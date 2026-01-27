Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году

На рынке осталось всего несколько моделей видеокарт, которые можно рекомендовать к покупке, но из-за кризиса их число будет сокращаться.
[ ] для раздела Блоги
+
+

На рынке ПК-комплектующих разворачивается серьезный кризис, который может продлится несколько лет. Причина — дефицит чипов памяти, которые теперь в первую очередь идут на производство ИИ-ускорителей, и похоже, что эта сфера становится просто бездонной, способной поглотить всё, что произведут компании Micron Technology, SK Hynix и Samsung Electronics. Теперь покупка современного игрового ПК с ОЗУ DDR5 стала крайне невыгодным делом, так как за наиболее популярный в 2026 году объем оперативной памяти в 32 ГБ придется переплатить около 30000-35000 рублей по сравнению с теми ценами, что были совсем недавно, летом 2025 года.

Добавьте к этому еще и цены на SSD-накопители, выросшие в два-два с половиной раза, — это делает сборку игрового компьютера еще более затратным делом. Даже если экономить по-максимуму при его сборке, например, выбрав довольно старый процессор Core i5-12400F, всего 16 ГБ ОЗУ DDR4 и SSD-накопитель объемом 512 ГБ, то даже с видеокартой GeForce RTX 5060 такой ПК обойдется вам почти в 100000 рублей. Это мы недавно подсчитали в блоге «Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD».

реклама



Но главный удар ждет геймеров впереди, так как производство игровых видеокарт, особенно с большими объемами видеопамяти, теперь стало не слишком выгодным делом для крупнейших компаний. ИИ-ускорители приносят гораздо больше прибыли, и на наших глазах начинается третья фаза кризиса на рынке ПК-комплектующих — удорожание и дефицит видеокарт. В СМИ сообщается, что GeForce RTX 5090 уже практически невозможно купить, а такие популярные модели с 16 ГБ видеопамяти, как GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5070 Ti, уже сняты с производства и сейчас распродаются остатки этих видеокарт.

Но если посмотреть на стоимость других популярных моделей видеокарт, то видно, что она растет, и, похоже, новые линейки видеокарт GeForce RTX 5000 и Radeon RX 9000 уже никогда не достигнут рекомендованной стоимости. Но цены пока еще остаются в пределах разумных, и если вы хотели купить видеокарту в игровой ПК, то стоит поторопиться, так как ситуация может измениться скачкообразно, стоит только оскудеть складским запасам видеокарт.

реклама



Но сегодня мы будем смотреть в первую очередь не на те видеокарты, которые стоит купить, выгодных моделей с хорошим соотношением стоимости и FPS остается на рынке довольно немного, а на те, которые покупать в 2026 году не стоит. Многие активно продающиеся модели стали невыгодным приобретением не только из-за высокой стоимости, но и из-за слишком высокого энергопотребления, устаревшей архитектуры, ограничений интерфейса PCI Express, малого объема видеопамяти и плохого качества видеодрайверов.

Intel Arc A380, Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT

Если вам нужна недорогая видеокарта в бюджетный ПК взамен вышедшей из строя, и вы готовы потратить на нее 15000-20000 рублей, то вам можно посоветовать расширить бюджет, чтобы купить более производительную модель. Или отправиться на «Авито» и поискать свежую видеокарту с невысоким энергопотреблением от продавца с большим количеством хороших отзывов. Например, GeForce RTX 3050 8 ГБ, это будет довольно безопасная покупка по сравнению с более прожорливыми моделями. Или теми, что отработали в геймерских ПК много лет, да еще успели помайнить во времена двух прошлых майнинг-бумов.

Что касается этой троицы видеокарт - Intel Arc A380, Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT, то это наиболее бесполезное приобретение, какое только можно представить. Их игровая производительность настолько низка, что про запуск большинства новых игр можно сразу забыть, а стоимость FPS в тех новинках, что все-таки запустятся на минимальных настройках графики, будет чрезвычайно высокой. А для того, чтобы выводить картинку на монитор, ускорять воспроизведение видео и запускать старые игры достаточно купить на «Авито» GeForce GTX 1650 за 5000-6000 рублей, а не тратить 15000 рублей и более на эти бесполезные модели.

GeForce RTX 3050 в версиях 6 и 8 ГБ

реклама



Эти модели от Nvidia пользуются гораздо большей популярностью и все еще находятся на четвертом месте по популярности в сервисе Steam, уступая только мобильной и дискретной версиям видеокарты GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 3060. И покупать их сегодня новыми не стоит по той же причине, что и видеокарты выше, из-за невыгодного соотношения цены и производительности и невозможности играть в новые игры на высоких настройках графики.

