у него гидродинамический подшипник. Его максимальная скорость вращения составляет 1800 об/мин.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix);

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090;

Накопитель: MSI Spatium M570Pro 2 Тбайт;

Блок питания: Formula V Line FV-1000GM, 1000 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

При старте системы вентилятор на блоке питания включается, но затем останавливается. У меня это совпало с загрузкой операционной системы.

В данном случае одним процессором вентилятор запустить не получилось, и только в тандеме CPU+GPU он заработал.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 18 таких ламп, которые в совокупности потребляют 990 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

В моём случае вентилятор включился при достижении 605 Вт на минимальной скорости 800 об/мин. Однако при пуске он почему-то сначала стартует до более высоких оборотов, а потом их снижает. Возможно, это особенности конкретного экземпляра.

КПД при разной нагрузке

Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

Скорость вращения крыльчатки вентилятора

Уровень шума

Тепловизор показывает, что блок питания в нагрузке греется не так сильно. Это объясняется тем, что вентилятор работает постоянно. Его минимальная скорость составляет 800 об/мин. Шум при этом с расстояния 30 см – 29.2 дБ, что достаточно тихо.

Как ни странно, кабели заметно не нагревались, даже 12VHPWR (12V-2x6). После продолжительной нагрузки заметно прогрелась только дополнительные четыре провода разъёма ATX 20+4-pin. И то это было всего 41°C. Температуры остальных кабелей и разъемов оставались в пределах обычных рабочих.

Основные зоны нагрева находятся в области нижних разъёмов PCI-e и на корпусе с обратной стороны. Ничего критичного там нет, температура достигает 56°C, но это уже где-то после 15 минут нагрузки.

Заключение

Formula V Line FV-1000GM внутри очень сильно напоминает Formula V Line APMM-1000GM, который я уже рассматривал ранее. Разумеется, это не полная копия и отличия всё же есть. Например, бывает белая модификация Formula V Line FV-1000GM. Соответственно корни этой платформы уходят ещё дальше к Dongguan SANR Electronic Technology (Casecom).

Изменения по сравнению с Formula V Line APMM-1000GM незначительные и сводятся в основном к катушкам и конденсаторам. Было два конденсатора 420 В, 390 мкФ, а стало два 420 В, 330 мкФ, причём от той же компании Toshin Kogyo. Также немного меньше радиатор у мостовых выпрямителей. Даже по массе между двумя блоками разница невелика, но новинка немного легче, хотя корпус у неё не такой сетчатый. Возможно, это связано с тем, что металл внешнего корпуса не такой толстый.

Общая схема весьма неплохая, нагрузку БП держит максимальную, но для разгона GeForce RTX 5090 с выходом на 600 Вт я бы смотрел что-то посолиднее. Упаковка отличная, провода средние по длине, комплект стандартный. Нагрев при работе умеренный. Функции отключения вентилятора нет, но здесь он работает тихо, хотя его максимальная скорость может достигать 1700 об/мин.

Соединительные кабели также очень похожи, они плоские, только у жил нет имитации оплётки, поэтому смотрятся они проще. У всех без исключения кабелей жилы не магнитятся. Есть поддержка нового разъёма для видеокарт 12V-2x6. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Однако, покупатель такой дорогой видеокарты как RTX 5090 будет подыскивать себе блок посерьёзнее, хотя, справедливости ради, с ней блок справляется. Также в комплекте есть классические кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Особого нагрева заметить не удалось, поскольку вентилятор работает постоянно. Гарантия на этот блок питания составляет 10 лет, о чём производитель сообщает прямо на упаковке. Такой большой срок более актуален для пользователей, которые не так часто обновляют компьютер, а за 10 лет может произойти всё, что угодно. Например, появится очередной стандарт, и блок придётся снова менять либо использовать переходники.

