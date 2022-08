За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Думаю, все из вас встречали на форумах и в комментариях в соцсетях и Youtube людей, которые считают, что всегда правы и именно их выбор самый оптимальный. Когда это касается сборок игровых компьютеров споры разгораются особенно жарко, а защитники своего выбора готовы часами доказывать оппонентам, что GeForce RTX 3060 лучше, чем Radeon RX 6600 XT, а Ryzen 7 5800X3D - оптимальнее, чем Core i5-12600K. Это похоже на самогипноз и недавно на нашем форуме я видел яркий пример этого состояния, когда пользователь, зарегистрированный 10 лет назад, на полном серьезе рекомендует в 2022 году в компактную сборку процессор Core i7-8700K и платформу Z390, как проверенную временем.

AMD больше не куплю, но на Ryzen придется теперь сидеть еще несколько лет.

Что касается меня, то еще года три назад я тоже активно участвовал в таких спорах, но, после того, как регулярно стал писать блоги и прочитывать под ними сотни критических комментариев, мне стало понятно, что ошибок при выборе компьютерного железа я делаю немало, а защищать свой неоптимальный выбор нет никакого смысла. И сегодня мне не составляет никакого труда беспощадно раскритиковать свой собственный игровой ПК, который я собираю уже два с половиной года, делая при этом ошибку за ошибкой. Давайте начнем с самого начала, вернувшись в счастливый январь 2020 года, когда пандемия и майнинг бум еще не начались, санкции были на привычном уровне, а GeForce GTX 1660 Super можно было купить за 16000 рублей.

Начало 2020 года я встретил на стареньком компьютере на основе Core i5-3570, 16 ГБ ОЗУ, 120 ГБ SSD и GeForce GTX 1060. Самыми слабыми местами ПК были устаревший четырехъядерный процессор, грузящийся в некоторых играх уже на 100% и маленький SSD, места на котором катастрофически не хватало. И так получилось, что в начале 2020 года я купил SSD большого объема именно для этого ПК, в котором не было слотов M2, и это была первая ошибка. Ведь SSD пришлось купить с интерфейсом SATA III, SSD Samsung 860 EVO (MZ-76E1T0BW), объемом 1 ТБ.

Отдал я за него 10161 рубль, а сегодня, спустя два с половиной года, аналог от Samsung можно купить почти за 13000 рублей. Конечно, можно жить и на SATA III SSD, но модель NVMe M.2 была бы заметно шустрей, а продавались они в 2020 году практически за те же цены. И сегодня быстрые SSD от Samsung стоят каких-то пугающих цифр.

К мысли о том, что пора сменить всю платформу, я пришел после того, как собрал друзьям и знакомым три компьютера на шустрых и недорогих Ryzen 5 1600 AF, которые стоили тогда 7000 рублей. И когда рубль в марте 2020 просел, а цены на комплектующие начали расти, я купил Ryzen 5 1600 AF за 7600 рублей, материнскую плату MSI B450-A PRO MAX за 6000 рублей и 32 ГБ ОЗУ Crucial Ballistix Sport LT BLS16G4D30AESC за 13300 рублей.

По сегодняшним меркам такая сборка выглядит крайне не сбалансированной, ведь 32 ГБ более шустрой, но уже морально устаревшей ОЗУ DDR4 можно купить всего за 9990 рублей. В 2020 году я руководствовался тем, что собираю ПК надолго, минимум на пять лет и решил взять ОЗУ с запасом. Можно признаться. что такой объем не понадобился за эти два года, если не считать возможности играть в игры не закрывая браузер с открытой сотней вкладок.

Часть фото в блоге моя, а часть - из инета. Эта - моя.

Ryzen 5 1600 AF я впоследствии собирался сменить на подешевевший Ryzen 7 3700X или шести-восьмиядерник на архитектуре Zen 3, которые должны были выйти в конце 2020 года. Думаю, не стоит напоминать, что подешевевших Ryzen 7 3700X по 10000 рублей я не дождался - они попросту исчезли из продажи, да и Ryzen 5 3600 давно стоит дороже. Не говоря уже об идеальном кандидате в мою сборку - Ryzen 5 5600X. Еще одну свинью подложила AMD, сначала напугав запретом поддержки Zen 3 на чипсете B450, а потом и запретом на прошивки с поддержкой шины PCI Express 4.0. К счастью, хотя бы поддержку Zen 3 на чипсете B450 разрешили после волны народного гнева, но осадочек остался и последние иллюзии насчет "корпорации добра" развеялись.

Разогнав свой Ryzen 5 1600 AF до 4000 МГц я был доволен его производительностью в играх и приложениях, а система питания материнской платы неплохо справлялась с тепловыделением под 110 ватт. Охлаждал процессор древний кулер IceHammer IH-4401A, который я сменил на чуть менее древний Zalman CNPS10X Performa с пятью теплотрубками и колхозным креплением, получив совсем небольшой выигрыш. А вот на VRM материнской платы я поставил маленький вентилятор, включающийся при достижении ей температуры в 50 градусов, в лучшем духе владельцев разогнанных "фикусов" AMD FX-8350.

В начале 2021 года мой ПК круглосуточно майнил, чего не выдержал старый блок питания, который тихо умер, не забрав, к счастью, остальные комплектующие. Я долго штудировал ветку про выбор БП на нашей конференции, и в результате выбрал Chieftec CHIEFTRONIC PowerPlay GPU-750FC мощностью 750 ватт, купив его за 8090 рублей. То, что он избыточен для данной сборки - ясно как день, но я руководствовался тем, что аналогичные модели на 650 ватт стоили всего на несколько сотен рублей дешевле, а избыточная мощность дает низкий нагрев, что отразится на живучести конденсаторов в блоке питания. БП, как и ОЗУ, я приобретал в расчете, что он проработает как минимум 5-7 лет.

Между тем, стоимость моего ПК подобралась уже к отметке 34990 рублей, учитывая то, что корпус, кулеры, видеокарта и часть накопителей перешли в наследство от старого. В мае 2021 года я продаю хорошо помайнившую GeForce GTX 1060 за 27000 рублей, но часть из этой суммы съела покупка GeForce GT 1030 за 7400 рублей, а часть из намайненных денег - новый БП. GeForce GT 1030 оказалась неплохой видеокартой - крохотной, с мизерным энергопотреблением, но при этом позволяющая поиграть в хиты нулевых и 2010-х и я решил оставить ее как запасную видеокарту. Сегодня цены на них даже выше, чем год назад, а модели с памятью GDDR5 трудно найти.

Несмотря на такой радиатор и 30 ватт тепловыделения, желателен сторонний обдув.

Мой комп используется домашними как хранилище отснятых фото и видео, поэтому обычно под завязку забит жесткими дисками, и летом 2021 года, после выхода из строя двух старых моделей HDD я покупаю жесткий диск WD Purple [WD30PURZ] объемом 3 ТБ за 7150 рублей, что вместе с GeForce GT 1030 поднимает цену моего ПК до 49540 рублей. Жесткие диски объемом 3 ТБ сегодня стоят заметно дороже, чем в 2021 году.

Помимо таких, довольно крупных трат, комп бесконечно требовал всякую мелочь: флешки, мышки, различные кабели, вентиляторы, коврики для мышек и прочую периферию, цену которой мы обычно не считаем, но только один геймпад Microsoft Xbox ONE обошелся мне в 3999 рублей, так что можно смело приплюсовать к цене ПК еще 7000 рублей, получив 56540 рублей. Такие геймпады уже исчезли из продажи, а модель более-менее приличного качества и в 2022 году стоит около 4000 рублей.

На геймпаде за год наиграно только пять часов в Forza Horizon.

Теперь можно перейти к финальной части апгрейда, видеокарте, которую я в панике купил утром 24 февраля 2022 года. Это была Palit GeForce RTX 3060 Dual, за которую я отдал 69999 рублей и которая сегодня стоит всего 38990 рублей. За почти полгода я прошел на ней только Horizon Zero Dawn и Metro Exodus, а сейчас вот уже второй месяц играю в Disciples II, They Are Billions и Heroes of Might and Magic V, которые прекрасно идут и на GeForce GT 1030.

Выглядит дешево - стоит целое состояние.

Еще стоит отметить, что мой ПК наконец-то переехал из древнего корпуса с верхним расположением БП в старый и довольно потрепанный корпус Fractal Design, который обеспечивает неплохую вентиляцию и шумоизоляцию, а вдобавок легко позволяет разместить несколько HDD, что уже редкость в современных корпусах. Корпус достался мне за услугу, так что приплюсовывать к цене ПК его не стоит.

Глухую морду приходится открывать, чтобы ПК не задыхался в жару.

Печальный итог

Вентилятор от AMD, фирменный.

Итого, вместе с GeForce RTX 3060 мой ПК обошелся мне в 126539 рублей и за эту цену я имею слабый и устаревший процессор, который уже явно тормозит в Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Вальгалла и успел деградировать от легкого разгона, избыточный объем памяти, который пока не пригодился, медленный SSD и видеокарту, купленную за бешеные деньги. Привести компьютер к оптимальному состоянию и логичному финалу апгрейда должна замена процессора на Ryzen 5 5600X и покупка быстрого SSD, но я пока не спешу с этим шагом, ведь цены на них кусаются, а прирост производительности будет не особо заметен. А результатом все равно будет довольно средний ПК, в который вбухано много денег.

Ну а главным аргументом против долгих апгрейдов, растянутых на годы, будет то, что сегодня можно купить ПК на базе мощных Core i5-12400 и GeForce RTX 3070 за 123600 рублей, что дешевле тех средств, что я вложил в свой.

Пишите в комментарии, случалось ли вам так подолгу апгрейдить ПК?

