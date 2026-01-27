Сайт Конференция
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ

Рост цен в 2026 году серьёзно меняет правила игры: выбор больше не стоит в максимальной производительности или передовых технологиях, теперь цена определяет всё.
Рост цен на комплектующие и все виды памяти в 2026 году серьезно корректирует актуальный рынок игровых устройств и закапывает сегмент бюджетного самосбора. Стоимость отдельных компонентов перестаёт быть частной проблемой некоторых категорий устройств и превращается в системный фактор, влияющий на все игровые платформы. В подобных рамках Steam Machines требуется рассматривать как экономически актуальную точку входа в ценовые реалии игрового рынка, а не отдельный гаджет на фоне пандемии.

Предисловие

Моё экономическое образование и работа в антикризисном управлении предприятиями сформировали специфический образ мышления и понимание вещей. Регулярно приходилось продумывать действия на два-три шага вперёд и учитывать множество рисков. Из-за подобной особенности немного по-другому смотрю на происходящие события и складываю картину не из какого-то отдельного фрагмента, а из огромного пазла с учётом большого числа факторов.

Ситуация с пандемией и Steam Machines — ярчайший пример того, как мыслю и понимаю мир вокруг. Почему считаю, что пандемия ИИ для Valve — это подарок небес, выигрыш золотого билета.

Почему вышел данный материал

В первых числах ноября 2025 года анонсировали игровое устройство на базе цифрового магазина Steam. Буквально через пару недель стартовало крупное изменение на рынке памяти, а некоторые граждане сложили два плюс два и сделали скоропалительные выводы. Вокруг интриги со стоимостью устройства разгорелись нешуточные споры, а диванные эксперты высказали мнение. За последнюю неделю увидел с десяток роликов о ситуации на рынке с прогнозами.

Главный тезис — слишком дорогая память сделает Steam Machines нецелесообразной покупкой.

Аналогичные выводы ходят вокруг выхода PS6 — никто не будет покупать консоль за условные $800–900, нужно перенести релиз, пока ситуация на рынке стабилизируется.

Бюджетная NVIDIA GeForce RTX 5050 за $249

Пару месяцев назад «Борода» с канала Pro Hi-Tech выпустил шуточный ролик, где сравнил стоимость GTX 1050 и RTX 5050 через инструменты инфляции. По словам автора, за 10 лет ничего не поменялось. Изменение прайса подвержено обычной логике обесценивания вещей. Эти слова подхватили блогеры поменьше и используют тот же метод объяснения ситуации с ценообразованием.

Правда жизни состоит в том, что «зелёные» чувствуют себя слишком уверенно и пользуются монопольным положением на рынке. Для тех, кто не в теме, напомню, что:

  • MSRP Intel Core i3-2100 в 2011 году составлял $117.
  • MSRP Intel Core i3-12100 в 2022 году составлял $122.

Данный прецедент интересен в разрезе изменения покупательской активности. Цена на видеокарты значительно увеличилась, но люди не перестали их покупать. То есть цена не является барьером. Сделаю уточнение — если нет альтернатив.

Рост стоимости основных компонентов игровых устройств

Сегодня спрос значительно превышает предложение, из-за чего в космос улетели:

  • Планки оперативной памяти.
  • Чипы видеопамяти для видеокарт.
  • Чипы для жёстких дисков.

Три основных компонента из семи подорожали в два и более раза. Это негативно скажется на конечной стоимости устройств. Более того, подобная тенденция распространится на все современные гаджеты, а не на определённую нишу.

Переходный период и складские запасы

На любом производстве есть некоторый запас комплектующих, приобретённый за смешные деньги и формирующий конечную стоимость устройства. По подсчётам аналитических агентств, у крупных производителей в закромах ещё присутствует резерв на ближайшие 3–6 месяцев. Отдельно существуют «длинные контракты» на поставку, где цена зафиксирована на момент подписания.

Прямо сейчас на рынке присутствуют две категории гаджетов — одни со старых запасов, другие по свежим контрактам. Стоимость всё ещё заметно отличается. Но буквально через пару месяцев ситуация изменится коренным образом.

Релиз Steam Machines зимой 2026 года

В ноябре 2025 года пообещали больше подробностей в обозримом будущем. Нестабильность и суета вокруг ИИ сильно влияют на ситуацию с поставками. Как только новые контракты на обслуживание корпораций будут подписаны и поставщики памяти поймут реальность происходящего, рынок стабилизируется. По прогнозам, это должно произойти в январе–марте 2026 года. Параллельно с этим с розничного рынка уйдут устройства по старым ценам, и ситуация станет более понятной.

Если исходить из предположения, что Steam Machines выйдет по цене в $5000 и общество скажет веское «НЕТ» происходящему сумасшествию, то стоит сделать уточнение, о котором забывают упомянуть 99,9% диванных экспертов. Подобная цена будет на все гаджеты, а не только на изделие Дядюшки Габена. Стоимость вырастет на все игровые устройства, и безумие будет во всех нишах.

Выбор встанет между Steam Machines за условные $5000 и самосбором за $7000.

Геймеры не побегут за дорогими устройствами, и Steam Machines провалится

Немного ранее приводил историю с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5050. Думаю, доходчиво объяснил: «А куда денетесь с подводной лодки?» Цена устройства не имеет значения, если всё вокруг находится в том же диапазоне цен. Единственный нюанс будет лишь на старте, когда люди ещё не привыкли к объективной реальности. Как и с младшими видеокартами от «зелёных», будут смотреть по сторонам и брать то, что доступно. Откладывание на «потом» не работает на длинной дистанции.

Почему релиз Steam Machines во время пандемии ИИ — счастливая случайность

Думаю, многие помнят, что во время анонса крупные блогеры высказывали мнение, что устройство Valve слишком слабое и не подходит обычным геймерам. Никакого 4K в 120 FPS с трассировкой пути. Летом 2025 года базовый минимум в лице RTX 5090 обходился в $2000. Теперь за эту сумму можно найти только обрезок в виде RTX 5080. То, что раньше было средней системой, теперь переходит в разряд топовой дорогой покупки, а что раньше бултыхалось на самом дне, поднимается на ступеньку выше.

Steam Machines в 2026 году попадает сразу в две ниши — самые бюджетные гаджеты (ибо дешевле собрать невозможно) и средний игровой сегмент, так как у многих геймеров есть «граница бюджета». Раньше геймеры могли себе позволить самосбор с какой-нибудь RTX 5060, но сейчас за эти деньги можно будет взять только изделие Дядюшки Габена.

Ход конём Гейба Ньюэлла

Уже говорил ранее, но снова повторю: у Steam Machines есть особенность — это самое дешёвое из всех возможных изделий на актуальном железе. В нём установлены минимальные объёмы всех видов памяти, и в свете поднятия стоимости именно его устройство подорожает меньше всего.

Когда люди смотрят на гаджет, нужно оценивать не коня в вакууме, а варианты от конкурентов. Что смогут сделать другие компании, чтобы в свете сложившейся обстановки их изделия подорожали не так сильно. На какие урезания и ухищрения пойдут производители, чтобы ужаться до уровня Steam Machines и конкурировать с ней по цене.

Послесловие

Смотря на релиз Steam Machines в 2026 году, гаджет требуется оценивать не под углом подорожания комплектующих, а со стороны отсутствия бюджетных игровых решений. Текущая ситуация с пандемией ИИ убирает с рынка весь самосбор и мелких OEM-производителей. Рост цены перестаёт быть аргументом, так как исчезают все альтернативные варианты игровых устройств. Топовая производительность больше не является аргументом — изменение цен слишком велико, чтобы думать про «актуальную» производительность.

Valve сегодня не продаёт «мощное устройство» — Valve продаёт «точку входа» для массового геймера в новую ценовую реальность. Это единственная корпорация, у которой есть готовое устройство, заточенное под новые условия рынка.

васютин steam machines 2026 цена valve точка входа в рынок бюджетный самосбор исчезает дефицит памяти игровые устройства пандемия ии рынок железа рост стоимости комплектующих 2026 цены на видеопамять и оперативку
