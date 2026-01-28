Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ

Большие корпорации обожают рассуждать о будущем, но редко говорят, почему обычным гражданам приходится платить всё больше и больше
[ ] для раздела Блоги
+
+

На CES 2026 Дженсен Хуанг превратил презентацию нового GPU Vera Rubin в многослойную шутку для избранных. Огромная капитализация Nvidia, строительство гигантских дата-центров, потребление колоссальных объемов воды и электроэнергии — социальные конфликты между людьми и корпорациями. Пара фраз на сцене и глобальное переформатирование всего сущего. А рядом появился Microslop — то ли мем, то ли отображение действительности.

реклама



Шутки от Дженсена Хуанга на CES 2026

Не все могут понять глубину и многослойность шуток главы самой дорогой корпорации в мире. На презентации своего лучшего изделия NVIDIA Vera Rubin было много слов про охлаждение нового оборудования. Настолько много, что акции крупнейших компаний, производящих системы охлаждения, обвалились.

реклама



Но это только половина шутки, так как Дженсен Хуанг похвастался, что стойки для демонстрации привёз вместе с 2,5 тоннами воды из Калифорнии. В наших краях пасхалка не до конца понятна.

Финансовая сторона бума искусственного интеллекта

Данный вопрос регулярно всплывает в новостных заголовках. Люди любят обсуждать чужие виртуальные деньги и объёмы инвестиций. Но большинство пользователей в принципе не понимает масштабы происходящего. Сотни миллиардов, триллионы, махинации, перетурбации и прочие телодвижения. Обычный человек физически не может представить, что означает $5 трлн капитализации Nvidia. Это просто число без осознания масштаба. В этом и заключается основная проблема происходящего.

  • Если переводить цифры в золото — это около 30 000 тонн.
  • Общий объём золотых резервов всех стран мира, вместе взятых, — около 36 000 тонн.
  • Общий объём золотых резервов США — около 8200 тонн.

Это лишь вершина айсберга, потому что магия заключается в физическом воплощении виртуальных цифр в реальных постройках.

реклама



Инфраструктурные объекты и дата-центры

К 2030 году планируется построить около 3000 дата-центров на территории США. Ещё одна обычная цифра на бумаге, которую не воспринимают рядовые читатели.

Нужно немного больше подробностей. Нашёл старую новость, ещё до старта бума, но с намёками на происходящее. Одна из корпораций планирует построить 5 комплексов с потреблением около 1,2 ГВт энергии каждый, с возможностью расширения.

реклама



А теперь представьте, что подобных сооружений будет около 3000 штук. Конечно, в новости одни из самых крупных, но суммарное потребление всех дата-центров, планируемых к строительству в ближайшие 5 лет, оценивается в 100–110 ГВт.

Для обычного читателя это снова цифры на бумаге без понимания масштаба. Для осознания: США — одна из крупнейших стран с ядерной энергетикой, и по состоянию на 2020 год все её атомные электростанции вместе взятые давали около 93 ГВт энергии.

То есть буквально за 5 лет в Америке введут в эксплуатацию объекты, которые съедят мощности всех атомных станций вместе взятых.

Американские домохозяйства и инфраструктура страны

Есть простой закон спроса и предложения. Чем выше спрос, тем выше стоимость. Прямо сейчас спрос на электроэнергию в Америке вырастет до вселенских масштабов, а вместе с ним и цена киловатт. Не на пару процентов, а в разы.

У местного населения есть выбор. Разрешить строительство огромных комплексов с непонятными перспективами и начать платить заметно больше за электричество. Либо выйти на протесты и остановить «инвестиционный проект». Вариант постройки дополнительной атомной электростанции в шаговой доступности никто не рассматривает.

Многослойная шутка Дженсена Хуанга про воду

Помимо электроэнергии, для работы огромных вычислительных центров требуются колоссальные объёмы воды для охлаждения. В отличие от электричества, которое можно относительно быстро перекинуть из одного штата в другой, доступ к чистой питьевой воде сильно ограничен в большинстве регионов США. Это дорогой и стратегический ресурс. Во многих местах ощущается явный дефицит, и цена на питьевую воду значительно выше нормы.

