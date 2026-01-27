Открытый проект Clawdbot от разработчика Петерa Штайнбергера стал вирусным в техно-среде и резко в США поднял спрос на Mac mini.

В англоязычных лентах последние дни одно и то же: скриншоты с Clawdbot, фото стопок Mac mini и истории о том, как бот тихо отбирает работу у людей. На GitHub у проекта уже тысячи звезд, а вокруг него быстро нарастает слой гайдов и кейсов.

Clawdbot задумывался как личный «кибер-дворецкий» автора - отставным программистом Питером Штайнбергером (Peter Steinberger), с полным доступом к компьютерам, сообщениям и умному дому. Сейчас его ставят на Mac mini, старые ноутбуки, иногда на Raspberry Pi, а при желании — на дешевый VPS. По сути, это локальный агент, который вызывает крупные модели вроде Claude и ChatGPT, но сам хранит настройки и память в виде обычных папок и Markdown‑файлов.

Хотя для настройки необходимы некоторые технические знания (например, с использованием командных строк), процесс упрощается. Он позиционируется как мощный, саморазвивающийся персональный агент, который действует больше как интегрированный помощник, живущий в вашей цифровой жизни, по сравнению с реактивной природой ChatGPT или Siri.

При этом бот не ограничивается ответами в чате. Он умеет запускать скрипты, настраивать крон‑задачи, поднимать MCP‑серверы, собирать рассылки, писать код и управлять устройствами умного дома. Разработчики уже используют его для ведения семейного бизнеса, автоматизации почты, анализа соцсетей и даже для того, чтобы заменить платные сценарии на базе Zapier собственными скриптами на Mac mini.

Главный мем в Кремниевой долине — это уже не новый стартап, а стопка Mac mini, которые гоняют Clawdbot без перерыва. Стартапы собирают целые шкафы таких «работников», а в американских магазинах местами не найти Mac mini.