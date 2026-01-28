Злоумышленники придумали новый метод получения доступа к чужим аккаунтам на «Госуслугах», выдавая себя за сотрудников службы судебных приставов и говоря о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД

Новости о том, что злоумышленники изобрели очередной способ обмануть своих жертв в интернете, появляются едва ли не ежедневно. Очередным таким способом является звонок жертве, которой говорят о наличии неоплаченного штрафа от ГИБДД и о крупных пенях. Чтобы убедить в этом, мошенники предлагают посетить личный кабинет на портале «Госуслуги», попутно прося назвать приходящий в СМС код доступа.

Может быть интересно

На этом первая часть мошеннической схемы заканчивается, и начинается второй этап. Следующий звонок происходит якобы от сотрудников ФСБ или Росфинмониторинга. Жертве говорят, что переданный код и пароль из СМС позволили злоумышленникам получить доступ к её персональным данным. Пугая потерей денежных средств и обещая задержать мошенников, жертве предлагают снять деньги и перевести на якобы безопасный счёт.

Естественно, ничего из этого делать не следует, если нет желания остаться без денег и дать посторонним доступ к личному кабинету на «Госуслугах». В подобных случаях следует всегда помнить о том, что коды из СМС нельзя называть никому.