При этом пользователи ещё могут сталкиваться с некоторыми сложностями во время входа в игру.

Игроки онлайн-шутеров от Embark Studios ARC Raiders и THE FINALS накануне столкнулись с проблемами при подключении к серверам. Причина заключалась в масштабной DDoS-атаке, о которой студия официально сообщила через Discord ARC Raiders.

Embark Studios

Менеджер по связям с сообществом Оссен обратился к геймерам, подтвердив факт атаки. Он заверил, что команда работает над решением проблемы и уже скоро всё нормализуется.

«Команда усердно трудится над мерами по смягчению последствий и поиску решений, и мы добиваемся хороших результатов, но на данный момент атаки всё ещё продолжаются», — говорилось в первоначальном сообщении.

Позднее, в течение последнего часа, появился обнадёживающий апдейт от разработчика. В компании заявили, что серверы восстанавливаются и поблагодарили сообщество за терпение. Несмотря на это, окончательно устранить проблему пока не удалось, поэтому некоторые игроки могут по-прежнему сталкиваться с трудностями при входе в игру.

Стоит отметить, что Embark Studios сообщила о проблеме исключительно на сервере Discord ARC Raiders, не публикуя заявлений в других соцсетях. Это может указывать на то, что ситуация близка к разрешению и студия не стала поднимать шум лишний раз. Косвенным признаком улучшений служит и статистика SteamDB по ARC Raiders. После резкого падения число одновременных игроков начало возвращаться к обычным значениям. Причём даже на минимуме этот показатель не опускался ниже 100 тысяч человек.