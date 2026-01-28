На CES 2026 Дженсен Хуанг превратил презентацию нового GPU Vera Rubin в многослойную шутку для избранных. Огромная капитализация Nvidia, строительство гигантских дата-центров, потребление колоссальных объемов воды и электроэнергии — социальные конфликты между людьми и корпорациями. Пара фраз на сцене и глобальное переформатирование всего сущего. А рядом появился Microslop — то ли мем, то ли отображение действительности.

Шутки от Дженсена Хуанга на CES 2026

Не все могут понять глубину и многослойность шуток главы самой дорогой корпорации в мире. На презентации своего лучшего изделия NVIDIA Vera Rubin было много слов про охлаждение нового оборудования. Настолько много, что акции крупнейших компаний, производящих системы охлаждения, обвалились.

Но это только половина шутки, так как Дженсен Хуанг похвастался, что стойки для демонстрации привёз вместе с 2,5 тоннами воды из Калифорнии. В наших краях пасхалка не до конца понятна.

Финансовая сторона бума искусственного интеллекта

Данный вопрос регулярно всплывает в новостных заголовках. Люди любят обсуждать чужие виртуальные деньги и объёмы инвестиций. Но большинство пользователей в принципе не понимает масштабы происходящего. Сотни миллиардов, триллионы, махинации, перетурбации и прочие телодвижения. Обычный человек физически не может представить, что означает $5 трлн капитализации Nvidia. Это просто число без осознания масштаба. В этом и заключается основная проблема происходящего.

Если переводить цифры в золото — это около 30 000 тонн.

Общий объём золотых резервов всех стран мира, вместе взятых, — около 36 000 тонн.

Общий объём золотых резервов США — около 8200 тонн.

Это лишь вершина айсберга, потому что магия заключается в физическом воплощении виртуальных цифр в реальных постройках.

Инфраструктурные объекты и дата-центры

К 2030 году планируется построить около 3000 дата-центров на территории США. Ещё одна обычная цифра на бумаге, которую не воспринимают рядовые читатели.

Нужно немного больше подробностей. Нашёл старую новость, ещё до старта бума, но с намёками на происходящее. Одна из корпораций планирует построить 5 комплексов с потреблением около 1,2 ГВт энергии каждый, с возможностью расширения.

реклама





А теперь представьте, что подобных сооружений будет около 3000 штук. Конечно, в новости одни из самых крупных, но суммарное потребление всех дата-центров, планируемых к строительству в ближайшие 5 лет, оценивается в 100–110 ГВт.

Для обычного читателя это снова цифры на бумаге без понимания масштаба. Для осознания: США — одна из крупнейших стран с ядерной энергетикой, и по состоянию на 2020 год все её атомные электростанции вместе взятые давали около 93 ГВт энергии.

То есть буквально за 5 лет в Америке введут в эксплуатацию объекты, которые съедят мощности всех атомных станций вместе взятых.

Американские домохозяйства и инфраструктура страны

Есть простой закон спроса и предложения. Чем выше спрос, тем выше стоимость. Прямо сейчас спрос на электроэнергию в Америке вырастет до вселенских масштабов, а вместе с ним и цена киловатт. Не на пару процентов, а в разы.

У местного населения есть выбор. Разрешить строительство огромных комплексов с непонятными перспективами и начать платить заметно больше за электричество. Либо выйти на протесты и остановить «инвестиционный проект». Вариант постройки дополнительной атомной электростанции в шаговой доступности никто не рассматривает.

Многослойная шутка Дженсена Хуанга про воду

Помимо электроэнергии, для работы огромных вычислительных центров требуются колоссальные объёмы воды для охлаждения. В отличие от электричества, которое можно относительно быстро перекинуть из одного штата в другой, доступ к чистой питьевой воде сильно ограничен в большинстве регионов США. Это дорогой и стратегический ресурс. Во многих местах ощущается явный дефицит, и цена на питьевую воду значительно выше нормы.

Местные активисты стоят жёстко против строительства огромных комплексов, потребляющих крайне редкий и дорогой ресурс. Хуанг подшутил над этой особенностью и сообщил, что воду для стоек не брал на месте, а привез с собой из пустынного штата. А вы говорите, он не умеет в юмор.

Активисты против строительства огромных прожорливых комплексов по соседству

Пока обычные люди в интернете обсуждают огромные суммы в виртуальных мирах, параллельно идёт грандиозная стройка. Марк Цукерберг пообещал построить сердце своей империи размером с Манхэттен. Это не просто «домики» — это гигантские комплексы в сотни и тысячи гектар.

Подобные структуры нельзя возводить далеко в пустыне, так как нужен доступ к полноценным ресурсам и готовой инфраструктуре. Строить всю обвязку с нуля непомерно дорого.

Местное население категорически против делиться имеющимся и платить повышенные тарифы.

Обращение Сатьи Наделлы к гражданам страны

Всё выше сказанное — лишь часть происходящего, выступающая прелюдией к событиям 13 января 2026 года. Именно в этот день Сатья Наделла выступил с обращением к народу под заголовком «Создание инфраструктуры искусственного интеллекта, ориентированной на сообщество».

Данный пост произвёл эффект разорвавшейся петарды. Жесточайший триггер, что объединил огромные массы американцев против одной из крупнейших корпораций в мире.

Microslop в историю войдёт в одном ряду с Me Too, Black Lives Matter, Labor Movement и прочими.

Релиз Windows 11

С этой операционной системой Microsoft коренным образом пересмотрела свои приоритеты и ценности. Теперь система создана не для пользователей, а для корпораций, что доят стадо. Продажа личных данных третьим лицам, встроенная реклама, привязка к облачным сервисам, жёсткая телеметрия, искусственные ограничения по железу. Новая система больше не пытается угодить пользователям. Регулярные ошибки, сбои, нестабильная работа. Крупной корпорации больше не интересно, сколько приносят денег обычные люди — контракты с другими компаниями стоят в приоритете.

Увольнения в Microsoft с 2021 по 2025 год

После пандемии многие корпорации сократили штат сотрудников, но в Microsoft удалось выделиться на их фоне. Сокращению подверглись около 42 000 сотрудников, или 18% общей численности. По слухам, на 2026 год запланировано сокращение ещё около 20 000 работников.

Сатья Наделла последние два года активно продвигает искусственный интеллект как инструмент для оптимизации расходов. Новые возможности и видение будущего.

На фоне дичайших зверств и скотского отношения к обычным гражданам глава Microsoft обращается со сладкими речами. Вчера всех увольняли и наплевательски эксплуатировали, а сегодня просят пойти на уступки и дать разрешение на строительство.

Пять шагов единения Microsoft и обычных граждан

Сатья Наделла выступил с обращением к нации и дал развёрнутый план действий. Пообещал компенсировать все траты на воду и электроэнергию. Помочь с созданием новых рабочих мест. Помочь в обучении обращению с ИИ. Поддерживать школы и детские сады. Содействовать местному населению в стремлении к улучшению жизни. Не брать деньги из местного бюджета для компенсации инвестиционных льгот.

И тут Остапа понесло…

У корпорации в последние годы появилось много недоброжелателей, особенно среди молодых и активных IT-специалистов, с их сленгом и специфической формой общения. Первый феноменальный скачок упоминания Microslop в контексте Microsoft был после CES 2026, где дяди в дорогих костюмах продвигали своё видение индустрии, но он касался узкого и активного круга лиц в моменте.





После обращения главы Microsoft формулировка чётко зафиксировалась в языке обычных пользователей, далёких от индустрии.

Не плюй в колодец, пригодится воды напиться

Пока все события происходят в виртуальном мире и обычных граждан не спрашивают об их желаниях, корпорации творят всё, что им заблагорассудится. Имея монополии во многих сферах, структуры думают исключительно о своих интересах и потребностях. В 2026 году в мире происходят радикальные перемены. Кто первым сможет закончить обновление своей инфраструктуры, тот выйдет победителем в самой дорогой гонке. И в этот момент виртуальный мир врывается в дома обычных граждан, где они являются главной действующей силой.

Microslop — это ярчайшее и самое точное описание корпорации Microsoft. На протяжении многих лет она умело манипулировала окружающими и продавливала собственные решения по всем важным направлениям. Наступил момент, когда нужно отвечать за свои поступки, за косяки и принуждение, за навязывание и увольнения. В последние годы Microsoft вела антипотребительскую политику, и теперь пришёл час расплаты.