This_is_the_way
В Тибете обнаружены принадлежавшие правителю Туюйхунь позолоченные доспехи возрастом 1200 лет
Эта первое материальное подтверждение легенд о «золотых доспехах» эпохи Тан, известных ранее лишь по поэтическим строкам.

Археологи подтвердили подлинность золотых доспехов, которые ранее считались мифом. Находка была сделана в 2018 году в гробнице Сюэвэй №1 в уезде Дулань (провинция Цинхай), но её изучение заняло несколько лет. Изначально фрагменты, сильно пострадавшие от грабителей и времени, ошибочно приняли за бронзовые. После тщательной работы специалисты установили, что пластины являются золочёными, а их возраст составляет около 1200 лет.

Реставрация велась методом разборки на отдельные элементы с их последующей каталогизацией, очисткой и консервацией. Этот процесс позволил воссоздать целостный облик доспехов. Гробница была идентифицирована как захоронение правителя государства Туюйхунь, которое находилось на западных рубежах Китая в эпоху Тан и контролировало часть Шёлкового пути.

Визуальная реконструкция доспехов. Источник: https://www.scmp.com/

Обнаруженный комплект является первым и пока единственным материальным свидетельством существования так называемых «золотых доспехов», многократно описанных в поэзии эпохи Тан. Например, стихи Ван Чанлина содержат строки о «золотых доспехах, истёртых в боях сто раз». До этой находки подобные описания считались художественным преувеличением.

Фото с процессов раскопок. Источник: https://www.scmp.com/

В работе над артефактами применялись современные технологии: 3D-сканирование, микроскопия, методы виртуальной и дополненной реальности. Это позволило точно восстановить утраченные фрагменты и создать цифровые реконструкции. Китайская академия общественных наук отметила, что такой подход был критически важен из-за сильной деградации объектов.

Помимо доспехов правителя, в гробнице были найдены и другие ценные предметы: лакированные конские доспехи с золочёной окантовкой, а также лакированный поднос для винограда с инкрустацией золотом и серебром в характерном стиле эпохи Тан. 

Источник: popularmechanics.com
Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
16:35
У меня в ванной живет крокодил. Мы говорим про редкие исключения или массовый рынок в десятки миллионов устойств? Что околесицу вы несете?
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
OgoGoLog
16:19
Упс, ещё один аргумент консольщиков улетел в трубу. Выйти в ноль перепродав диск после релиза и одновременно играть в первый день не получится.
Видеоигра Grand Theft Auto 6 может поступить в продажу только в цифровом виде
OgoGoLog
16:14
Все компоненты везут сейчас по серому.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
randomXP
15:58
Новый и с гарантией? СтимМашин к нам привезут по серому, какая на него гарантия будет, от кого? В лучшем случае от магазина, который продал, но тогда там и наценка на него будет приличной.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
wooopggabg
15:38
Странновата логика. Если дорожает память, то чтобы удержать цену для потребителя логично ставить более дешёвые другие компоненты. А тут как раз медиатек со старыми моделями. Ну а срок окупаемости новы...
WCCFTech: MediaTek пострадает от кризиса памяти сильнее всех производителей чипсетов
3vova1vova2
15:37
а если собирать смысл собирать на 4060? тогда уж 5060, даже из б.у.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Зю
15:20
Просто архитектура Интела сделает производительность уровня АМД только с трёхкратным увеличением ТДП.
Intel не планирует создавать APU с графикой уровня Ryzen AI Max Strix Halo
Китя.
15:04
Этот разъем 12пин горит реже чем процессоры 9800х3d еще мать с собой забирает.
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
Евгений Васютин
14:48
скажи что он новый и с гарантией. Собран здесь и сейчас, а не до начала пандемии
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
randomXP
14:41
На б/у компонентах - легко. Есть нюанс - оно в добавок у меня в наличии на полке лежало, но цену глянул на Авито, прежде чем писать.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter