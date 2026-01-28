Сайт Конференция
10test
Компания Asus выпустит новый игровой 4K монитор ROG Strix OLED XG32UQDMS в конце этого года
Новый монитор Asus демонстрирует четкое 4K-изображение с частотой обновления до 240 Гц

С момента начала использования QD-OLED-панелей третьего поколения в начале 2024 года, Asus представила целый ряд игровых мониторов, начиная с ROG Swift OLED PG32UCDM. Однако, производитель решил вновь обратиться к востребованной технологии панелей от Samsung Display, выпустив модель ROG Strix OLED XG32UQDMS.

Может быть интересно

32-дюймовый ROG Strix OLED XG32UQDMS демонстрирует четкое 4K-изображение с частотой обновления до 240 Гц. Его экран, обладая плотностью пикселей в 140 PPI, обеспечивает яркость в 250 нит при стандартном (SDR) использовании. В режиме HDR этот монитор способен достигать максимальной яркости в 1000 нит на ограниченных участках (APL 3%).

Модель ROG Strix OLED XG32UQDMS отличается быстрым временем отклика в 0,03 мс GtG. Для устранения артефактов изображения и обеспечения плавного игрового процесса при высоких значениях FPS в мониторе реализованы технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.

В дополнение к этому, Asus оснастила устройство эргономичной подставкой, тремя видеовыходами и USB-концентратором на три порта. Несмотря на отсутствие встроенных динамиков, имеется 3,5-мм разъем для подключения наушников и внешней аудиоаппаратуры. По текущим планам Asus, ROG Strix OLED XG32UQDMS станет доступен в некоторых европейских странах не позднее конца марта 2026 года. Информация о цене и доступности на других рынках пока не разглашается.

#asus #oled #4k #rog strix oled xg32uqdms #rog swift oled pg32ucdm
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

Windwind
09:38
К нам сегодня приходил НекроПедоКомпоФил, мертвых маленьких компов он с собою приносил.
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Chimbal penetrator
09:26
Приключения рукожопа с железом с помойки.Часть надцатая....Не последняя.Ждем 486 и Линукс
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
VRoman
08:08
В принципе в 2026м там и так ничего интересного не предвиделось. Если производители видюх уйдут в спячку на год никто не пострадает.
В компании ZOTAC считают текущую ситуацию на рынке проблемой для производителей видеокарт
Яков Рудев
08:00
Хорошо уточним бу машины они к стати по цене сильно разнятся. То что в случае выхода чего то из строя человек пойдет покупать нужную детальку я к стати не спорил. Но то что большинство не пойдет за 50...
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Waramagedon
07:49
Ветряки это то что у тебя от уха до уха )
Мощность российских ГЭС в прошлом году выросла на 74 МВт благодаря модернизации
Muro
07:44
Чумба окстись. Ты видел сколько сейчас машины стоят? Лада Искра 1.5 ляма в убогой комплектации. Все подорожало. Машины, квартиры, даже места на парковках. Всего 750 тысяч и оно ваше.. Ты знаешь скольк...
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Waramagedon
07:43
У вас в Индии определенно вырастут налоги, продолжайте сокращать
В Индии заявили о сокращении импорта нефти из РФ
Muro
07:37
Вот честно, пурга а не аналитика. Что такое Стим машин? По сути ПК в компактном корпусе. Причем как я понял по железу это 8400F и RX7600 8GB мобайл. 16GB DDR5, 8GB GDDR6 и 512GB SSD. То есть по желез...
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Megard
07:27
Значит бензин у нас будет еще дороже а налоги и акцизы вырастут еще
В Индии заявили о сокращении импорта нефти из РФ
Johan_WTF
07:15
Вопрос цены, если дороже ПС5про то зачем оно нужно?
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
