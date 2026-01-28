Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Собянин: Москва продолжает входить в топ-3 самых освещённых городов в мире
Уступая лишь Лас-Вегасу и Токио.

Есть такие города, которые в ночное время начинают играть миллионами огней, полностью преображая свой облик по сравнению со светлым временем суток. Среди таких городов, естественно, Москва, которую многие любят именно за её яркие улицы и подсвеченные дома. Столица России на протяжении многих лет удерживает статус третьего самого освещённого города мира, и в минувшем году данный статус подтвердился. По крайней мере, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Может быть интересно

Источник изображения: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как следует из опубликованной Собяниным статистики, в 2025 году в Москве установили 58 тысяч новых приборов наружного освещения. Всего же с 2011 года, когда в столице началась реализация программы улучшения наружного освещения, было установлено 536 тысяч фонарей и различных светильников. За этот период без малого 2 400 объектов (100 в прошлом году) были украшены архитектурной подсветкой.

При этом, что примечательно, постоянное совершенствование технологий освещения позволяет наращивать количество световых приборов без увеличения потребления ими электроэнергии.

В текущем году комплекс городского хозяйства Москвы намерен установить ещё 26 тысяч приборов наружного освещения и оборудовать архитектурной подсветкой ещё 139 объектов.

Обошли Москву по уровню освещённости лишь Лас-Вегас и Токио: столица американского игорного бизнеса и один из самых населённых мегаполисов в мире соответственно. Париж, в отношении которого используют красивый эпитет «Город света», на деле по уровню освещённости размещается лишь на пятом месте в мире, уступая всем вышеуказанным городам, а также Нью-Йорку.

