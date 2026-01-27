Эксперт считает, что мобильные процессоры Intel Panther Lake могут полностью изменить рынок тонких и мощных ноутбуков

Новые процессоры Intel Panther Lake могут изменить рынок мобильных компьютеров. Всего несколько месяцев назад предположение о конкуренции этих решений с топовыми APU от AMD казалось дерзким. Но теперь продукция Intel способна бросить вызов даже бюджетным графическим картам NVIDIA.

Может быть интересно

По данным известного аналитика Moore's Law Is Dead (MLID), процессоры Panther Lake превосходят текущие аналоги от конкурентов по производительности при существенно меньшем энергопотреблении. Особенно впечатляют показатели энергоэффективности: новые CPU демонстрируют высокую мощность при сравнительно низком уровне потребления энергии — всего лишь около 10–30 Вт.

Благодаря этому производители смогут создавать тонкие и легкие игровые ноутбуки, способные предложить отличную графику без громоздких кулеров и чрезмерного шума. Для геймеров, которые ценят автономность устройств, этот момент станет значительным преимуществом перед ноутбуками с традиционными дискретными видеокартами.

Наиболее интересно то, что новые решения Intel оказываются конкурентоспособными даже относительно новых моделей GeForce RTX 5050, традиционно позиционируемых как доступные и производительные GPU для ноутбуков среднего класса. Кроме того, MLID подчеркивает, что технология XeSS 3 от Intel значительно опережает аналогичную технологию FSR 3.1 от AMD, предлагая лучший опыт рендеринга и сглаживания графики.

Эксперт утверждает, что покупатели, которым важна игровая производительность и высокая энергоэффективность, будут отдавать предпочтение именно продуктам Intel. Это, в свою очередь, ставит под угрозу перспективы роста сегмента недорогих игровых видеокарт NVIDIA, особенно среди пользователей, предпочитающих компактные устройства.

Для компаний-производителей настольных ПК и ноутбуков ситуация складывается двояко. Те, кто активно сотрудничал с NVIDIA и AMD, столкнутся с необходимостью переосмысления своей стратегии выбора компонентов. Решения Intel позволят выпускать ультрабуки с возможностями, ранее доступными только мощным специализированным устройствам.

В результате новая архитектура Intel ставит под сомнение доминирование традиционных решений NVIDIA и AMD в области графики для ноутбуков.