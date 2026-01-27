Современные компьютеры производительны и функциональны, но проживут ли они 20-30 лет? Вопрос интересный, особенно учитывая, что современные процессоры порой могут деградировать за считанные месяцы использования, если не повезёт с экземпляром. Технологический процесс всё уменьшается, а вместе с ним порой и ресурс произведённой электроники. Да и не стоит забывать про вредоносные технологии DRM, так и стремящихся лишить пользователей контроля над купленными устройствами.

Сейчас невозможно точно сказать, как долго проживёт современная электроника, особенно при наличии вредоносных DRM технологий. Но можно точно сказать, что старые компьютеры способны жить десятилетиями, принося реальную пользу своим пользователям.

Одного из таких долгожителей в мире персональных компьютеров мы сейчас будем рассматривать. В основе у нас AM2+ системная плата ECS NFORCE9M-A, жёсткий диск на 500 гигабайт, блок питания на 500 Вт, видеокарта NVIDIA GeForce 9600 GT и один модуль памяти DDR2.

Однако включать это добро мы не будем. Ведь при визуальном осмотре обнаружился вспухший конденсатор на системной плате. В старой электронике используются преимущественно электролитические конденсаторы. Довольно много конденсаторов способны прожить даже 50 лет без значительной потери своих изначальных характеристик. Но попадаются и бракованные экземпляры, не выдерживающие проверку временем. Именно такой конденсатор нам попался на системной плате. Так что приступаем к разборке.

Извлекаем видеокарту. К её обзору приступим позже.

Модуль памяти Elixir M2Y2G64TU8HD5B-AC 2Rx8 PC2-6400U ёмкостью 2 гигабайта. На плате 16 чипов с гравировкой Elixir N2TU1G80DE-AC.

Радиатор охлаждения процессора массивный и простой, но избыточный для установленного двухъядерного процессора. Особенно позабавила гарантийная пломба на проводах. Конструкция настолько проста и надёжна, что даже пломбу ставить некуда.

Ну и сам процессор AMD Athlon II X2 215 с маркировкой ADX215OCK22GQ. На борту два ядра при частоте 2.7 ГГц. И это тот самый редкий экземпляр процессора AMD, что выделяет очень мало тепла при работе на платформах AM2-AM3. Конкретно этот экземпляр можно охладить и радиатором от чипсета системной платы с активным обдувом.

Системная плата имеет три слота PCI, два слота PCI-Express x1, один слот PCI-Express x16, четыре слота DDR2 RAM, один слот IDE и FLOPPY, а так же пять SATA портов. Среди прочего есть колодка для подключения COM порта, а так же дополнительных шести USB портов.

Среди портов есть шесть USB, три аудио порта, гнездо LAN и два PS/2. Видео выходы не распаяны, хотя чипсет системной платы имеет встроенную GeForce 8100.

Как правило, старые системные платы имеют два чипсета: Южный мост и Северный мост. Первый отвечает за SATA, IDE и прочие порты ввода/вывода. Серверный мост обычно отвечает за шины AGP/PCI-Express. А до сокета 754 у AMD и до сокета LGA 1156 у Intel Северный мост работал ещё и с оперативной памятью.

Однако у этой системной платы установлен один чипсет — NVIDIA GeForce 8100, взявший на себя функции всех мостов. Важно заметить: встроенный графический процессор, сопоставимый по производительности с GeForce 8500 GT, недоступен для полноценного использования на данной системной плате. Очень жаль.

За питание процессора отвечают 4 фазы с твердотельными конденсаторами. Четвёртая фаза состоит только из K3918, рассчитанных на 200 Ампер тока в импульсном режиме. Судя по всему, питает она Северный мост, встроенный в процессор. Остальные три фазы оснащены ключами APM2556, рассчитанными на 300 Ампер тока в импульсном режиме. Теоретически на питание даже четырёхядерного AMD Phenom хватит одной такой фазы питания. Но практически мир не идеален, а компоненты просто распаяны на плате без каких-либо радиаторов. Потому такой огромный запас мощности. Это современные производители стараются экономить, устанавливая детали чуть ли не на пределе возможностей, накрывая современное непотребство RGB радиаторами, приправленными тонной маркетинга.

И да. Управляет фазами питания ЦП контроллер ISL6323. Так как основной контроллер способен управлять лишь двумя фазами, производитель установил драйвер ISL6612. Однако мне удалось найти только одну микросхему драйвера. Схема питания у данной платы явно не из самых простых.

За питание DDR2 VTT отвечает микросхема AT9173EG. Рядом расположился линейный регулятор напряжения UZ1086L. В углу платы припаян двойной мосфет 4622 (AO4622) и два силовых ключа NIKO-SEM P2003BDG. К сожалению, микросхема мультиконтроллера закрыта наклейкой AMIBIOS. Аудио контроллер — IDT 92HD202. Возле чипсета расположилась очередная AT9173EG. За сеть отвечает Realtek RTL8111C с микросхемой SPI HT93LC46-A. Прямо над слотом PCI-Express x16 разместился операционный усилитель AS358M, ШИМ контроллер APW7120 и два силовых ключа P2003BDG.

Вот и злополучный конденсатор ёмкостью 1800 мкФ 6.3в, не прошедший проверку временем. Среди неприятного отмечу лишь тот факт, что порты USB используются практически без защиты по линиям. Только посадочные места под компоненты сверкают на плате припоем.

На этом осмотр платы завершён.

Теперь займёмся поиском конденсатора на замену опухшему. Сначала думал взять того же номинала и напряжения, что и оригинальный.

Но проблема в том, что точно такого же размера нашёлся конденсатор ёмкостью всего 1500 мкФ. Будет маловато. Потому было решено выбрать лучший конденсатор из попавшихся под руку на 16 вольт.

На замену выбрал конденсатор того же производителя, что и у оригинального, только с большим запасом по напряжению. Занимает места больше предыдущего, но это не критично. И да, я пытался снять радиатор с чипсета, но он приклеился, что не сорвать. Силой рвать не будем и уж тем более жарить радиатор в надежде разогреть состав.

Дальше разберём и осмотрим блок питания. Он у нас 2009 года выпуска. Таблица напряжений немного кривая, но кому до этого есть дело? И так всё понятно.

Вентилятор BaoDiKai BDM12025S с голографической наклейкой в обслуживании не нуждается. На плате есть места для установки сетевого фильтра. Сама же плата выглядит как равномерно поджаренная, а значит, это её естественный цвет, ведь следов перегрева не видно. Конденсаторы не имеют видимых дефектов. Трансформаторы и дроссели жёлтенькие, без следов перегрева. За охлаждение отвечает специальный модуль с термопарой.

Распаивать и проверять каждый конденсатор ESR тестером не будем, ибо нет причин для выполнения такой трудоёмкой работы.

В качестве эксперимента намазал какую-то старую термопасту на процессор через импровизированный трафарет из малярной ленты. Получилось неплохо. Процессор и так выделяет мало тепла, потому я могу себе позволить намазать что угодно здесь и даже вообще ничего не мазать.

Компьютер почти собран.

Осталось обслужить видеокарту и проверить, всё ли с ней в порядке.

Снимаем радиатор. Неужели это заводская термопаста? Она хоть и стала рыхлой, но не каменной.

Паста однозначно заводская, ибо никто не стал бы наносить новую пасту через трафарет квадратом, да ещё и на радиатор в строго выверенном месте. Хотя ладно, я мог бы так сделать. Но в чём секрет сохранности старой термопасты?

Правильно! Секрет в герметичности. Кристалл графического процессора находится практически на одном уровне с защитной рамкой. Такая конструкция предотвращает попадание лишнего воздуха в зазор и высыхание пасты. Почему у других подобных старых видеокарт с защитной рамкой паста высыхала? Да потому, что кристалл возвышался над защитной рамкой. Вот и всё.

Если честно, я удивлён тем фактом, что у данной GeForce 9600 GT уровень кристалла хорошо подогнан к уровню защитной рамки. Это даже хорошо, ведь в иных случаях, когда рамка ниже кристалла, на сам кристалл приходится излишнее давление от системы охлаждения, что может приводить к деформации и отвалу.

