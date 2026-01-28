Сайт Конференция
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети

Размышления о рулях для ПК c Force Feedback, и история о том как меня слегка занесло в симрейсинг, а также о том, как играть по локальной сети в игру которая нынче снята с продажи и поддержки.
Введение

Началась эта история с того, что решил мой братюня тряхнуть стариной, да прикупить себе руль, дабы погрузиться в симрейсинг. А так как в отличии от меня, мой братюня отличается умом и сообразительностью, к решению данного вопроса он подошёл основательно. Так как дело это недешёвое, да и вообще непонятно - затянет оно, али нет. Было принято брать современный DD-руль с Force Feedback, т.е. руль с прямым приводом, но шоб по деньгам... Чтобы если что, потом его было проще слить - если "не зайдёт" или наоборот "зайдёт" и захочется взять что-нибудь посолидней. И на удачу, на рынке как раз появилось решение от братьев наших китайцев за 16 000р.

PXN V10 Pro

И что касается решений начального уровня, альтернатив этому рулю нет. Более того, что касается актуального ПК симрейсинга - данный руль обнуляет всё разнообразие пластикового барахла, т.е. всяческих не DD-рулей, от Logitech и Thrustmaster, не говоря уж о прочем китайском барахле. Список совместимых игр c PXN V10 Pro можно посмотреть - тут. Поддержкой консолей правда обольщаться не стоит, ибо всё это эмуляция, а не сертифицированная поддержка. Если вам нужен DD-руль для консоли - вам потребуется куда больший бюджет, но и с ним местами не получится обойтись без костылей.

Внутреннее устройство DD-руля PXN V10 Pro

Внутреннее устройство не DD-руля PXN V99Как видите, у DD-рулей много общего с двигателями самокатов:

Если же говорить не только и симрейсинге, а о гоночных играх в целом, то тут уже не всё так однозначно, ибо поддержка со стороны игр у Logitech и Thrustmaster всё же обширней. Однако их рули старше 2015 года выпуска, я вам брать не рекомендую. Точнее, можете взять, но платить за них более 10 тысяч рублей не стоит, даже если они в идеальном состоянии. Ну а рули Logitech "посвежее" - G29 и новее, имеет смысл брать если вам нужна поддержка игр и платформ из данного списка, которых иные рули дать не могут. По Thrustmaster, увы, ничего подсказать не могу, но думаю ситуация в целом аналогичная. Так или иначе, более чем 30 тысяч рублей за руль без прямого привода, отдавать не надо ни в коем случае.

Особый путь

Собственно, ну купил братюня руль и купил, что тут казалось бы такого. Вещь конечно прикольная, которую я кстати до сих пор ещё и не опробовал. Сам-то я давно уже гонками переболел, ибо последняя пройденная мною гоночная игра это Need for Speed Undeground. До этого я конечно переиграл на ПК во всё что только можно упомнить и даже больше, ибо названий части игр уже я уже и забыл - Screamer, Screamer 2, Need For Speed 1-4, Test Drive и т.д., и т.п. Но играл я во всё это исключительно на клавиатуре, и как-то не сказал бы, что этот факт как-то сильном мне мешал и мыслей о покупке руля у меня не возникало.

Но у судьбы были другие планы, ибо обратился ко мне один знакомец, на предмет - нет ли у меня какого системничка "незадорого для гаража". Требования у него были - шоб фильмы смотреть, музыку слушать, ну и в интернет если что сунуться по мелочи. А так как такого барахла у меня в избытке, то был выбран скромненький системничек "3 ядра, 4 гига и даже видеокарта". Поехали мы это дело в гараж ставить, ну и заодно немножко, морально и нравственно "отдохнуть". Ну и таки в ходе "отдыха" в дальнем углу гаража была запримечена коробочка, а в коробочке той был руль, да не простой, а цельный Logitech MOMO Racing.

Logitech MOMO Racing

Это, мой юный друг, один из самых легендарных рулей с Force Feedback, поступивший на прилавки магазинов в далёком октябре 2002 года. Это была слегка упрощённая и удешевлённая модификация куда более редкого руля MOMO Force, вышедшего годом ранее.

Logitech MOMO Force

Помимо явно видного упрощения и удешевления конструкции, уменьшен угол поворота руля с 270 до 240 градусов, да и педальный блок явно "победнее", но зато добавлена двухпозиционная ручка переключения передач, которую частенько используют в качестве ручника.

Так как в отличие от своего прародителя, MOMO Racing стоили куда дешевле, а в производстве были минимум лет 5-6, их ещё огромная масса на вторичном рынке во вполне хорошем состоянии. Софт и драйверы для данной модели выпускались вплоть до 2015 года, да и под Windows 11 всё отлично работает и настраивается в большинстве игр.

Несмотря на "упрощение", запас прочности у данных рулей просто космический, и чего только с ними не делают – и привод на ремень переделывают, и вал на подшипники пересаживают, и на 900 градусов колхозят... В общем, народ развлекается как может, ибо ценник на них всегда был не шибко большой, а нынче на вторичке такой руль можно найти в диапазоне от 500 до 5000 рублей, в зависимости от удачи, комплектации и состояния.

Несмотря на изрядный слой пыли, мой экземпляр оказался в довольно неплохом состоянии, вот только блок питания был утерян. Так что махнул я свой системник на этот руль, ибо - а почему бы и нет.

Во что поиграть?

Ну а пока я ждал блок питания, надо было определиться с тем, во что же нам с братюней такое поиграть. Подумать было над чем, ибо у него руль новый с плохой поддержкой старых игр, а у меня руль старый с плохой поддержкой новых игр. Дилемма. Ещё и к основному ПК у меня подключить руль - нет возможности, ибо не позволяет конструкция стола. Но это в принципе не беда - есть у меня системник под это дело, но естественно конфигурацией "пожиже" нежели мой основной.

Выбор автомобильных симуляторов и гонок в принципе был достаточно обширный, но покупать что-то свежее как-то не хотелось, ибо непонятно – а буду ли я в это вообще играть. Так что я тупо пошёл по списку официально поддерживаемых братюниным рулём игр вниз, а по списку поддерживаемых моим рулём вверх, и на пересечении оказалась игра Project CARS 2.

Как я уже писал выше, в гонки я не играл последние лет 20. Ну как не играл - некоторые щупал, но не основательно. Про данную игру я слыхал, но не играл ни в одну часть. Пораскинув мозгами я подумал, что коли было аж 3 части игры, то первые две явно должны продаваться со скидкой, что не могло не радовать.

Но тут меня ждал облом, ибо данная серия игр оказалась полностью снята с продажи, и более того – были отключены её онлайн сервисы. Ситуация ныне увы не редкая, а скорее уже и обыденная.

Онлайн данной игры никогда особыми успехами не блистал, а ныне составляет не более 250 человек в сутки.

Ценники на ключи у сторонних площадок как-то особо не радовали.

Особо "доставляет" цена на Season Pass 2, и нет это не шутка и не опечатка. Это дефицит, который как известно, не признак кризиса командной экономики, а именно ее обычное состояние, и которого при капитализме не бывает. В общем, коли господа капиталисты не хотят нам продавать игру за адекватные деньги, а перекупы борзеют, то я думаю вполне основательно можно считать сие творение общественным достоянием. Следовательно, без зазрения совести, можно идти за нею в "зелёный стим". 

После обретения игры, встал вопрос, а как бы так нам поиграть в неё по сети. В теории игра умеет работать по LAN, ибо можно создавать свои сервера, но вот публикация оных серверов в ней, осуществлялась посредством Steam и ныне не работает.

Однако разработчики оставили нам лазейку в виде Project CARS 2 Dedicated Server, посредством которого, после небольшой настройки, можно играть в игру рамках одной локальной сети. Собственно, такая возможность есть во многих играх, нужна она и полезна для проведения офлайн эвентов. Ну и грех оной возможностью было не воспользоваться.

