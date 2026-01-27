Соответствующим известием поделился столичный градоначальник Сергей Собянин.

Строительство станции «Достоевская» — первой за 70 лет новой станции Кольцевой линии московского метрополитена — завершится только через несколько лет, однако её будущий облик уже приблизительно известен. Об утверждении архитектурной концепции «Достоевской» сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, новая станция будет выполнена в соответствии с стилем первых линий московской «подземки»: с яркими и торжественными интерьерами, узорным каменным полом и рельефным потолком. В качестве строительных материалов будут применяться натуральный камень и художественный металл, а светильники будут выполнены из художественного стекла.

При этом сама станция будет тесно связана, естественно, с жизнью Фёдора Достоевского: так, вдоль станционных путей на стенах будут размещены панно с панорамами Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и других городов, связанных с именем великого русского писателя.

Напомним, что станция «Достоевская» как идея появилась после продления Люблинско-Дмитровской линии на север — дабы у неё, как и у остальных длинных веток столичного метро, было два пересечения с Кольцевой линией. Территориально «Достоевская» расположится между станциями «Проспект Мира» и «Новослободская», а после её открытия метро в шаговой доступности появится у жителей Мещанского и Тверского районов, а также Марьиной Рощи.