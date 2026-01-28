Новый монитор Asus демонстрирует четкое 4K-изображение с частотой обновления до 240 Гц

С момента начала использования QD-OLED-панелей третьего поколения в начале 2024 года, Asus представила целый ряд игровых мониторов, начиная с ROG Swift OLED PG32UCDM. Однако, производитель решил вновь обратиться к востребованной технологии панелей от Samsung Display, выпустив модель ROG Strix OLED XG32UQDMS.

Может быть интересно

32-дюймовый ROG Strix OLED XG32UQDMS демонстрирует четкое 4K-изображение с частотой обновления до 240 Гц. Его экран, обладая плотностью пикселей в 140 PPI, обеспечивает яркость в 250 нит при стандартном (SDR) использовании. В режиме HDR этот монитор способен достигать максимальной яркости в 1000 нит на ограниченных участках (APL 3%).

Модель ROG Strix OLED XG32UQDMS отличается быстрым временем отклика в 0,03 мс GtG. Для устранения артефактов изображения и обеспечения плавного игрового процесса при высоких значениях FPS в мониторе реализованы технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.

В дополнение к этому, Asus оснастила устройство эргономичной подставкой, тремя видеовыходами и USB-концентратором на три порта. Несмотря на отсутствие встроенных динамиков, имеется 3,5-мм разъем для подключения наушников и внешней аудиоаппаратуры. По текущим планам Asus, ROG Strix OLED XG32UQDMS станет доступен в некоторых европейских странах не позднее конца марта 2026 года. Информация о цене и доступности на других рынках пока не разглашается.