Начинка у видеокарты не самая навороченная. Кушает то энергии всего ничего. Хватает линейных регуляторов напряжения APL1117 и uP7706AU8, двух фаз питания GPU и одной фазы для питания VRAM из восьми чипов DDR3 VT KH1621000417-20. Силовые ключи D472 и D452 рассчитаны на 200 и 250 Ампер в импульсном режиме. Фазой питания VRAM управляет uP6161N.

На задней стороне платы можно найти SPI микросхемы AT24C16B и AT25F512AN. Ну а двумя фазами питания ГП без подвоха заведует uP6205NG.

Красиво наносим термопасту и собираем систему окончательно.

Первое включение и виден дребезг изображения. Может показаться, что видеокарта неисправна, но не стоит паниковать. Это просто монитор был настроен на видеокарту AMD Radeon. После железа от Красной конторы всегда какая-то дичь происходит. Благо решается одной кнопкой автоматической настройки монитора.

Вот и старый синий BIOS. Настройка шины HT вынесена в раздел Advanced Setup.

В разделе Advanced Chipset Setup можно найти настройки частоты и таймингов ОЗУ, в том числе раздельно на каждый канал памяти. В этом же разделе есть настройка Hybrid SLI, но толку от неё мало, ведь на материнской плате нет выходов для подключения монитора. А с GeForce 9600 GT вряд ли будет толк от GeForce 8100. Тем более требуется больше двух гигабайт системной ОЗУ.

Раздел Integrated Peripherals позволяет настроить IDE/SATA контроллеры. В разделе PC Health Status весьма скудный мониторинг напряжений, но зато есть хорошая функция Smart Fan, позволяющая в тонкостях настроить работу системы охлаждения ЦП.

Раздел Frequency/Voltage Control позволяет настраивать частоту системной шины и напряжения NB, HT, CPU и RAM. Так же здесь можно отключить вредный для разгона Spread Spectrum. Современные производители материнских плат часто лишают пользователя данной возможности.

Хотя и есть некоторые странности в расположении настроек, но это довольно функциональный BIOS.

Изначальную операционную систему трогать не будем. Сразу подкидываем тестовый SSD и пробуем запустить Windows XP. Увы, но эта операционная система не пережила перенос с ноутбука на основе Intel Pentium и AMD Radeon на ПК с AMD Athlon и NVIDIA GeForce.

Ну а Windows 7 отлично запустилась. Только драйвер видеокарты установил и какой-то nForce System Management Controller.

По опыту с ноутбуком Samsung RV511 мне уже известно, что тест AIDA64 GPGPU 32-Bit IOPS не компилировался, как положено со старой видеокартой NVIDIA. И так как прекрасно знаю, что раньше таких проблем не было с другим железом, это я назвал проблемой Samsung. Тем более ноутбук наотрез не хотел работать с загрузочными установочными накопителями операционных систем.

Но вот мне попалась под руку ещё одна старая видеокарта NVIDIA, и я снова столкнулся с такой же проблемой. Разумеется, от операционной системы и драйвера проблема не зависит, что уже было выяснено ещё на ноутбуке Samsung RV511. Потому я пошёл перебирать разные версии AIDA64 и выяснил, что в этой проблеме виноваты разработчики AIDA64, испортившие тест GPGPU. Проблеме подвержена исключительно AIDA64 с голубым окном. Более старые версии с зелёным окном работают правильно.

И когда я пытался провести тесты из экспериментального тестового набора, было обнаружено, что процессор AMD Athlon II оказался не способен пройти тесты Linx. Проблемы есть как в Windows, так и в Linux. Но это определённо проблема процессоров AMD, так как на другой системной плате с процессором Phenom II x3 720 я получил точно такую же проблему в тесте Linx.

Отчасти из-за таких проблем приходиться пересматривать тестовый набор на замещение более надёжными вариантами тестов, даже если их придётся разработать самому.

Ну а пока будем пользоваться тем, что есть. Начинаем тесты с драйвера NVIDIA 306.97 в среде Windows 7.

В случае Linux у нас используется линуксоидный драйвер Nouveau NV94. И да, Linux настолько долго запускался в первый раз на этом ПК, что я уже подумал, что не запустится. Но он таки запустился. Кстати, с видеокартой GeForce 315 использовался Nouveau NVA8. Так что становится интересно.

И проблемы линуксоидных драйверов не заставили себя долго ждать. Некоторые тесты работают неправильно. А D3D RightMark вообще не запустился с драйвером NV94. Было бы удивительно, если бы линуксоидные драйверы во всём хорошо справлялись со своей задачей. Хотя видеокарте уже почти два десятка лет, и за это время вполне можно было создать нормальные драйверы для монолитного Linux.

Впрочем, в среде Windows тоже не всё гладко с драйвером версии 306.97. Тест ChimbaBench работает неправильно в режиме OpenGL 3.3. В режиме OpenGL 2.1 всё работает правильно. Проблема решается обновлением драйвера до версии 341.44. Такая попалась под руку из личного архива драйверов.

Nouveau с этим тестом справился явно лучше в плане качества работы. Это один из редчайших случаев, когда линуксоидный драйвер действительно отработал лучше, чем в среде Windows официальные драйверы. На производительность глаза закроем.

Даже с драйвером 341 версии всё не совсем идеально.

Пусть ChimbaBench и заработал нормально с обновлённым драйвером NVIDIA, но GPU Heavy показал не совсем правильное изображение. Потерялось отражение на поверхности. Вполне возможно, это даже не проблема драйвера видеокарты, а проблема игрового движка Godot Engine, на котором основан ChimbaBench. Как и в случае AIDA64. Ведь этот движок является типичным представителем Open-Source. А там ждать качество смысла нет.

Это были основные выявленные нюансы в ходе проведения тестов. Сами же тесты буду располагать в порядке, начиная с Windows 7 при драйвере 306 версии. Потом Linux с драйвером NV94, ну а после снова Windows 7, но с драйвером 341.

Драйверы в монолитном ядре Linux, как всегда, весьма плохо работают в плане производительности, что особенно заметно в играх при тестировании и сравнении в равных условиях.

С нейронными сетями GeForce 9600 GT работает вполне неплохо, но только с официальными драйверами NVIDIA. Линуксоидные не умеют адекватно предоставлять OpenCL API, необходимое для работы нейронной сети.

D3D RightMark не запускается с линуксоидным драйвером NV94, потому только результаты в среде Windows.

GpuTest в среде Windows всегда проходит без проблем.

Ну а в среде Linux нужно помнить, что тест Volplosion работал неправильно.

Ради интереса я даже потанцевал с бубном над нативной линуксоидной версией теста в терминале, так как линуксоидное GUI просто не работает по вине кривых зависимостей и ошибок в исходном коде скрипта от разработчиков. Но быстро разочаровался, ведь Windows версия теста, запущенная через WINE, выдавала больше fps, чем нативная линуксоидная версия программы, над которой ещё приходилось танцевать с бубном в терминале для запуска.

Тест будет завершён с драйвером версии 341 под управлением Windows 7.

Так как тестовый набор всё равно будет пересмотрен в будущем, было решено убрать лишнее из сравнительной таблицы. Тестовый компьютер назвали в таблице как PC-T01.

Результаты были собраны с разными драйверами видеокарты, но ощутимая разница производительности была выявлена только в игре Street Fighter IV. С драйвером версии 306 имели всего 93 fps, а с драйвером версии 341 уже имеем 113 fps.

Синтетические тесты практически не отреагировали на обновление драйвера видеокарты. Ну и, конечно же, монолитный Linux со встроенными в ядро драйверами показывает плохие результаты.

Только в тестах ChimbaBench монолитный Linux со своими кривыми драйверами показал хорошую работоспособность, но не производительность. Ну а в нейронных сетях GeForce 9600 GT демонстрирует уровень производительности в 30 гигафлопс, чего уже достаточно для неспешной обработки изображений.

Особенно плохо показывают себя старые видеокарты AMD и NVIDIA в тесте ChimbaBench. Скорее всего, проблема даже не в драйверах видеокарт, а в самом игровом движке Godot Engine, на котором основан данный тест. Вполне вероятно, разработчики ориентировались на вечно кривую Mesa при разработке движка, от чего с нормальными драйверами возникают проблемы.

Вполне возможно, движок просто выходит за спецификации OpenGL 3.3 или костыли для Mesa работают неправильно с более качественными драйверами. В любом случае это уже совсем другая тема, требующая углубленного разбирательства. С компьютером разобрались, а с тестовым набором будем разбираться уже отдельно.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.