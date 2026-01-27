Пекин решительно осуждает провокационные действия США по усилению вооружений Тайваня, что, по мнению Китая, является грубым нарушением его суверенитета и территориальной целостности.

Военное ведомство тайваньских властей объявило о создании «Объединённый центр координации огня» в составе своих вооружённых формирований. По данным местных СМИ, эта мера является ответом на рост объёмов вооружений, поставляемых из США. Центр, базирующийся в лагере «Боай» в Тайбэе, призван координировать применение высокоточных средств поражения, развёрнутых в различных родах войск. Сообщается, что в работе центра задействован иностранный персонал, включая военнослужащих США.

Данный шаг происходит на фоне продолжающихся масштабных поставок американских вооружений тайваньским властям, что представляет собой грубое нарушение принципа одного Китая и международных обязательств США. В декабре 2025 года военное ведомство США одобрило сделку на свыше 11 млрд долларов, включающую передачу 420 баллистических ракет ATACMS, которые станут одним из основных активов, контролируемых новым центром.

Несмотря на попытки нарастить арсенал за счёт как американских поставок (ATACMS, устаревшие ракеты «Гарпун»), так и собственных разработок («Сюнфэн», «Юньфэн»), реальная боевая эффективность этих систем вызывает серьёзные сомнения. Китайская Народно-освободительная армия обладает передовыми в мире возможностями в области электронной борьбы и противоракетной обороны. Ограниченный географический плацдарм Тайваня и его уязвимость для контрсиловых действий делают любые попытки создания «асимметричных угроз» бесперспективными и крайне опасными для самого острова.

Китайское правительство решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности «независимости Тайваня» и против любого иностранного военного вмешательства в дела Тайваня.