По мнению экспертов, в большинстве случаев технология Nvidia вырывается вперёд, но абсолютным победителем её назвать нельзя.

Обновленный алгоритм масштабирования от Nvidia, DLSS 4.5, уже вовсю используется в играх. В связи с этим эксперты Hardware Unboxed решили выяснить, насколько он оторвался от последней версии технологии AMD, FSR4. Анализ показывает, что Nvidia укрепляет лидерство, но у решения AMD по-прежнему есть свои сильные стороны.

Hardware Unboxed

Может быть интересно

В большинстве случаев, особенно в разрешении 4K, DLSS 4.5 обеспечивает более четкую и детализированную картинку. Изображение выглядит так, будто игра рендерится в более высоком разрешении. В то же время FSR4 часто даёт более мягкую, сглаженную картинку. У этого подхода есть плюс: в некоторых сценах он лучше маскирует пикселизацию и зернистость, которые изредка могут появляться при использовании DLSS 4.5 на некоторых частицах или густой траве.

По части устранения шлейфов DLSS 4.5 демонстрирует заметный прогресс и теперь справляется с этим артефактом лучше, чем FSR4. В битве за качество волос и листвы лидерство также за Nvidia — детализация здесь выше, а мерцание меньше. Однако, в таком сложном аспекте, как стабильность мелких деталей, всё неоднозначно. Хотя DLSS 4.5 часто выигрывает, в отдельных сценах более мягкий алгоритм FSR4 может давать менее мерцающую картинку.Любопытно, что в борьбе с размытием фона за движущимися объектами технологии сравнялись. Ранее FSR4 имела здесь преимущество, но DLSS 4.5 значительно улучшил обработку таких сцен. С точки зрения скорости FSR4 сохраняет небольшое преимущество, оставаясь чуть быстрее.

По мнению специалистов, DLSS 4.5 стал уверенным шагом вперёд, который расширяет преимущество Nvidia в качестве апскейлинга. Владельцам видеокарт GeForce обновление принесёт более чистую и детализированную картинку. Однако, технология AMD FSR4 остаётся очень качественным и жизнеспособным решением, особенно для пользователей экосистемы Radeon. Её более сглаженный вывод изображения в ряде случаев может быть даже предпочтительнее.