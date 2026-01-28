В тестировании использовалась видеокарта Radeon RX 6700 XT 12 ГБ

В связи с заметным ростом стоимости оперативной памяти геймеры, рассчитывающие увеличить объём ОЗУ, задумались относительно целесообразности данной затеи, а свежее видео, опубликованное YouTube-каналом NJ Tech, может дать ответ на этот вопрос.

Источник фото: Thermaltake

Эксперт протестировал ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и видеокартой Radeon RX 6700 XT 12 ГБ, с двумя наборами оперативной памяти — 2x8 ГБ и 4x8 ГБ DDR4-3600 CL14. Тестирование проводилось в разрешении 1080p на Windows 11 25H2. В нескольких играх сборка, снабжённая 32 ГБ ОЗУ, обеспечила более высокие показатели средней частоты кадров по сравнению с системой, оснащённой 16 ГБ, в частности:

в Marvel Rivals (средние настройки качества графики) — на 32%

(средние настройки качества графики) — на 32% в Hogwarts Legacy (качество графики Ultra, без RT, высокие настройки TAA) — на 13%

(качество графики Ultra, без RT, высокие настройки TAA) — на 13% в ARC Raiders (качество графики Epic) — на 2%

При этом в остальных играх, в том числе Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, PUBG: Battlegrounds, Horizon Zero Dawn Remastered, The Outer Worlds 2 и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered разница в fps между ПК с 16 и 32 ГБ была минимальной или не наблюдалась вообще.