Достаточным уровнем производительности для новых игр можно назвать тот, что выдает GeForce RTX 3060, а GeForce RTX 3050 8 ГБ отстает от нее на внушительные 35%. В свою очередь, GeForce RTX 3050 в версии с 6 ГБ видеопамяти отстает от 8-гигабайтной на 20-25%, и обращать на нее внимание стоит только в том случае, если вы готовы переплатить за исполнение с пассивной системой охлаждения для бесшумного ПК. Palit GeForce RTX 3050 KalmX, похоже, единственная подобная модель на рынке.

Radeon RX 6600, Intel Arc B570, Radeon RX 7600

реклама



Эти три видеокарты выдают уже гораздо более адекватный уровень производительности за свою цену, а Intel Arc B570 может еще похвастаться 10 ГБ видеопамяти, что выгодно отличает ее на фоне засилья моделей начального и среднего уровня с 8 ГБ VRAM. Но главная проблема этих моделей в том, что GeForce RTX 5050 стоит лишь немногим дороже и предлагает не только более высокую производительность, но еще привычные для большинства геймеров фишки от Nvidia: апскейлер DLSS 4.5 и генератор кадров.

Да, цена на GeForce RTX 5050 все еще высоковата, и при любой возможности стоит добавить несколько тысяч рублей и взять GeForce RTX 5060. Но лучше немного переплатить за GeForce RTX 5050, чем купить в 2026 году Radeon RX 6600, Intel Arc B570 или Radeon RX 7600. А особенно — первые две. Так как с Radeon RX 6600 до сих пор не ясно, будет AMD поддерживать эти модели игровыми оптимизациями в драйверах или по-тихому свернет поддержку после шумихи, разразившейся в СМИ несколько месяцев назад.

Что касается Intel Arc B570, то в этой модели весьма неплохое «железо» и стоимость портят ужасно сделанные драйвера. Intel умудрилась создать такие плохо оптимизированные и проблемные драйвера, каких не было у компании AMD в худшие времена. И если в одной игре видеокарты Arc могут показывать отличные результаты, то в другой — очень низкие, а еще их пользователи жалуются на нестабильность работы ПК.

Ну а в случае с Radeon RX 7600 попросту нет никаких причин, по которым стоит выбрать именно эту модель в 2026 году. Видеопамяти мало, цена высока, качество картинки с апскейлером FSR хуже, чем с DLSS, адекватно работающего генератора кадров нет, и вдобавок присутствуют «оптимизации» в виде узкой шины памяти или всего восьми линий PCI Express для подключения.

GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060

Несмотря на то, что эта пара моделей занимает первые места по популярности среди геймеров, о чем говорит статистика сервиса Steam, покупать их новыми в 2026 году не стоит. И все дело не в том, что они сильно устарели, а в неоправданно высокой цене этих моделей в магазинах и маркетплейсах, где они до сих пор продаются массово. GeForce RTX 3060 неплохо справляется с новыми играми в разрешении 1080p и не имеет проблем с недостатком видеопамяти. Сегодня, спустя пять лет после выхода этой видеокарты в продажу, 12 ГБ VRAM стали оптимальным объемом для этого разрешения.

И если бы GeForce RTX 3060 продавалась сегодня по цене GeForce RTX 3050, многие геймеры бы крепко призадумались, какую модель выбрать — GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 5050. У GeForce RTX 4060 нет практически никаких преимуществ перед GeForce RTX 5050, которая стоит заметно дешевле. Сопоставимая производительность, одинаковый объем видеопамяти в 8 ГБ, которого уже начинает не хватать в новых играх. В плюсы GeForce RTX 4060 можно записать низкое энергопотребление, всего 115 ватт, а в минусы — наличие генератора кадров уже устаревшей версии. И переплачивать несколько тысяч за эту модель нет никакого резона, лучше купить GeForce RTX 5050, а еще лучше добавить несколько тысяч и взять GeForce RTX 5060.

GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ и Radeon RX 9060 XT 8 ГБ

Эти видеокарты в 2026 году выглядят настолько несбалансированными решениями, что выпускать их на рынок не было никакого смысла. Довольно мощные чипы, которые способны справиться со многими играми даже в разрешении 1440p, ограничены скудным объемом видеопамяти в 8 ГБ, которого мало уже даже для Full HD гейминга. Компании AMD и Nvidia так долго втюхивают геймерам объем видеопамяти в 8 ГБ, что это выглядит уже совершенно неадекватно. Через три месяца стукнет 10 лет видеокарте GeForce GTX 1070, которая была оснащена 8 ГБ видеопамяти еще в начале 2016 года.

И 8 ГБ VRAM на видеокартах GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT выглядят так же несуразно, как выглядела бы GeForce GTX 1070 в 2016 году, если бы Дженсен Хуанг оснастил бы ее даже не 4-мя, а 3-мя гигабайтами VRAM, как GeForce GTX 1060 3 ГБ. Покупать GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ и Radeon RX 9060 XT 8 ГБ нет никакого смысла, так как вы не сможете реализовать потенциал видеочипа в очень многих новых играх и вам придется снизить настройки качества графики. Получив высокий FPS на средних настройках графики, что подойдет только обладателям высокогерцовых мониторов, нетребовательных к качеству картинки, и любителям соревновательных онлайн-игр.

Итоги

Так какие же видеокарты можно рекомендовать к покупке зимой 2026 года, если столько моделей стали неоптимальным выбором? В режиме сильной экономии стоит искать GeForce RTX 5050, но нужно учитывать, что между ней и GeForce RTX 5060 в играх примерно 30% разрыв, а вот в цене они часто очень близки. И учитывая, что цены на GeForce RTX 5060 сегодня начинаются примерно с 34-35 тысяч рублей, оптимальная цена GeForce RTX 5050 — примерно 25000-26000 рублей.

Если вам нужно больше производительности, то берите GeForce RTX 5060, несмотря на недостаток видеопамяти, ее хватит для новых игр еще на несколько лет, пусть и на средних настройках графики. Следующая ступенька в производительности — GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, но только в том случае, если найдете ее заметно дешевле GeForce RTX 5070, примерно за 52000 рублей.

Radeon RX 9060 XT 16 ГБ стоит выбрать в том случае, если вам не хватает на GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, а покупать в 2026 году видеокарту с 8 ГБ VRAM вы не готовы. А для топовых ПК оптимальным выбором станут GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti, но цены на последнюю уже заметно выросли из-за кризиса на рынке чипов памяти и ОЗУ. Пишите в комментарии, какая видеокарта кажется вам наиболее оптимальным выбором?

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три публикации в моём блоге:

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть

Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода

Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Добавить в закладки

Теги

видеокарты цены кризис озу видеопамять
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
32
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
16
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
3
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
На спутниковых снимках замечен прогресс Китая в строительстве авианосца с ядерной силовой установкой
+
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
2
ТАСС: Мошенники заставляют продавать квартиры под предлогом защиты от рейдеров
3
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
11
MWM: Китай заменяет российские системы на отечественные в ходе модернизации эсминцев Type 051C
1
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
+
AMD подтвердила существование процессора Ryzen 9 9950X3D2
1
Microsoft сообщает о проблеме с загрузкой некоторых ПК после установки KB5074109 для Windows 11
5
Гендиректор Intel подтвердил выход процессоров Nova Lake в конце 2026 года
7
Новая мошенническая схема: Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом поимки преступника
1
Моддер превратил PlayStation 4 Slim в портативную игровую консоль
1
FT: Саудовская Аравия сокращает проект Neom по строительству города будущего
+
В Китае продемонстрировали дрон-снайпер для стрельбы до 100 метров
2
Tom's Hardware утверждает — AMD Ryzen 7 9850X3D может сэкономить при сборке ПК во время кризиса ОЗУ
+
VIK-on: В России растёт спрос на услугу увеличения памяти на видеокартах GeForce RTX 4090
+
WSJ: Высокопоставленного генерала Китая обвиняют в передаче США информации о ядерном оружии
1
Windows 11 перестала загружаться у некоторых пользователей после январского обновления
3

Популярные статьи

Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
27
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
1
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
+
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
4
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
+

Сейчас обсуждают

Китя.
15:04
Этот разъем 12пин горит реже чем процессоры 9800х3d еще мать с собой забирает.
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
Евгений Васютин
14:48
скажи что он новый и с гарантией. Собран здесь и сейчас, а не до начала пандемии
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
randomXP
14:41
На б/у компонентах - легко. Есть нюанс - оно в добавок у меня в наличии на полке лежало, но цену глянул на Авито, прежде чем писать.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Китя.
14:31
Это тот блогер который процессоры амд сжигает.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
fromkeila
14:27
Уважаемо.
Apple выпустила обновление iOS 12.5.8 для 13-летнего iPhone 5s и 12-летнего iPhone 6
AleksK
14:24
В 500 ты тут никак не впишешься
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Китя.
14:22
Глядь дороже и хуже хех. https://rutube.ru/video/842030eebd59ca9d497084a88582a4f5/?ysclid=mkwidfdi0161292367
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Dimon1996
14:18
Что за слоупоки там сидят в этом wcctech?
WCCFTech прогнозирует дефицит NAND и резкий рост цен на SSD
Dimon1996
14:13
Удивляюсь, что кто-то до сих пор ведется на подобную хрень
Новая мошенническая схема: Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом поимки преступника
UzBas
14:12
Кошмарный коннектор. Когда уже его спишут на свалку истории как недоразумение?
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter