На рынке ПК-комплектующих разворачивается серьезный кризис, который может продлится несколько лет. Причина — дефицит чипов памяти, которые теперь в первую очередь идут на производство ИИ-ускорителей, и похоже, что эта сфера становится просто бездонной, способной поглотить всё, что произведут компании Micron Technology, SK Hynix и Samsung Electronics. Теперь покупка современного игрового ПК с ОЗУ DDR5 стала крайне невыгодным делом, так как за наиболее популярный в 2026 году объем оперативной памяти в 32 ГБ придется переплатить около 30000-35000 рублей по сравнению с теми ценами, что были совсем недавно, летом 2025 года.

Добавьте к этому еще и цены на SSD-накопители, выросшие в два-два с половиной раза, — это делает сборку игрового компьютера еще более затратным делом. Даже если экономить по-максимуму при его сборке, например, выбрав довольно старый процессор Core i5-12400F, всего 16 ГБ ОЗУ DDR4 и SSD-накопитель объемом 512 ГБ, то даже с видеокартой GeForce RTX 5060 такой ПК обойдется вам почти в 100000 рублей. Это мы недавно подсчитали в блоге «Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD».

Но главный удар ждет геймеров впереди, так как производство игровых видеокарт, особенно с большими объемами видеопамяти, теперь стало не слишком выгодным делом для крупнейших компаний. ИИ-ускорители приносят гораздо больше прибыли, и на наших глазах начинается третья фаза кризиса на рынке ПК-комплектующих — удорожание и дефицит видеокарт. В СМИ сообщается, что GeForce RTX 5090 уже практически невозможно купить, а такие популярные модели с 16 ГБ видеопамяти, как GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5070 Ti, уже сняты с производства и сейчас распродаются остатки этих видеокарт.

Но если посмотреть на стоимость других популярных моделей видеокарт, то видно, что она растет, и, похоже, новые линейки видеокарт GeForce RTX 5000 и Radeon RX 9000 уже никогда не достигнут рекомендованной стоимости. Но цены пока еще остаются в пределах разумных, и если вы хотели купить видеокарту в игровой ПК, то стоит поторопиться, так как ситуация может измениться скачкообразно, стоит только оскудеть складским запасам видеокарт.

Но сегодня мы будем смотреть в первую очередь не на те видеокарты, которые стоит купить, выгодных моделей с хорошим соотношением стоимости и FPS остается на рынке довольно немного, а на те, которые покупать в 2026 году не стоит. Многие активно продающиеся модели стали невыгодным приобретением не только из-за высокой стоимости, но и из-за слишком высокого энергопотребления, устаревшей архитектуры, ограничений интерфейса PCI Express, малого объема видеопамяти и плохого качества видеодрайверов.

Intel Arc A380, Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT

Если вам нужна недорогая видеокарта в бюджетный ПК взамен вышедшей из строя, и вы готовы потратить на нее 15000-20000 рублей, то вам можно посоветовать расширить бюджет, чтобы купить более производительную модель. Или отправиться на «Авито» и поискать свежую видеокарту с невысоким энергопотреблением от продавца с большим количеством хороших отзывов. Например, GeForce RTX 3050 8 ГБ, это будет довольно безопасная покупка по сравнению с более прожорливыми моделями. Или теми, что отработали в геймерских ПК много лет, да еще успели помайнить во времена двух прошлых майнинг-бумов.

Что касается этой троицы видеокарт - Intel Arc A380, Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT, то это наиболее бесполезное приобретение, какое только можно представить. Их игровая производительность настолько низка, что про запуск большинства новых игр можно сразу забыть, а стоимость FPS в тех новинках, что все-таки запустятся на минимальных настройках графики, будет чрезвычайно высокой. А для того, чтобы выводить картинку на монитор, ускорять воспроизведение видео и запускать старые игры достаточно купить на «Авито» GeForce GTX 1650 за 5000-6000 рублей, а не тратить 15000 рублей и более на эти бесполезные модели.

GeForce RTX 3050 в версиях 6 и 8 ГБ

Эти модели от Nvidia пользуются гораздо большей популярностью и все еще находятся на четвертом месте по популярности в сервисе Steam, уступая только мобильной и дискретной версиям видеокарты GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 3060. И покупать их сегодня новыми не стоит по той же причине, что и видеокарты выше, из-за невыгодного соотношения цены и производительности и невозможности играть в новые игры на высоких настройках графики.

Достаточным уровнем производительности для новых игр можно назвать тот, что выдает GeForce RTX 3060, а GeForce RTX 3050 8 ГБ отстает от нее на внушительные 35%. В свою очередь, GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ видеопамяти отстает от 8-гигабайтной на 20-25%, и обращать на нее внимание стоит только в том случае, если вы готовы переплатить за исполнение с пассивной системой охлаждения для бесшумного ПК. Palit GeForce RTX 3050 KalmX, похоже, единственная подобная модель на рынке.

Radeon RX 6600, Intel Arc B570, Radeon RX 7600

Эти три видеокарты выдают уже гораздо более адекватный уровень производительности за свою цену, а Intel Arc B570 может еще похвастаться 10 ГБ видеопамяти, что выгодно отличает ее на фоне засилья моделей начального и среднего уровня с 8 ГБ VRAM. Но главная проблема этих моделей в том, что GeForce RTX 5050 стоит лишь немногим дороже и предлагает не только более высокую производительность, но еще привычные для большинства геймеров фишки от Nvidia: апскейлер DLSS 4.5 и генератор кадров.

