Эта первое материальное подтверждение легенд о «золотых доспехах» эпохи Тан, известных ранее лишь по поэтическим строкам.

Археологи подтвердили подлинность золотых доспехов, которые ранее считались мифом. Находка была сделана в 2018 году в гробнице Сюэвэй №1 в уезде Дулань (провинция Цинхай), но её изучение заняло несколько лет. Изначально фрагменты, сильно пострадавшие от грабителей и времени, ошибочно приняли за бронзовые. После тщательной работы специалисты установили, что пластины являются золочёными, а их возраст составляет около 1200 лет.

Реставрация велась методом разборки на отдельные элементы с их последующей каталогизацией, очисткой и консервацией. Этот процесс позволил воссоздать целостный облик доспехов. Гробница была идентифицирована как захоронение правителя государства Туюйхунь, которое находилось на западных рубежах Китая в эпоху Тан и контролировало часть Шёлкового пути.

Визуальная реконструкция доспехов. Источник: https://www.scmp.com/

Обнаруженный комплект является первым и пока единственным материальным свидетельством существования так называемых «золотых доспехов», многократно описанных в поэзии эпохи Тан. Например, стихи Ван Чанлина содержат строки о «золотых доспехах, истёртых в боях сто раз». До этой находки подобные описания считались художественным преувеличением.

Фото с процессов раскопок. Источник: https://www.scmp.com/

В работе над артефактами применялись современные технологии: 3D-сканирование, микроскопия, методы виртуальной и дополненной реальности. Это позволило точно восстановить утраченные фрагменты и создать цифровые реконструкции. Китайская академия общественных наук отметила, что такой подход был критически важен из-за сильной деградации объектов.

Помимо доспехов правителя, в гробнице были найдены и другие ценные предметы: лакированные конские доспехи с золочёной окантовкой, а также лакированный поднос для винограда с инкрустацией золотом и серебром в характерном стиле эпохи Тан.