Местные активисты стоят жёстко против строительства огромных комплексов, потребляющих крайне редкий и дорогой ресурс. Хуанг подшутил над этой особенностью и сообщил, что воду для стоек не брал на месте, а привез с собой из пустынного штата. А вы говорите, он не умеет в юмор.

Активисты против строительства огромных прожорливых комплексов по соседству

Пока обычные люди в интернете обсуждают огромные суммы в виртуальных мирах, параллельно идёт грандиозная стройка. Марк Цукерберг пообещал построить сердце своей империи размером с Манхэттен. Это не просто «домики» — это гигантские комплексы в сотни и тысячи гектар.

Подобные структуры нельзя возводить далеко в пустыне, так как нужен доступ к полноценным ресурсам и готовой инфраструктуре. Строить всю обвязку с нуля непомерно дорого.

Местное население категорически против делиться имеющимся и платить повышенные тарифы.

Обращение Сатьи Наделлы к гражданам страны

Всё выше сказанное — лишь часть происходящего, выступающая прелюдией к событиям 13 января 2026 года. Именно в этот день Сатья Наделла выступил с обращением к народу под заголовком «Создание инфраструктуры искусственного интеллекта, ориентированной на сообщество».

Данный пост произвёл эффект разорвавшейся петарды. Жесточайший триггер, что объединил огромные массы американцев против одной из крупнейших корпораций в мире.

Microslop в историю войдёт в одном ряду с Me Too, Black Lives Matter, Labor Movement и прочими.

Релиз Windows 11

С этой операционной системой Microsoft коренным образом пересмотрела свои приоритеты и ценности. Теперь система создана не для пользователей, а для корпораций, что доят стадо. Продажа личных данных третьим лицам, встроенная реклама, привязка к облачным сервисам, жёсткая телеметрия, искусственные ограничения по железу. Новая система больше не пытается угодить пользователям. Регулярные ошибки, сбои, нестабильная работа. Крупной корпорации больше не интересно, сколько приносят денег обычные люди — контракты с другими компаниями стоят в приоритете.

Увольнения в Microsoft с 2021 по 2025 год

После пандемии многие корпорации сократили штат сотрудников, но в Microsoft удалось выделиться на их фоне. Сокращению подверглись около 42 000 сотрудников, или 18% общей численности. По слухам, на 2026 год запланировано сокращение ещё около 20 000 работников.

Сатья Наделла последние два года активно продвигает искусственный интеллект как инструмент для оптимизации расходов. Новые возможности и видение будущего.

На фоне дичайших зверств и скотского отношения к обычным гражданам глава Microsoft обращается со сладкими речами. Вчера всех увольняли и наплевательски эксплуатировали, а сегодня просят пойти на уступки и дать разрешение на строительство.

Пять шагов единения Microsoft и обычных граждан

Сатья Наделла выступил с обращением к нации и дал развёрнутый план действий. Пообещал компенсировать все траты на воду и электроэнергию. Помочь с созданием новых рабочих мест. Помочь в обучении обращению с ИИ. Поддерживать школы и детские сады. Содействовать местному населению в стремлении к улучшению жизни. Не брать деньги из местного бюджета для компенсации инвестиционных льгот.

И тут Остапа понесло…

У корпорации в последние годы появилось много недоброжелателей, особенно среди молодых и активных IT-специалистов, с их сленгом и специфической формой общения. Первый феноменальный скачок упоминания Microslop в контексте Microsoft был после CES 2026, где дяди в дорогих костюмах продвигали своё видение индустрии, но он касался узкого и активного круга лиц в моменте.


После обращения главы Microsoft формулировка чётко зафиксировалась в языке обычных пользователей, далёких от индустрии.

Не плюй в колодец, пригодится воды напиться

Пока все события происходят в виртуальном мире и обычных граждан не спрашивают об их желаниях, корпорации творят всё, что им заблагорассудится. Имея монополии во многих сферах, структуры думают исключительно о своих интересах и потребностях. В 2026 году в мире происходят радикальные перемены. Кто первым сможет закончить обновление своей инфраструктуры, тот выйдет победителем в самой дорогой гонке. И в этот момент виртуальный мир врывается в дома обычных граждан, где они являются главной действующей силой.

Microslop — это ярчайшее и самое точное описание корпорации Microsoft. На протяжении многих лет она умело манипулировала окружающими и продавливала собственные решения по всем важным направлениям. Наступил момент, когда нужно отвечать за свои поступки, за косяки и принуждение, за навязывание и увольнения. В последние годы Microsoft вела антипотребительскую политику, и теперь пришёл час расплаты.

Добавить в закладки

Теги

васютин vera rubin gpu энергопотребление ии jensen huang шутки microsoft microslop nvidia ces 2026 дата-центры сша 2030 сатья наделла обращение
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
8
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
32
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Китай заменяет российские системы на отечественные в ходе модернизации эсминцев Type 051C
1
«Ростсельмаш» в начале года нарастил темп производства сельскохозяйственной техники
+
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
+
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
4
В США открывают новый завод по производству двигателей для АПЛ Columbia
+
РИА Новости: Минобороны представило гусеничные роботизированные комплексы «Варан» и «Курьер»
+
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
1
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
2
Импортозамещённые SJ-100 и Ил-114-300 прибыли в город Хайдарабад для участия в выставке Wings India
+
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
2
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
4
В Тибете обнаружены принадлежавшие правителю Туюйхунь позолоченные доспехи возрастом 1200 лет
+
VIK-on: В России растёт спрос на услугу увеличения памяти на видеокартах GeForce RTX 4090
+
«АвтоВАЗ» показал кадры криоиспытаний Lada Vesta 2026
1
Opex360: Франция не сможет обеспечить топливом свои вооружённые силы в случае военного конфликта
+
Найден способ восстановить работу перепрошитых смартфонов Xiaomi после неудачного апдейта HyperOS 3
+
Обновление Windows 11 KB5074109 снижает производительность и стабильность игр на картах NVIDIA
+
Учёные обнаружили муравья возрастом около 40 млн лет в куске янтаря из коллекции Гёте
+
В России ведётся разработка локомотива с ядерной силовой установкой
+
MLID: процессоры Intel Panther Lake могут сделать не нужными бюджетные видеокарты NVIDIA
+

Популярные статьи

Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
23
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
13
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
6
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
15
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
2
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
8
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
+
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
+

Сейчас обсуждают

Dentarg
14:17
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Китя.
14:10
Память хотел купить (24Gbx2) 8200Mhz цена была 16т.р. а сейчас 55т.р.
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Chihonya
14:08
Я думаю это только начало роста цен....
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Jack00761
14:08
Почему то название игры напомнило анекдот про Фублю... Пересказывать не буду- найдете сами;-)
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
Chimbal penetrator
14:06
А мне достаточно почитать ваши комменты,бот Чимбала.Мне не нужно что то писАть.За 300 рублей, что он себе зарабатывает на дошик и интернет.Вся его цель -вызвать срач и поднять комменты тут.Именно для ...
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Китя.
14:04
Хоть успел апгреиднутся. Сейчас уже поздняк метаться.
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
fromkeila
14:03
Через год будете кусать локти , что не купили сейчас, по дешёвке.
Wccftech: RTX 5060 Ti 16 ГБ быстро теряет популярность среди покупателей из-за роста цен
ExtenZ
13:54
эфир, при 2200ватт только системма? ой вэй Изя!
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Chimbal penetrator
13:52
У вас у самого мозгов нет и небыло.Он в любом дистрибутиве фоторужье использует.Ибо у него мозгов нет сделать скриншот экрана.Сто раз о том писали.Ваша задача смотрю его кривые статейки обелять..Смотр...
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Chihonya
13:46
Китяй, так привыкай, отпили у себя лишние 8 гиг, отдай нуждающимся))))
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter