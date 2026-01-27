Сайт Конференция
link1pc_bl0g
Учёные обнаружили муравья возрастом около 40 млн лет в куске янтаря из коллекции Гёте
Это насекомое относится к вымершему виду Ctenobethylus goepperti. Ранее учёные были знакомы с этим видом только по нескольким находкам в ископаемой смоле.

Немецкие учёные совершили интересное открытие, исследуя частную коллекцию янтаря знаменитого немецкого писателя и философа Иоганна Вольфганга фон Гёте. Среди экспонатов коллекции обнаружился редкий экземпляр — прекрасно сохранившийся муравей, возраст которого составляет примерно 40 миллионов лет.

Команда исследователей из Йенского университета имени Фридриха Шиллера использовала передовые технологии для анализа уникальной находки. Синхротронная микрокомпьютерная томография, проведённая на мощнейшей установке DESY в Гамбурге, позволила создать трёхмерные изображения древнего насекомого с невиданной ранее точностью. Благодаря этому методу были детально видны даже мельчайшие детали строения тела муравья, включая тонкие волоски и структуру внутренних органов.

Учёные смогли определить вид найденного муравья как Ctenobethylus goepperti — давно исчезнувшую форму, часто встречаемую в балтийском янтаре. Но именно этот образец продемонстрировал уникальную степень сохранности, позволив специалистам сделать описание гораздо более подробным, чем предыдущие случаи исследований подобного рода.

Полученные научные данные позволили составить точную виртуальную реконструкцию насекомого, которую теперь доступно изучать учёным всего мира благодаря открытому доступу в сети Интернет. Эти модели станут ценнейшим инструментом для дальнейших палеонтологических изысканий.

Изучение анатомии древней особи показало её близкое родство с современным родом муравьёв Liometopum, широко распространённым в Северной Америке и южной части Европы. Исследователи предполагают, что древние муравьи, как и их нынешние потомки, вели древесный образ жизни, строя большие гнёзда на деревьях. Именно такая среда обитания привела к многочисленным случаям попадания насекомых в застывшие капли смолы деревьев, превращаясь впоследствии в ценные окаменелости.

Научные итоги этого проекта представлены в престижном издании Scientific Reports.

#палеонтология #насекомые #янтарь #гёте #древние насекомые
Источник: nature.com