Но вот незадача, этот самый Dedicated Server был в Steam, а коли игра у нас обретена не там, то и скачать его нельзя, а может уже и вообще нельзя, даже имея игру в Steam. Увы этого я проверить не могу. Следовательно, пришлось потратить время на поиски этого самого Dedicated Server и я было уже почти забросил это дело, когда вдруг обнаружил его в том же "самом известном и крупном зелёном стиме" где собственно до того и обрёл игру.

Собственно, сам "сервер" представляет из себя папку с "файлом". В этой папке есть ещё папка с именем config_sample, где лежат дефолтные конфиги для сервера, откуда собственно мы берём файл server.cfg и кидаем его в корень папки сервера. Ну и лезем внутрь. Выставляем параметр secure : false - тем самым исключая проверку игроков посредством Steam. И выставляем параметр sportsPlay: true - включая LAN режим.

Ну и запускаем сам сервер, который выглядит как-то так:

Далее нам надо настроить саму игру, так как Steam у нас отключен, то его что-то заменяет, и оно имеет в корне игры конфиг с расширением *.ini, в который мы собственно и лезем. Там меняем параметры AccountId - на любые 8 цифр, главное, чтоб они были разные у всех игроков. И меняем параметр UserName - задавая имя игрока в игре. В свойствах ярлыка для запуска игры прописываем: -sportsplay 192.168.0.49:27015

Естественно IP у нас это IP компьютера на котором запущен сервер. Заходим в игру - и вуаля:

У нас появился в списке сервер.

Первый зашедший на него игрок становится админом и может менять всяческие параметры типа - трассы, машин, правил и прочего. Помимо этого, у сервера есть ещё API для управления по средства HTTP, который можно включить в всё в том же конфиге в корневой папке сервера.

Выставляем параметр enableHttpApi : true и ниже ищем или прописываем вот такое:

httpApiUsers : {

    "admin" : "дер пароль",

    "PanzerK" : "дер пароль",

}

httpApiGroups : {

    "private" : [ "admin", "PanzerK" ],

    "admin" : [ "admin" ],

}

Так мы создали 2х пользователей с паролями и назначили им права. Далее запускаем севере и лезем в браузер по адресу http://127.0.0.1:9000/ и попадаем на страницу, где можем настраивать сервер.

Более подробно о настройке HTTP API в документации, которая лежит в папке сервера в виде PDF фалов, сведений не так много, так что искать их надо на давно уже помершем официальном форуме данной игры. Помимо HTTP API есть ещё и API на языке Lua, о нём в документации написано побольше, но если собираетесь углубиться, то опять же идём на тот же форум, благо arhive.org сохранил его для потомков. 

Возможности у сервера конечно колоссальные - навертеть там можно много чего в плане организации чемпионатов и прочего. Даже странно, что в интернете не нашлось энтузиастов, которые бы поддерживали какую-никакую движуху, ибо игра мне в целом понравилась и чисто внешне, и как симулятор, и как гонка.

Сервер мы протестировали - всё работает отлично.

Итоги

Вот такая вот получилась занимательная история. Уж не знаю, чем это всё закончится, и буду ли я вообще в это всё играть. Впрочем, приключение уже получилось забавное. А следует ли вам подобным заниматься - вы уже решайте сами. 

Что касается будущего, если симрейсинг зайдёт, то наверное, будем мигрировать в игру Automobilista 2, ибо там и демоверсию недавно завезли зачем-то, спустя 4 года после релиза, ещё и режим карьеры обещают завезти. Ну и сама игра сделана на основе движка Project CARS 2, так что может знания по настройке LAN сервера не пропадут даром.

Глянув мельком в Steam, я нашёл ещё несколько игр которые имеют встроенные возможности для игры по локальной сети, что не может не радовать. Ибо чую, скоро всё кругом будет "по подписке в облаке", а при малейшем кипише, по велению левой пятки манагеров будет убрано из доступа без возможности восстановления. Вот ещё бы те кто занимается сохранением игр для потомков, сохраняли бы и дополнительное ПО для их. Ибо, поискав выделенный сервер для первой части Project CARS, я пока его так и не нашёл - хотя где-то он определённо должен быть.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

Теги

vpn logitech настройка project cars 2 lan симрейсинг dedicated server momo racing pxn v10 pro
