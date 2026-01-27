Системы на базе DDR4 уже нельзя назвать «спасательным кругом» в условиях продолжающегося кризиса.

Ситуация на рынке оперативной памяти развивается по не самому позитивному сценарию и стремительно выходит из-под контроля. Впервые за долгое время спотовые цены на устаревающую память DDR4 в текущем квартале обогнали стоимость более новой DDR5. По данным аналитиков, на спотовом рынке DDR4 подорожала на 172%, а DDR5 — на 76%.

Причина в пиковом дефиците, достигнутом в первом квартале 2026 года. Высокопроизводительные модули памяти практически исчезли из свободной продажи для обычных пользователей. Основной спрос, как и прежде, генерируют центры обработки данных и серверы под задачи искусственного интеллекта, скупающие львиную долу производства.

Пока производители готовой электроники не спешат полностью переносить это на розничные цены ноутбуков и компьютеров, но это лишь вопрос времени. Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что нынешний скачок — это только «начало».

Производители памяти, такие как SK hynix и Samsung, оказались в выигрышной позиции. Они стремятся заключать с клиентами краткосрочные контракты, чтобы быстрее отразить в них сверхдоходы от взлетевших рыночных цен. Для сборщиков ПК и производителей видеокарт это создаёт большие сложности: заключать выгодные долгосрочные соглашения о поставках теперь почти невозможно.

Эксперты считают: в ближайшие месяцы волна удорожания неизбежно дойдёт до конечного потребителя. Модули оперативной памяти и видеокарты, уже использующие дорогую память GDDR, станут значительно дороже. Производители больше не могут поглощать растущие издержки и будут вынуждены переложить их на покупателей в сегменте клиентских устройств.