Yanko Design сообщает о концепт-каре Mercedes-Benz Vision Iconic с революционной особенностью. Вся его зеркально-черная поверхность покрыта специальной краской, которая работает как фотоэлектрический слой и может генерировать энергию для пробега.

Концепт-кар Mercedes-Benz Vision Iconic предлагает нестандартный подход к энергоснабжению электромобилей. Как рассказывает Yanko Design, машина использует специальную солнечную краску, превращающую весь кузов в источник энергии. Этот проект также стал творческим завершением многолетней работы главного дизайнера компании Гордена Вагенера (Gorden Wagener).

Иллюстрации издания Yanko Design

Ключевая технология — это не привычные панели на крыше, а тончайшее фотоэлектрическое покрытие, нанесенное как краска. Оно обволакивает весь кузов. В теории, при идеальных условиях, такая поверхность может генерировать энергию для дополнительных 12000 км пробега ежегодно. Машина заряжается на ходу, на стоянке, даже в солнечном гараже.

Дизайн концепта сознательно апеллирует к истории бренда. Команда взяла за основу пропорции культовых моделей Mercedes-Benz 1930-х годов, создав силуэт с длинным капотом и почти вертикальной решеткой. Одновременно с этим новая решетка радиатора отдает дань уважения классическим моделям 1960-х, таким как S-Class (W108) и 600 Pullman (W100). Но это — цифровая интерпретация прошлого. Решетка радиатора здесь как световое табло, с пиксельной графикой для демонстрации анимационных картин. Сам кузов выполнен в духе минимализма: чистые, плавные линии подчеркивают монолитную, скульптурную форму без лишних деталей.

Салон команда называет «гипераналоговым». Возможности автономного вождения высокого уровня позволили создать атмосферу лаунж-зоны, а не кокпита. Центральный элемент — парящий стеклянный «Цеппелин» с комбинацией приборов. Материалы — бархат, латунь, стекло.

Для Гордена Вагенера этот концепт стал творческим завершением перед его уходом из компании в январе 2026 года — финальным манифестом его философии «Чувственной чистоты». Идея в слиянии эмоций, которые рождает форма и материалы, с интеллектом передовых технологий. Нейроморфные вычисления для автопилота, система рулевого управления по проводам — все здесь работает на одну цель: создать желанный объект, а не просто транспортное средство. Mercedes-Benz Vision Iconic показывает, как бренд видит роскошное электрическое будущее без компромиссов в эстетике.

