В городе уже сегодня работает более тысячи точек бесплатного интернета

Если спросить петербуржца, без чего он не представляет жизнь в городе, в ответ вместе с «метро» и «кофе с собой» всё чаще звучит «стабильный интернет». Он стал коммунальной услугой - такой же базовой, как электричество или вода. И городская власть, кажется, эту реальность приняла. Показательный жест - запуск бесплатного Wi-Fi на Дворцовой площади в новогодние праздники.

«За пару недель - сотни гигабайт трафика и тысячи подключений», - привёл цифры спикер городского парламента Александр Бельский. Формулировка «доказал свою востребованность» в устах политика звучит сухо, но за ней - простая житейская правда: люди голосуют за удобство своими смартфонами. Когда турист мгновенно выкладывает фото с Дворцовой, а студент скачивает лекцию, ожидая друзей у Александровской колонны, - это и есть та самая «социальная значимость» проекта, о которой говорят чиновники. Пока все обсуждали Дворцовую, в городе уже действовала разветвлённая сеть с простым названием «SPB_FREE». Более тысячи точек - цифра, которая ставит Петербург в лидеры среди российских городов по доступности публичного Wi-Fi.

Парки и скверы: Летний сад, Таврический, Московский парк Победы. Интернет как дополнение к зелёным зонам.

Транспортные хабы: ключевые остановки и станции метро. Минуты ожидания превращаются в возможность спланировать маршрут или пообщаться с друзьями.

Библиотеки и культурные центры: доступ к дополнительной информации о месте.

Это уже не эксперимент, а работающая городская служба, которую многие петербуржцы уже просто не замечают в повседневной спешке.

Расширение публичного Wi-Fi идёт на фоне парадокса: в Петербурге фиксируют растущий спрос на проводной домашний интернет. Причина - пресловутые «проблемы с качеством мобильной связи». В этой ситуации, городская сеть не просто приятный бонус. Она становится элементом цифровой подушки безопасности. Это вопрос уже не комфорта, а базовой коммуникации.