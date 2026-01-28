Землеройно-транспортная машина идёт под индексом D25H. Впереди — заводские испытания.

Компания UMG сообщила о том, что входящее в её состав предприятие «Челябинские строительно-дорожные машины» выпустило опытный образец 24-тонного бульдозера с индексом D25H. В задачу опытного образца входит прохождение заводских испытаний, после которых предприятие перейдёт к серийному производству данного вида техники.

Может быть интересно

Источник изображения: UMG.

Как дополнили в UMG, бульдозер D25H относится к 15 тяговому классу, оснащается двигателем ЯМЗ 536 мощностью 176 кВт и обладает повышенной производительностью в сравнении с ранее выпускавшимися моделями такого же класса.

Бульдозер оснащён гидростатической трансмиссией, позволяющей осуществлять разворот на месте, электронным щитком приборов, удобными с эргономической точки зрения органами управления и прочими сугубо узко специализированными решениями, повышающими производительность, универсальность и удобство использования машины.

Отметим, что без бульдозеров немыслимы практически никакие земляные и дорожные работы, а в условиях, когда поставки техники от привычных западных производителей прерваны ими в одностороннем порядке, другого выхода, кроме как разрабатывать и производить собственную спецтехнику, у России нет.