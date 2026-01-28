Сайт Конференция
goldas
Обновление Windows 11 KB5074109 снижает производительность и стабильность игр на картах NVIDIA
Январское обновление Windows 11 KB5074109 вызывает падение частоты кадров и нестабильность на некоторых игровых ПК с видеокартами Nvidia GeForce

Январское обновление безопасности Windows 11 KB5074109 от Microsoft, выходящее в январе 2026 года, выглядит не очень хорошо для некоторых геймеров, особенно для тех, у кого установлены видеокарты Nvidia GeForce. Хотя патч содержит 114 исправлений безопасности и другие улучшения, независимые отчеты и сообщения на форумах связывают его с заметным падением FPS и нестабильностью в играх на системах Windows 11 24H2 и 25H2.

По сообщениям пользователей, после установки KB5074109 в некоторых играх наблюдается потеря 15–20 FPS, а также дополнительные микрозалипания, кратковременные зависания с черным экраном и периодические сбои драйверов под нагрузкой. Во многих случаях производительность возвращается к норме только после отката обновления или восстановления образа системы до установки патча. Многочисленные издания и обсуждения на форумах, включая MundoWin, Daily Game и тему о Windows с видеокартами Nvidia GeForce, описывают одну и ту же картину. Обновление устанавливается без проблем, но игры внезапно начинают работать медленнее или менее отзывчиво на оборудовании GeForce.

На данный момент в официальной документации Microsoft по KB5074109 производительность в играх не указана как известная проблема, и нет специального исправления, предназначенного именно для пользователей GeForce. Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready/hotfix, который, по словам некоторых игроков, помогает, но наиболее надежным обходным путем, по сообщениям пользователей, остается удаление KB5074109 или восстановление системы до точки восстановления, а затем приостановка обновления Windows до тех пор, пока Microsoft не выпустит исправленную сборку. Это вынуждает геймеров на затронутых системах выбирать между сохранением январских исправлений безопасности и восстановлением производительности в играх.

#nvidia #microsoft #windows #windows 11 #обновление #windows 11 24h2 #обновление windows 11 #windows 11 25h2
Источник: notebookcheck.net