Да, цена на GeForce RTX 5050 все еще высоковата, и при любой возможности стоит добавить несколько тысяч рублей и взять GeForce RTX 5060. Но лучше немного переплатить за GeForce RTX 5050, чем купить в 2026 году Radeon RX 6600, Intel Arc B570 или Radeon RX 7600. А особенно — первые две. Так как с Radeon RX 6600 до сих пор не ясно, будет AMD поддерживать эти модели игровыми оптимизациями в драйверах или по-тихому свернет поддержку после шумихи, разразившейся в СМИ несколько месяцев назад.

Что касается Intel Arc B570, то в этой модели весьма неплохое «железо» и стоимость портят ужасно сделанные драйвера. Intel умудрилась создать такие плохо оптимизированные и проблемные драйвера, каких не было у компании AMD в худшие времена. И если в одной игре видеокарты Arc могут показывать отличные результаты, то в другой — очень низкие, а еще их пользователи жалуются на нестабильность работы ПК.

Ну а в случае с Radeon RX 7600 попросту нет никаких причин, по которым стоит выбрать именно эту модель в 2026 году. Видеопамяти мало, цена высока, качество картинки с апскейлером FSR хуже, чем с DLSS, адекватно работающего генератора кадров нет, и вдобавок присутствуют «оптимизации» в виде узкой шины памяти или всего восьми линий PCI Express для подключения.

GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060

Несмотря на то, что эта пара моделей занимает первые места по популярности среди геймеров, о чем говорит статистика сервиса Steam, покупать их новыми в 2026 году не стоит. И все дело не в том, что они сильно устарели, а в неоправданно высокой цене этих моделей в магазинах и маркетплейсах, где они до сих пор продаются массово. GeForce RTX 3060 неплохо справляется с новыми играми в разрешении 1080p и не имеет проблем с недостатком видеопамяти. Сегодня, спустя пять лет после выхода этой видеокарты в продажу, 12 ГБ VRAM стали оптимальным объемом для этого разрешения.

И если бы GeForce RTX 3060 продавалась сегодня по цене GeForce RTX 3050, многие геймеры бы крепко призадумались, какую модель выбрать — GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 5050. У GeForce RTX 4060 нет практически никаких преимуществ перед GeForce RTX 5050, которая стоит заметно дешевле. Сопоставимая производительность, одинаковый объем видеопамяти в 8 ГБ, которого уже начинает не хватать в новых играх. В плюсы GeForce RTX 4060 можно записать низкое энергопотребление, всего 115 ватт, а в минусы — наличие генератора кадров уже устаревшей версии. И переплачивать несколько тысяч за эту модель нет никакого резона, лучше купить GeForce RTX 5050, а еще лучше добавить несколько тысяч и взять GeForce RTX 5060.

GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ и Radeon RX 9060 XT 8 ГБ

Эти видеокарты в 2026 году выглядят настолько несбалансированными решениями, что выпускать их на рынок не было никакого смысла. Довольно мощные чипы, которые способны справиться со многими играми даже в разрешении 1440p, ограничены скудным объемом видеопамяти в 8 ГБ, которого мало уже даже для Full HD гейминга. Компании AMD и Nvidia так долго втюхивают геймерам объем видеопамяти в 8 ГБ, что это выглядит уже совершенно неадекватно. Через три месяца стукнет 10 лет видеокарте GeForce GTX 1070, которая была оснащена 8 ГБ видеопамяти еще в начале 2016 года.

И 8 ГБ VRAM на видеокартах GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT выглядят так же несуразно, как выглядела бы GeForce GTX 1070 в 2016 году, если бы Дженсен Хуанг оснастил бы ее даже не 4-мя, а 3-мя гигабайтами VRAM, как GeForce GTX 1060 3 ГБ. Покупать GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ и Radeon RX 9060 XT 8 ГБ нет никакого смысла, так как вы не сможете реализовать потенциал видеочипа в очень многих новых играх и вам придется снизить настройки качества графики. Получив высокий FPS на средних настройках графики, что подойдет только обладателям высокогерцовых мониторов, нетребовательных к качеству картинки, и любителям соревновательных онлайн-игр.

Итоги

Так какие же видеокарты можно рекомендовать к покупке зимой 2026 года, если столько моделей стали неоптимальным выбором? В режиме сильной экономии стоит искать GeForce RTX 5050, но нужно учитывать, что между ней и GeForce RTX 5060 в играх примерно 30% разрыв, а вот в цене они часто очень близки. И учитывая, что цены на GeForce RTX 5060 сегодня начинаются примерно с 34-35 тысяч рублей, оптимальная цена GeForce RTX 5050 — примерно 25000-26000 рублей.

Если вам нужно больше производительности, то берите GeForce RTX 5060, несмотря на недостаток видеопамяти, ее хватит для новых игр еще на несколько лет, пусть и на средних настройках графики. Следующая ступенька в производительности — GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, но только в том случае, если найдете ее заметно дешевле GeForce RTX 5070, примерно за 52000 рублей.

Radeon RX 9060 XT 16 ГБ стоит выбрать в том случае, если вам не хватает на GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, а покупать в 2026 году видеокарту с 8 ГБ VRAM вы не готовы. А для топовых ПК оптимальным выбором станут GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti, но цены на последнюю уже заметно выросли из-за кризиса на рынке чипов памяти и ОЗУ. Пишите в комментарии, какая видеокарта кажется вам наиболее оптимальным выбором?

