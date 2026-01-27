Над реализацией проекта работают «Трансмашхолдинг» и «Курчатовский институт».

Идея использования ядерных реакторов на транспортных средствах в широком значении этого термина не нова, но ключевая проблема пока кроется преимущественно в размерах самих реакторов, из-за чего устанавливать их можно разве что на огромные суда и корабли вроде авианосцев, ледоколов и подводных лодок. Но технологии развиваются, и на сегодняшний день малые ядерные реакторы теоретически можно применять на менее крупных транспортных средствах — например, на локомотивах.

В России разработка такого локомотива уже вовсю идёт, о чём в комментарии агентству ТАСС сообщил генеральный директор «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилл Липа в рамках форума AMTExpo 2026. Реализация данного проекта, дополнил Липа, ведётся ТМХ совместно с «Курчатовским институтом».

Подробностями проекта его участники пока не делятся, но можно предположить, что принцип работы такого локомотива будет схож с принципом работы того же атомного ледокола, когда тепловая энергия ядерной реакции используется для разогрева воды в парогенераторах, а пар, соответственно, крутит турбину, вырабатывающую электроэнергию для работы тяговых электродвигателей.

В любом случае, локомотив-атомоход интересен хотя бы как концепция, даже если в конечном счёте сфера его применения будет крайне узкой.